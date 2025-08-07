Una mujer herida tras salirse de la A-62: en el hospital con una brecha sangrante en la cabeza

Una mujer de 69 años ha sido trasladada al hospital de Salamanca tras salirse de la vía con su turismo en la A-62, a las afueras de Salamanca, a la altura de la salida hacia Villamayor (Salamanca).

El accidente ha sucedido a las 11:40 horas en el kilómetro 240 de la autovía A-62, sentido Portugal.

El 112 envió asistencia para la herida, consciente, pero con una brecha sangrante en la cabeza y avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

A su llegada, la mujer fue trasladada al hospital de Salamanca en una ambulancia de soporte vital básico.