Carlos García Carbayo, alcalde: "Salamanca es ya la provincia de España con mayor creación de empleo tecnológico"

A media mañana, la Plaza Mayor de Salamanca rebosa actividad, epicentro siempre lleno de vida y punto de encuentro de salmantinos y turistas desde su construcción a mediados del siglo XVIII. A los pies del ayuntamiento se erige un escenario, testigo de la agitada vida cultural de la ciudad universitaria de España por antonomasia, que siempre tiene algo que ofrecer.

Pero Salamanca ya no es solo arte, saber y toros (que también). En los últimos años, la ciudad ha salido de su zona de confort y se ha aventurado, con éxito, a explorar nuevos caminos de desarrollo, más allá de su prestigiosa universidad y su excelsa riqueza monumental, Patrimonio de la Humanidad. Hoy hablamos con su alcalde, Carlos García Carbayo, sobre la planificada estrategia del Ayuntamiento para convertir la ciudad del Tormes en el gran nodo logístico del noroeste de España de camino a Portugal; de cómo Salamanca escala posiciones como referente tecnológico y de innovación, en una atrayente combinación de talento, formación y empresa; y de cómo este nuevo proyecto de ciudad demanda inversiones del Gobierno en infraestructuras, para que su potencial no encuentre límites por culpa de las malas comunicaciones ferroviarias.

El momento de transformación que vive la ciudad es evidente, y Carlos García Carbayo no escatima en detalles: habla de proyectos estratégicos, retos, reivindicaciones y su visión sobre el futuro de una nueva ciudad que, hoy mismo, acapara el foco internacional con el Salamanca Tech Summit.

– Alcalde, ¿cómo se ha transformado Salamanca, o cómo ha evolucionado, porque es verdad que esta transformación se produce desde hace décadas, hasta convertirse en una ciudad con más proyección internacional, especialmente desde que usted es alcalde?

Creo que estamos en pleno proceso de transformación, no digo radical, pero sí una transformación muy relevante de la ciudad de Salamanca. En varias líneas de actuación, en las que hemos hecho mayor hincapié. Por un lado, el desarrollo de una nueva industrialización, sobre todo después de la pandemia, cuando nos dimos cuenta de que nuestro modelo, que es un modelo de éxito, en realidad el modelo turístico y de servicios de Salamanca, es un modelo que genera riqueza y empleo, pero necesitábamos algo más, porque podíamos sufrir una parálisis por circunstancias sobrevenidas, y nos decantamos por desarrollar ese modelo por dos vías complementarias.

Podemos decir que el Puerto Seco está construido y, es más, hemos superado las previsiones iniciales y ya estamos a punto de iniciar una ampliación

Una, la de la logística y, otra, la tecnológica, muy en consonancia con las fortalezas de nuestra ciudad. Por un lado, la posición geográfica, que tradicionalmente nos había perjudicado, pero por mor de la logística pasó a ser una oportunidad y por eso decidimos emprender el proyecto de construcción del Puerto Seco, del que se venía hablando desde hace muchos años, pero que nadie había puesto en marcha. Con los acuerdos que tenemos firmados con los puertos portugueses y el interés de las propias empresas salmantinas por distribuir sus mercancías a través del ferrocarril tanto hacia Madrid y el Este de España como hacia el resto de Europa por el Corredor Atlántico, en estos momentos podemos decir que el Puerto Seco está construido y, es más, hemos superado las previsiones iniciales y ya estamos a punto de iniciar una ampliación, para que pueda hacerse la distribución de graneles, cereales y fertilizantes, aprovechando el potencial agrícola y ganadero que tiene nuestra provincia y las limítrofes, que también se van a ver beneficiadas por esta infraestructura.

Y la otra vía complementaria, la tecnología, que tiene mucho que ver con lo que es Salamanca, que es una ciudad de talento. Dos universidades, centros de investigación, un ecosistema ya de pequeñas y medianas empresas tecnológicas que, cada día, están incorporando más empleo. Eso nos dio alas para, primero, crear una red de infraestructuras municipales. Pocos ayuntamientos de España, probablemente ninguno, tienen una red propia de infraestructuras municipales tecnológicas. Los ayuntamientos nos dedicamos tradicionalmente a otras cosas, nos dedicamos al transporte urbano, a la recogida de basura, a la limpieza diaria, el alumbrado, pero facilitar infraestructuras para que los jóvenes y los que innovan e investigan puedan desarrollar sus proyectos, pues esto no es nada habitual.

-La tecnología es la nueva seña de identidad de Salamanca...

Nosotros tenemos cuatro centros tecnológicos municipales, el Centro de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas, allí hay prácticamente 90 jóvenes ya trabajando. Tenemos el Centro de Emprendimiento Tormes Plus, hemos dado formación a muchos jóvenes, hacemos formación a la carta para las empresas, y también hacemos cantera con los más pequeños, porque nos visitan miles de escolares salmantinos que se familiarizan con el manejo de drones o con la programación de ordenadores o la robótica.

Tenemos una incubadora de empresas biosanitarias que ya tiene 9 primeros proyectos muy prometedores, entre ellos uno de trascendencia internacional, de la empresa Byronfen para tratamiento del cáncer, en concreto del de colon, que en fase de hiperclínica tiene un éxito de 100 por 100 con estos tumores, por poner un ejemplo, luego veremos qué pasa, pero esta es la situación inicial, y tenemos un nuevo espacio de innovación tecnológica que acabamos de inaugurar, que va a tender a convertirse en un centro de producción digital, y donde se celebran cursos de gemelo digital y de robótica colaborativa. En proyecto tenemos otros dos centros tecnológicos, uno para reducir la brecha digital de los mayores, y otro que está incluido en una estrategia de desarrollo urbano para uno de los barrios más populosos de ciudad, que es el barrio Garrido, un centro de innovación para el empleo juvenil. Así que tocamos todos los palos y todas las edades.

Un momento de la entrevista de Carlos García Carbayo con EL ESPAÑOL Luis Cotobal

Y el gran proyecto en el ámbito de la tecnología es el Distrito Tecnológico, que está en los terrenos de la antigua Merca Salamanca, y hemos hecho una inversión de más de 11 millones de euros para adquirir terrenos, y estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León para hacer el diseño de este Distrito. Hay edificios donde lo más interesante para nuestra ciudad es que, por un lado, se va a estar formando el joven y va a haber una puerta abierta para que la cruce y entre en una empresa. Incluso antes de que termine su formación, va a poder empezar a hacer prácticas en las empresas, de manera que, si las empresas quieren contar con este talento joven, que es lo más difícil conseguir hoy, primero talento y luego mantenerlo es muy difícil en la situación actual, tendrán que venir también a instalarse en Salamanca. Además, está al lado de la estación de trenes, lo que entendemos que es un aliciente más para que las empresas vengan a establecerse en Salamanca.

El resultado en estos momentos es que Salamanca ya es la provincia de España con mayor intensidad de creación de empleo tecnológico en proporción al conjunto del empleo que se crea en nuestra ciudad de Castilla y León, e incluso en España.

Esto anima mucho. Las empresas tecnológicas están creciendo, están creciendo en empleo, y esta es una realidad que se va conociendo más en toda España.

– Esto responde a una visión muy a largo plazo de estrategia de qué ciudad queremos. Ya Salamanca ha pasado de ser, pues, una ciudad universitaria muy bonita, con un patrimonio muy valioso, a ser una mezcla entre Harvard, Silicon Valley de España.

Bueno, esas son palabras mayores, pero esa sí podría ser una imagen, ahora un poco excesiva es verdad, pero una imagen de lo que quiere ser esta ciudad. Es verdad que nos faltaba un poco de visión estratégica a medio y largo plazo, y por eso hemos apostado, pero no lo hemos hecho en barbecho, lo hacíamos sabiendo de nuestro potencial, nuestras universidades, centros de investigación, muchísimo talento, muchos jóvenes formándose, empresas, pequeñas y medianas, que van creciendo y que también tienen mucho empleo joven, yo los visito habitualmente y los encuentro allí trabajando en realidad virtual, aumentada, ciberseguridad, videojuegos, animación 3D, inteligencia artificial… Esto es en lo que se está trabajando hoy mismo en Salamanca. Igual que hay empresas en otros sectores más tradicionales que están siendo números 1. Voy a poner un nombre: Global Exchange, que es número mundial, o Grupo Andrés en la venta de neumáticos. Es decir, que aquí hay mucha actividad económica, pero queremos que esta actividad se multiplique.

Y por eso también estamos desarrollando suelo industrial. Tradicionalmente Salamanca ha tenido carencia en sus planes urbanísticos de suelo industrial, y estamos intentando remediar esta falta con desarrollos de suelo industrial. Ya lo hemos hecho en el entorno del Puerto Seco con una primera fase que ha tenido mucha aceptación. Estamos ya trabajando y licitando una segunda fase que vamos a urbanizar, lo que se llama los sistemas generales del Puerto Seco, e incluso ya estamos pensando en la tercera fase, que es la que más metros cuadrados tiene en torno a 750.000, para que haya suficiente suelo industrial a precios asequibles. Aquí, por favor, las empresas que vienen a Salamanca, se lo decimos: va a haber precios asequibles y, sobre todo, va a haber negocio. Porque por un lado, el puerto seco va a generar un volumen superior a las 700.000 toneladas de mercancías anuales. Esta ya es una cifra muy respetable y, por el otro lado, con este desarrollo tecnológico que se está produciendo en Salamanca, cada día hay más empresas que están ya preguntando cómo pueden instalarse en nuestra ciudad y en qué condiciones.

– El Puerto Seco se convierte así en referencia del transporte de mercancías en el noroeste de España. El ayuntamiento está haciendo los deberes, la Junta de Castilla y León, pero hay una reivindicación de Salamanca para que se mejoren las conexiones ferroviarias, tanto de mercancías como de pasajeros.

Hacemos varias reivindicaciones. Una de ellas es que el gobierno de España invierta, invierta en estos dos desarrollos, en el logístico y en el tecnológico. ¿Por qué? Porque, realmente, si hemos podido acometer todos estos proyectos, es gracias a la financiación de la Junta de Castilla y León, que se ha volcado el presidente Alfonso Fernando Mañueco con Salamanca y con las necesidades de creación de riqueza y empleo en nuestra ciudad y en nuestra provincia, porque esto no es solo un proyecto de la capital, es de toda la provincia de Salamanca y además se involucra directamente a otras localidades del alfoz de Salamanca. Luego que se invierta, que hasta el momento hay 0 euros de inversión del Gobierno de España, y luego que se mejore las comunicaciones ferroviarias.

Esto es un clamor en la capital y en la provincia de Salamanca y de todos los sectores económicos. Esta es nuestra principal preocupación en estos momentos, en varios frentes. Una, en la comunicación con Madrid, tan importante, pues estamos hablando de una comunidad con 6 millones de habitantes y la más cercana. Por lo tanto, necesitamos más frecuencias del tren con Madrid. Hace poco ha habido algún anuncio vía tuit del ministro diciendo que podría establecerse una quinta y una sexta frecuencia, como venimos reclamando hace tiempo, llenamos la Plaza Mayor, reclamándolo. Pero estos anuncios se hacen cuando hay elecciones a la vista. Luego, se olvidan de los anuncios, se olvidan de las frecuencias. Se habló de que cuando hubiera trenes disponibles se iban a poner estas frecuencias, los trenes ya están disponibles porque se han liberado de Galicia y no vemos estas frecuencias. Esto es muy importante para el español, somos potencia en la enseñanza del español, unos 34.000 estudiantes al año, con una tradición de muchos años, mucho esfuerzo en Salamanca por parte de las universidades y escuelas privadas de español, pues necesita una correspondencia también, un esfuerzo para que esos estudiantes que llegan fácil a Madrid, luego las dificultades vienen para llegar a Salamanca.

Universitarios, hay universitarios que no vienen a Salamanca porque a Madrid llego y luego hasta Salamanca, pues prefiero quedarme en Madrid o prefiero quedarme en una ciudad con la que tenga una buena comunicación ferroviaria rápida y lo más asequible posible.

Los congresos, somos una ciudad de congresos, lo mismo ocurre, llega un premio Nobel fácilmente a Madrid y las dificultad radica en hacerlo llegar Salamanca. Otra vía importante, la recuperación del tren Ruta de La Plata. Ahora el gobierno de España está haciendo un informe de viabilidad. Nosotros decimos que esa viabilidad está demostrada por la historia. Desde los romanos ya se determinó que esta infraestructura era viable, a partir de una propuesta que hicieron eurodiputados del Partido Popular. Luego, el gobierno de España, en lugar de aprovechar esta gran oportunidad, pues fue muy tímido y se retrasó el plazo para incorporar esta infraestructura a la red ferroviaria europea.

Otra muy importante: que el tren desde Portugal, el tren rápido, pase por Salamanca. Por lo menos uno de esos ramales, porque Salamanca ha sido la entrada y salida natural del transporte de mercancías y de pasajeros desde y hacia Portugal, y ese es un papel que, sobre todo en lo que se refiere a la región centro y norte de Portugal, es muy demandado, y de hecho, estamos trabajando en colaboración con municipios portugueses, para que se mejore el ferrocarril y venga en esta dirección.

Y, por último, que no se nos olvide, la electrificación de la vía férrea hasta la frontera es vital para que el Puerto Seco sea un éxito. Ya se están haciendo obras en Salamanca con cinco años de retraso y después de muchísima insistencia. Por fin se ha iniciado, que se culmine lo antes posible, porque es vital.

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca Luis Cotobal

–Portugal sí hace los deberes hasta la frontera. ¿Pero y en territorio español?

Los portugueses van decidiendo cuáles son sus prioridades, pero el gobierno español es el que no habla de cuál es su decisión. Parece que se insinúa que puede ser Badajoz. ¡Oiga, oiga! Miren hacia Salamanca, porque nuestra posición en el oeste español, ¿qué significa? ¿Estar dejados de la mano de Dios, estar abandonados por el gobierno de España? No, nosotros reclamamos también nuestro papel, no pedimos más que los demás, pedimos que se nos dé lo que nos corresponde y lo que se nos ha negado históricamente.

– Sería obligación además de ese Ministerio de Reto Demográfico, donde mejor que en el noroeste de España, especialmente en la zona de la Raya con Portugal.

Son además líneas del ferrocarril que vertebran todo el oeste. Queremos fijar población, queremos que esta tierra tenga más oportunidades, tenemos que tomar decisiones que nos van a vincular los próximos 50, 60, 70 años, como toda comunicación ferroviaria. Si esas decisiones no benefician a Salamanca, para nosotros va a ser un perjuicio irreparable. Y por otro lado, ¿por qué no se discute cuando las inversiones van hacia otros territorios de España que son necesarias y no importa la cantidad? Aquí resulta que esas inversiones son mucho menos cuantiosas y sí, entonces sí se mira el dinero en lo que se gasta, y en otros sitios no. ¿Por qué? Porque se hacen cálculos electorales y de apoyo al gobierno de España, así no puede desarrollarse un país, simplemente utilizando la aritmética parlamentaria. Hay que mirar a las condiciones socioeconómicas y a las necesidades que tienen las poblaciones en vuestro país.

– Cada vez que hablamos con alcaldes de capitales de provincia o de pequeños municipios, presidentes de diputaciones, insisten siempre en la necesidad de una financiación local que sea justa y equilibrada. Le iría muchísimo mejor a Salamanca, imagino, si por fin se consiguiera ese tipo de financiación.

Hace unos días reclamábamos los alcaldes precisamente en Madrid una mejora de la financiación local y que se nos hicieran, por ejemplo, las entregas de cuenta. Necesitamos disponer de ellas cuanto antes, porque nuestras necesidades cada día son mayores. ¿Por qué son mayores? Porque los vecinos al primero que miran es al ayuntamiento, el vecino no entiende de competencias, son del ayuntamiento o son de la comunidad o son del Estado. Lo que queremos es, si es posible, que las prestaciones nos las dé la administración más cercana, que es la que más rápidamente nos va a prestar ese servicio, y además, si tenemos algún problema, pues se lo podemos exigir directa y rápidamente. Cada día los ayuntamientos nos estamos dedicando a muchas más actividades o competencias de las que, de forma propia, nos encargamos. Depende de lo que los vecinos nos exijan. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no se aborda en España realmente una reforma de la financiación local, como tampoco de la autonómica. Nosotros querríamos que ambas fueran de la mano, porque son importantes, una y otra financiación, pero parece que siempre los últimos somos los municipios o las entidades locales en general, también las diputaciones. Y yo creo que este país, sobre todo, se sostiene desde abajo, y la política de Verdad se está haciendo, no digo que los demás sitios no se haga política, pero la del día a día se hace en los municipios de España.

Hay alguno que está queriendo presentar lo que está ocurriendo ahora mismo en España como son tres golfos. Bueno, sí son 3 golfos y hay más golfos, y van a salir seguro más golfos

– ¿Cree que conseguiría este objetivo si Alberto Núñez Feijóo fuera el próximo presidente de España.

Nosotros tenemos depositadas muchas esperanzas en Alberto Núñez Feijóo por dos razones. Una, porque el actual presidente no nos ayuda en nada, por lo tanto, pues no queremos a este presidente y más con la que está cayendo. Y dos, porque tenemos muchas esperanzas depositadas en Alberto Núñez Feijóo, una persona con mucha experiencia de gobierno, una persona sensata, seria, con las ideas muy claras y que además tiene una concepción muy positiva de lo que es el municipalismo y de la importancia que puede tener para el desarrollo de nuestro país. O sea que a nosotros, en particular a Salamanca, desde luego, el cambio no nos podría venir mejor.

–¿Está teniendo ya Salamanca problemas de vivienda en las zonas más tensionadas, y qué medidas tiene previsto poner en marcha el ayuntamiento para evitarlos?

En el ayuntamiento tenemos un instrumento del que carecen, por ejemplo, otras capitales de Castilla y León, que es el Patronato de la Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca. A través de este patronato hemos promovido ya en torno a 65 edificaciones, son casi 2500 viviendas desde su creación a coste cero para el ayuntamiento. La mayoría de ellas han sido propiedad, pero en los últimos años las estamos promoviendo en régimen de alquiler protegido, con baremos inferiores a lo que nos permite la propia legislación para hacerlas más asequibles para las personas con menos recursos. Y en los últimos años, esta ha sido también nuestra actuación.

De hecho, en este mandato vamos a estar en torno a las 169 viviendas. Estamos a punto de entregar viviendas colaborativas para personas con movilidad reducida y mayores, y estamos en plena construcción de otras tantas. Es decir, nosotros hacemos los deberes. Hay un problema con la vivienda, sobre todo en las grandes poblaciones, porque tiene un precio, un alquiler que sobre todo para los jóvenes no es asequible, y nosotros nos dedicamos a promover viviendas. ¿Quién no se dedica a promover viviendas? El que habla mucho de la vivienda y al final no hace nada. Nosotros nos arremangamos, otros hablan mucho de la vivienda y no hacen nada, se pasan el día durmiendo la siesta. Si hay un problema, hay que afrontarlo, construyendo viviendas, facilitando el acceso a ellas, y sobre todo, también cuidando a los titulares de vivienda. Si usted hace declaraciones a favor de los que ocupan viviendas y el propietario tiene dificultades para recuperar su vivienda, pues, lógicamente, habrá muchas que no salgan al mercado. Eso tiene una fácil solución, pero parece que algunos están haciendo política con la vivienda en lugar de hacer y construir viviendas, que es lo suyo.

-En los últimos años en Salamanca se han construido miles de viviendas gracias a un desarrollo urbanístico ordenado y equilibrado, el incremento de la oferta de estas promociones privadas entendemos que favorece el acceso de los salmantinos una vivienda en propiedad.

Sí, es un sector que también tiene dificultades, por varias razones. En otra época se compró el suelo ya a un precio alto, hay dificultades ahora mismo para la estabilidad del precio de los materiales, hay volatilidad, también hay dificultad para conseguir empleo cualificado en estos sectores, porque después de la crisis de la construcción, emigró hacia otros con más posibilidades y con más trabajo. Luego, no es tan fácil para los promotores, nosotros vamos a intentar facilitar ofreciendo suelo municipal. Tenemos solares como consecuencia de los desarrollos urbanísticos que se han producido en el pasado, y vamos a facilitarlos con condiciones que yo creo que pueden ser interesantes para los constructores, de manera que se animen a promover estas viviendas, porque es verdad que este conjunto de circunstancias, hacen cada día más difícil promover viviendas. Si desde el gobierno de España no se apuesta seriamente por la vivienda, y apostar por vivienda significa llevarlo a los Presupuestos Generales del Estado de verdad, y que todas las ayudas vayan en cadena, hacia comunidades autónomas, y hacia municipios, pues entonces no conseguiremos más viviendas.

– Parece que va a estar un poco difícil aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Tampoco les importa, por lo que afirman.

– En clave política, y como presidente del Partido Popular de Salamanca, cómo ve el panorama político actual a nivel nacional. ¿Cree que está influyendo también en la percepción que pueda tener el ciudadano de a pie de los políticos y de los partidos?

Hay alguno que está queriendo presentar lo que está ocurriendo ahora mismo en España como son tres golfos. Bueno, sí son 3 golfos y hay más golfos, y van a salir seguro más golfos. Y la política de verdad es la que hacen miles y miles de personas en España, muchos de ellos en pequeños municipios que se levantan cada día a abrir las puertas de sus ayuntamientos y a servir a sus vecinos, y algunos les llaman a la última hora de la noche o de madrugada porque tienen un problema y salen a resolverlo. Esta es la política de verdad. Estas personas son personas decentes, honestas, comprometidas con su pueblo, con sus vecinos, con el país.

Nunca habíamos tenido un presidente como Mañueco con tanta presencia en el ámbito nacional. Alfonso se está multiplicando y cada vez hay más personas que miran hacia Castilla y León

Y hay otros, muy relacionados con el PSOE, con el gobierno de España, algunas personas que están incluidas en su círculo de confianza, no solamente político, sino también familiar, que no responden a estos cánones de honestidad, de compromiso y que no se comportan dignamente. Realmente, hay conductas que nosotros creíamos que ya estaban olvidadas, que habían pasado a la historia de este país, que eran propias de otros tiempos, y resulta que no. Resulta que el latrocinio, incluso el recurso a la prostitución, es ya algo de lo más normal en determinadas personas y vinculadas, además, a los puestos más relevantes en una organización política. Esto no es de recibo. ¿Esto qué significa? Que para muchos ciudadanos ya no es una decepción, puede llevarles a pensar que son todos lo mismo, y no es verdad, ellos sí son lo mismo, pero los demás no somos como ellos.

-¿Cree que debería haber elecciones anticipadas?

Bueno, lo primero que debería haber es una dimisión inmediata del presidente de Gobierno de España. Ningún presidente de nuestra democracia se había visto envuelto en una situación tan indigna como la que estamos sufriendo en estos momentos y la que él ha propiciado. Digo, si ha intervenido o no, eso ya se verá, pero, desde luego, propiciar, en primer lugar, nombrando a esas personas para ejercer esos cargos, y segundo, después de que los medios de comunicación empezaran a hablar de indicios muy relevantes, no haya tomado ninguna medida para apartarlos de sus responsabilidades y hayan podido seguir haciendo sus negocios con cargo a los presupuestos del estado y al dinero de todos los ciudadanos. Por lo tanto, dimisión inmediata, debería pedir perdón a todos los españoles, porque él no ha pedido perdón todavía por todo lo que ha hecho.

– ¿El Partido Popular de Salamanca está preparado para esa posible convocatoria nacional y, en todo caso, para la que sí sabemos seguro que, como tarde, se va a producir en marzo del 2026?

Pues yo tengo el honor de presidir una organización política que siempre está lista, que funciona además en el periodo electoral como una maquinaria perfectamente engrasada. Prácticamente no hay que dar ninguna instrucción, cada persona sabe cuál es su papel y todo funciona como un reloj. Venimos trabajando con mucha intensidad desde hace muchísimos meses para tenerlo todo listo, y además sirve para estrechar el contacto con toda la sociedad salmantina. Nuestro potencial y lo que explica la fortaleza de nuestro partido es el arraigo que tenemos en todos los medios, en el medio rural y en el medio urbano, y esto no es por casualidad, es fruto del trabajo de muchísimos años y de muchas personas que están entregadísimas y que al final, pues son los mejores. Por eso la gente confía en ellos elección tras elección.

Estamos muy preparados, la gente está indignada en el ámbito nacional, pide elecciones generales, pide que salga el presidente del Gobierno de España, pide un cambio inmediato, y también tenemos a la vista las elecciones autonómicas, que para nosotros tienen un valor añadido, que es que el candidato sea nuestro presidente de la Junta de Castilla y León y del partido regional, Alfonso Fernández Mañueco, un salmantino, una persona que es muy representativa de nuestra organización provincial y, por lo tanto, es un gran estímulo para todos los militantes del Partido Popular de Salamanca y para los salmantinos en general. Porque el apoyo lo hemos visto en alguna reciente encuesta, de los castellanos y leoneses al presidente, cada día es creciente, y esto es normal. Yo entiendo que una persona, sobre todo de la provincia de Salamanca, que apuesta por Salamanca, que invierte en Salamanca, que mejora nuestra sanidad con un gran hospital, un nuevo centro de salud, otro centro de salud cuya redacción de proyecto ya se ha anunciado, que está invirtiendo en desarrollo logístico y tecnológico, que está apoyando el desarrollo empresarial de otras localidades de la provincia y que mantiene en la primera posición del ranking nacional a la comunidad en los servicios sociales, en educación, en la sanidad, pues merece el apoyo y además con una presión fiscal que baja en vez de subir.

Oiga, esto es una excepción. Con un Gobierno de España que ha batido el récord mundial de incrementos de impuestos, tener un gobierno que mide mucho cuál es la presión fiscal a sus ciudadanos, pues esto es una bendición.

– La contribución del Partido Popular de Salamanca a esas cifras es importante. Los resultados en Salamanca del Partido Popular son envidiables.

Nosotros siempre damos el máximo. Y esto también nos lo reconoce tanto la organización regional como la nacional, porque somos uno de los partidos provinciales que tiene un mayor porcentaje voto del Partido Popular en toda España, sea cual sea la elección, siempre estamos entre los 3 ó 4 primeros, y siempre aportamos el máximo, los mejores resultados. En estos momentos tenemos 3 diputados nacionales, 3 senadores, 5 procuradores regionales, tenemos una mayoría impresionante de alcaldes, ya que estamos en torno a 245 alcaldías en estos momentos, y seguimos subiendo.

En la provincia de Salamanca, por tanto, los resultados son inmejorables. ¿Y esto qué significa? Si los resultados son así, elección tras elección, es que hay mucho trabajo detrás y una gestión brillante de mis compañeros en las alcaldías, en la Diputación Provincial y también en la Junta de Castilla y León.

– Hasta el último voto va a ser muy necesario y va a ser decisivo si Alfonso Fernández Mañuco quiere gobernar esta vez en solitario. ¿Cree que podrá conseguirlo esta vez?

Yo creo que sí. En estos momentos mi impresión es que el presidente ha copado todo el espectro político. Realmente, está tomando medidas y, además, el anuncio es en cascada cada día más interesante para los habitantes de esta provincia y de esta tierra en general. Hablaba antes de la reducción de los impuestos en Castilla y León, pero las medidas para la sustitución o el relevo en nuestras empresas, para facilitar vivienda a los jóvenes, sobre todo en el mundo rural. La medida de gratuidad en el transporte, son anuncios constantes que significan compromiso. Además, cualquiera que conozca de cerca a Alfonso Fernández Mañueco, lo que percibe es mucha ambición. Nunca habíamos tenido un presidente con tanta presencia en el ámbito nacional. Realmente, Alfonso se está multiplicando y cada vez hay más personas que miran hacia Castilla y León, y Castilla y León es ejemplo para otras comunidades autónomas de cómo se gestionan los servicios públicos. Por lo tanto, apoyo creciente. ¿Va a ser suficiente? Yo creo que sí, y yo creo que va a seguir creciendo desde este momento al que se celebren esas elecciones autónomas.

– Para las municipal queda mucho, estamos en el ecuador de la legislatura, del que usted hizo recientemente balance. ¿A usted sí le gustaría volver a ser el alcalde de Salamanca?

Todavía queda mucho, pero desde luego, claro que quiero ser alcalde de Salamanca. Me parece que no hay nada más bonito que en la gestión pública ser alcalde ya no de tu ciudad, además ser alcalde de Salamanca.

– Hoy comienza un evento puntero, el Salamanca Tech Summit, que es la gran apuesta en estos momentos de una ciudad que combina tecnología, español, innovación… ¿Qué le diría a todas aquellas personas que pongan sus ojos esta semana en Salamanca con esta gran acontecimiento?

Pues que este es su lugar, Salamanca. Nosotros con esta marca Salamanca Tech hemos querido es dar visibilidad a un trabajo conjunto. El de las empresas, el de los jóvenes, el de los investigadores, el de los inversores, el de las administraciones, lo que está ocurriendo en Salamanca, que era una realidad muy poco conocida fuera de nuestra ciudad, tanto nacional como internacionalmente. Necesitábamos un evento que nos diera esa visibilidad. El primer summit, el primer congreso, tuvo una gran repercusión, en buena parte gracias a los influencers, que trasladaron a través de sus cuentas de redes sociales esta realidad. A mí me paraban personas cuando hacía viajes y me preguntaban: “¿Qué estáis haciendo en Salamanca con la tecnología? Oye, cuéntame cómo lo estáis haciendo”.

Bueno, en vista de la repercusión, teníamos claro que teníamos que seguir por esta vía, tiene que haber un gran evento anual en Salamanca, que concite la atención de todo el mundo en nuestra ciudad, un evento joven, dinámico, que toque todos esos palos, el blockchain y la realidad virtual aumentada, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los videojuegos, la animación 3D, en todos estos campos se está trabajando muy bien en nuestra ciudad, y poner en contacto a las empresas y a los inversores con todos los que innovan, investigan en nuestra ciudad en muy diversos ámbitos: de la ciencia, las ciencias de la salud, toda la sanidad, que es muy importante tradicionalmente en Salamanca, y que todo el mundo piense en Salamanca durante esos días. Y esta es la idea que tenemos durante tres días, del 25 al 27 de junio, que todo el mundo se fije en Salamanca y que seamos la gran referencia de la innovación. Que nuestra ciudad, de aquí en adelante, se identifique con innovación, investigación, talento y juventud muy bien formada que quiere oportunidades. Y quien quiera tener a esos jóvenes tendrá que venir a Salamanca a buscarlos, y aquí estamos esperándoles.

– En una frase, ¿cómo sería la Salamanca del futuro que al alcalde le gustaría conseguir?

Una Salamanca con más oportunidades, más verde, tecnológica, con una gran calidad de los servicios públicos y muchísima participación. Yo creo que son las notas que hoy más nos representan.