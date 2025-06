Nueva vida para un matrimonio salmantino: cancelan una deuda de 57.600 euros tras sentenciar el Covid su negocio

Un matrimonio de Salamanca ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) tras años arrastrando la deuda después de que la pandemia del Covid-19 sentenciase su negocio.

Los beneficiarios se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad, logrando cancelar la deuda que ascendía a los 57.600 euros.

Según han explicado los abogados del despacho de Repara tu Deuda, que se han hecho cargo del caso, el matrimonio presentaba un "estado de insolvencia" en el momento que llegaron a España.

"Solicitaron unos créditos para emprender un negocio. Meses después de empezar, comenzaron las restricciones impuestas por la crisis sanitaria", han explicado. Esto desembocó en el cierre del negocio mientras el matrimonio se fue acogiendo a distintos créditos.

"Las partes deudoras hicieron todo lo posible para cubrir los gastos bancarios de servicios, alquiler del local, proveedores, Seguridad Social, etc. Meses después, debido al estrés y cansancio acumulados durante meses, ella enfermó", han relatado desde el despacho de abogados.

Finalmente, todo fue tornando en un sobreendeudamiento del que no pudieron salir. En la Ley de Segunda Oportunidad no solo encontraron la posibilidad de librarse de la deuda, sino también salir de los listados de morosidad que tanto les perjudica y no les embargan sus nóminas.

Igualmente, dejaron de recibir llamadas de los bancos y entidades financieras. Además, si lo desean, tienen la posibilidad de solicitar nueva financiación y registrar cualquier bien a su nombre.