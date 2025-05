La literatura reclama su lugar en la enseñanza del español: "Hay dos caminos para aprender léxico: el diccionario o la lectura"

Salamanca vuelve a ser esta mañana el epicentro de la reflexión en torno a la lengua española con motivo del foro ‘Salamanca, ciudad del Español’, organizado por El Español Noticias de Castilla y León.

En el marco de este encuentro se celebró la mesa redonda ‘Salamanca y la enseñanza del español desde la literatura’, en la que han participado importantes nombres del ámbito literario y académico, como el escritor y profesor de Literatura Española en la Universidad de Salamanca, Luis García Jambrina, y el poeta Antonio Colinas, Premio Nacional de Literatura.

El encuentro ha servido como un espacio para reivindicar el papel fundamental de la literatura en el aprendizaje del español y para recordar el papel único que juega Salamanca en la historia de la lengua.

En este contexto, el escritor y profesor de Literatura Española en la Universidad de Salamanca, Luis García Jambrina, ha asegurado que "la literatura es la expresión artística de una lengua" y, por tanto, su uso pedagógico resulta fundamental en el aprendizaje del español.

A su juicio, se trata de una herramienta que "consolida" y da profundidad al conocimiento lingüístico, frente al empobrecimiento del habla cotidiana.

Durante su intervención en la mesa redonda ‘Salamanca y la enseñanza del español desde la literatura’, Jambrina subrayó que "la literatura es muy importante para consolidar el aprendizaje de la lengua", ya que permite acceder a registros más ricos y variados del idioma.

"En las conversaciones del día a día el lenguaje que utilizamos, el léxico, es muy limitado y cada vez más limitado", ha lamentado. Frente a ello, ha asegurado que la literatura ofrece vocabulario, estructuras complejas y variedad expresiva que difícilmente se encuentran en otros contextos.

Para el profesor de la USAL, la lectura literaria debe ocupar un lugar destacado en la formación de los estudiantes de español. "Solo hay dos caminos para aprender más léxico: o te coges el diccionario de la Academia y lees de memoria o lees", ha apuntado.

En ese mismo sentido, ha recordado que "la lengua sin la literatura no es una lengua de cultura", y que para que una lengua se consolide como referente cultural debe contar con una tradición literaria sólida, ya sea culta o de transmisión oral. "Para que haya lengua de cultura tiene que haber una literatura, aunque fuera una literatura oral", afirmó.

Jambrina defendió que la literatura no solo debe estar presente como fondo, sino ocupar una posición central en instituciones como el Centro Internacional del Español (CIE). "La literatura es la lengua en su máxima tensión, en su máximo voltaje", dijo, para reclamar mayor presencia del hecho literario en los programas dedicados a la difusión del idioma desde Salamanca.

En esta línea, el director general de El Español Noticias de Castilla y León, Carlos Velasco y docente, ha propuesto que una forma de promocionar Salamanca como ciudad del español sería "confeccionar una orla con todos los grandes escritores que han pasado por aquí", aludiendo también a la figura anónima del autor del Lazarillo de Tormes, cuya vinculación con la Universidad de Salamanca se considera prácticamente segura.

Algo que ha secundado Julio Borrego Nieto, catedrático de Lengua Española y académico correspondiente de la Real Academia Española por Castilla y León desde 2004, recordando que entre los siglos XIV y XV "ya había" en Salamanca "una cierta escuela de español".

Una ciudad que inspira

Antonio Colinas, por su parte, ha abordado su experiencia personal con Salamanca, donde reside desde hace casi treinta años. "No he ido donde he querido, sino donde la vida me ha llevado", explicó el poeta, quien reconoció que la ciudad le ha enriquecido como creador.

Con esto, Colinas ha puesto el foco en la relación de Cervantes con Salamanca, un vínculo nunca probado documentalmente pero "evidente por la cantidad de alusiones a la ciudad y su universidad en sus obras". "Yo pienso que él tuvo que estar aquí, y no un día ni dos, sino bastantes", ha afirmado.

Además, se ha reivindicado la idea de "poner en valor a otros escritores más allá de Unamuno", como San Juan de la Cruz o Meléndez Valdés, para que se añadan a las rutas literarias que ya se ofrecen en la ciudad.

Carlos Velasco ha señalado al respecto otros nombres relevantes más allá del omnipresente Unamuno. García Jambrina, aunque reconoció que existen iniciativas como la ruta de los manuscritos basada en sus novelas, admitió que "debería haber más" y que "la literatura vinculada a Salamanca daría muchísimo juego".

Reivindicó, por ejemplo, una mayor presencia de Santa Teresa, la Celestina o el Lazarillo de Tormes, y lamentó que autores como Torres Villarroel, pese a tener una calle en la ciudad, "deberían estar mucho más presentes".

Para Jambrina, este patrimonio literario de Salamanca "es único en todo el mundo", comparable solo con casos como el de Edimburgo, donde la tradición se visibiliza con mucho más empeño.

Colinas cerraba esta mesa recalcando que "hay que poner en valor a esos otros escritores", recordando que el legado literario de Salamanca no se agota en los nombres más conocidos y que la literatura sigue siendo el mejor espejo de una lengua viva y rica.