Torneo benéfico 'La sonrisa de María' en Villoria: una llamada a la colaboración en la lucha contra el cáncer infantil

La sede de la AECC Salamanca acoge la presentación del IV Torneo Béneficio 'La sonrisa de María', que tendrá lugar en Villoria el día 21 de junio con la presencia de diversos equipos de fútbol de Castilla y León, tanto masculinos como femenios. Es, en palabrada del presidente de la AECC, Ángel Losada, "una actividad que es un ejemplo para la AECC, es un gran ejemplo de cómo podemos trabajar de la mejor manera para luchar contra el cáncer".

El cáncer, en palabras de Losada, "es una realidad que forma parte de la vida de todos nosotros y gran parte de lo que el cáncer nos puede impactar depende de nosotros. Lo que estamos firmando en este momento es un acuerdo de colaboración entre la AECC y una asociación que surge del ejemplo de cuál es la actitud en la lucha contra el cáncer. Es una cuestión que no tiene que ver con edades, no tiene que ver con dónde uno vive, ni tiene que ver con lo que uno sabe, con lo que uno hace a nivel profesional".

En lo que hoy se ha firmado "es precisamente para mí una de las tres reglas en la lucha contra el cáncer. La primera es colaboración y cooperación. Cada uno tiene que hacer lo que mejor pueda hacer. Nosotros somos una organización grande, pero no tenemos la agilidad ni la capacidad de entender las necesidades como tiene la sonrisa de María, precisamente porque ha conseguido que un montón de gente alrededor se comprometa con la lucha contra el cáncer".

La actitud de María, un ejemplo para todos

Losada fue claro: "El que tenga la primera lección incontrovertible para decir cómo hay que actuar ante el cáncer, que venga. Aquí lo que hay es experiencia de gente que lo está viviendo en primera persona, lo está viviendo al 100%. El cáncer infantil es evidentemente lo más complejo de cualquier persona. Cualquiera que sea la realidad del cáncer, hay muchas realidades. Pero el cáncer infantil es lo más complejo. Lo mejor de todo esto es que también los protagonistas de su enfermedad sean los propios niños. No podemos ser paternalistas en este sentido.

Para la Asociación la Sonrisa de María "poder firmar un convenio de colaboración, con quizás la más grande de España de asociaciones contra el cáncer, en Salamanca, es importantísimo", asegura Juan Caamaño, padre de María. "Es un paso hacia adelante para la asociación, y a la hora de poder llegar a muchos sitios que hoy en día no podemos llegar por nuestra infraestructura, porque no la tenemos.

"Llevamos menos de un año como asociación, pero este convenio nos va a permitir llegar a esas familias que están pasando necesidades y poder echarles una mano a través de ellos o directamente", asegura el padre de María.

"Es un torneo que se hace con mucha ilusión. María es la que escoge los equipos que vienen a su torneo. Intentamos traer a los que ya nos piden, no se puede traer a todos porque es imposible. Porque como persona física soy el padre de María, he llamado a los clubes y no es fácil convencerlos para que vengan a Salamanca a jugar en verano. Pero bueno, hemos conseguido un número de clubes importantes en Castilla y León, son los más representativos".

Una niña muy lista y con mucho empuje

Torneo benéfico contra el cáncer en Villoria 'La sonrisa de María'

María es una niña muy lista y con mucho empuje. Dice suu padre que "hay gente que a lo mejor critica que está muy expuesta. Pero ella hace solo lo que quiere y lo que le apetece". María responde y lo deja muy claro: "Ellos me dicen si me han invitado a las cosas y yo digo si me apetece, si estoy cansada.".

¿Qué le puedes enseñar a otros niños?: "Pues no sé, que con una sonrisa todo va para adelante, que hay que vivir día a día. Cosas así". ¿Y el fútbol, qué es para ti el fútbol?: "El latido de mi corazón".

Respecto a la entrega de los premios de Castilla y León que se tuvo que suspender, asegura María que "es el premio más importante de Castilla y León y que se lo den a una niña de 12 años, no sé, va a ser muy emocionante ese día".

IV TORNEO BENÉFICO LA SONRISA DE M4RÍA

Día de convivencia y solidaridad

Villoria - 21 de junio

PARTICIPANTES

Fútbol 7. 16 equipos

8 femeninos

Salamanca FF

CD Ciudad Rodrigo CF

CD Ribert FF

Madrid CFF

Real Valladolid

Burgos CFF

Colegios Diocesanos Ávila

Amigos del Duero Zamora

8 masculinos

Unionistas de Salamanca

CD Guijuelo

UD Santa Marta

Real Valladolid

Escuela de Fútbol Villa de Ermua

Cultural y Deportiva Leonesa

Burgos CF

Real Ávila

HORARIO

9:00 Fases de grupos que se jugarán durante la mañana.

14:30 Paella solidaria (Restaurante Lemus). 10€ incluye pan, agua o tinto de verano y postre.

17:00 Semifinales, tercer y cuarto puesto y finales.

Durante todo el torneo habrá puestos de varios productos y bares. Al finalizar se celebrará una pequeña fiesta con música.

Dónde comprar los tickets para la paella: