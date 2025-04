La esperanza toma la palabra en Salamanca: jóvenes y escuelas de segunda oportunidad marcan el rumbo

Durante la mañana de este lunes, el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca se respiraba algo más que solemnidad institucional: se palpaba futuro.

Allí se ha presentado el IX Encuentro Nacional de Escuelas de Segunda Oportunidad, una cita que este año reúne en la ciudad a cerca de 400 personas procedentes de todos los rincones de España.

El acto, arropado por la presencia de responsables municipales, autonómicos y del tercer sector, ha dado voz a quienes más lo merecen y, a menudo, menos la encuentran: los jóvenes que buscan una segunda oportunidad.

La gerente territorial de Servicios Sociales, Isabel Fernández Cambón, la directora de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad, Elena Bayón, y representantes de entidades como la Fundación Juan Soñador o la Casa Escuela Santiago I, han puesto sobre la mesa una realidad indiscutible: Salamanca se consolida como referente nacional en igualdad de oportunidades y atención a quienes más lo necesitan.

Prueba de ello es que seis de cada diez euros del presupuesto municipal del próximo año irán destinados a políticas sociales y que, solo este año, más de dos mil personas en riesgo de exclusión participarán en proyectos formativos impulsados desde la ciudad.

Pero los protagonistas no han sido los números, sino las historias. Historias como la de Miguel Enrique, que llegó solo desde Venezuela con quince años y terminó en la Casa Escuela Santiago I tras pasar por situaciones límite en la calle. “Aquí te quieren porque vales, no porque sirvas o no para algo”, confesó entre aplausos.

O la de Marian, que recordó el valor de la esperanza como arma contra la adversidad, y la de Samy, que encontró en la música y en su "familia" de Santiago I un motivo para creer en el mañana.

Las Escuelas de Segunda Oportunidad son mucho más que un refugio: son motores de transformación social que acompañan, forman y devuelven horizontes a quienes los habían perdido.

“El modelo funciona”, aseguró Bayón, citando una tasa de éxito del 67% en inserción laboral o retorno educativo entre los más de 8.700 jóvenes atendidos el último curso. Y añadió: “No son solo números, son historias de vida y familias que recuperan la esperanza”.

El encuentro, que se celebrará en una nueva fecha aún por determinar en el Palacio de Congresos, reunirá a entidades sociales, administraciones, empresas y, sobre todo, jóvenes con voz propia. Más de 70 participarán activamente en la organización y las mesas redondas, reivindicando su papel de agentes de cambio. No vienen a ser escuchados: vienen a hablar y a construir.

La cita en Salamanca subraya la necesidad de alianzas reales entre instituciones públicas, sector social y tejido empresarial para combatir el abandono escolar y el desempleo juvenil. Y lanza un mensaje claro: apostar por las segundas oportunidades no es solo una cuestión educativa, sino una apuesta de país.