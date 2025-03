Brasil, ejemplo en el Congreso de la USAL contra la corrupción: "La Administración que suspende sus cuentas no puede ser reelegida"

Noticias relacionadas La desidia política paraliza la renovación de las instituciones propias de Castilla y León: dos años y medio en funciones

El VI Congreso Internacional de Control Público y lucha contra la corrupción, que se ha inaugurado en la Universidad de Salamanca, toma como ejemplo a Brasil: "La administración que no logra que sus cuentas superen la aprobación por parte del tribunal de cuentas no puede presentarse a la reelección".

Así de categórico lo afirma el doctor en Derecho Antonio Arias Rodríguez, director académico del Congreso. Y fue más allá en declaraciones a los medios de comunicación, "fijaros qué gran elección nos dan. Es decir, hay una cuestión de legalidad mínima que si no se supera no se puede ser candidato a las elecciones. Ellos cuidan mucho ese tema y por eso los consejos y tribunales de cuentas son tan importantes allí porque tienen un enorme poder sobre todo para los candidatos que quieren ser reelegidos".

El rector de la Universidad de Salamanca inaugura el Congreso acompañado por Edilberto Pontes Lima, presidente do Instituto Rui Barbosa e Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará; Mario Amilivia González, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, y Sebastião Helvécio Ramos de Castro, vice-presidente de Ensino, Pesquisa e Extensão de Instituto Rui Barbosa, entre otros.

Intervención de Mario Amilivia en el VI Congreso Internacional de control público y lucha contra la corrupción en la USAL

El congreso, promovido por la Fundación General de la USAL y el Instituto Rui Barbosa (IRB, Brasil), y organizado por GOES, se desarrollará hasta el próximo 28 de marzo y reunirá a casi un centenar de expertos de instituciones de Control Externo y de los Tribunales de Cuentas de Brasil, Portugal y España.

"Aumento de la corrupción"

Mario Amilivia, en declaraciones previas a los medios de comunicación matizó que el Consejo de Cuentas, como tal Consejo de Cuentas, "adolece de competencias en materia contra la corrupción, sin perjuicio de que en su actividad ordinaria, si detecta irregularidades, las ponga en manifiesto al Tribunal de Cuentas, que es el que es único en enjuiciamiento".

Amilivia percibe que "los índices de prevención de la corrupción, tanto en Castilla y León como en España, las respuestas más recientes, los parámetros más próximos, han aumentado recientemente".

Respecto al aumento de denuncias que han llegado al Consejo de Cuentas de Castilla y León, sobre todo en materia de corrupción. Denuncia que, advierte Amilivia, "son anónimas. Al ser anónimas no las puede contar. Tiene que garantizar el anonimato. Y tiene que proteger al denunciante. Y la denuncia es anónima hasta el final. Hasta su puesto debe llegar la Fiscalía. O sea, que no se sabe ni la temática, ni la persona que está denunciando".

La Universidad de Salamanca tiene desde siempre una gran relación con Iberoamérica. En Brasil tienen un gran predicamento en todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho, de la economía y el mundo de las cuentas públicas, explicó el profesor Arias.

Y desde hace ya casi 20 años vienen esporádicamente reuniéndose en Salamanca funcionarios de los tribunales de cuentas de Brasil y de otras naciones iberoamericanas. "Con un gran éxito", según Arias. Esta vez se han juntado casi un centenar de consejeros y miembros responsables del control público.

"Garantes de la legalidad"

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León afirma que “las instituciones de autogobierno, de control externo, bien sea previo o a posteriori, se han convertido en la práctica en garantes de la legalidad y de la buena gestión de los recursos públicos, de la transparencia y la calidad democrática”.

A la vista del trabajo de control de los recursos públicos realizado en los últimos 23 años, consideró un “pleno éxito” la colaboración y coordinación entre el Tribunal de Cuentas y estos órganos autonómicos de control externo, aunque dijo que, en aras a mejorar aún más su funcionamiento, “resultaría útil establecer una regulación y un procedimiento, instrumentos de colaboración en el marco de las correspondientes comisiones de coordinación”.

A pesar de que la regulación constitucional establece una superposición del Tribunal de Cuentas sobre los órganos autonómicos de control externo, subrayó que esta ha conllevado una ejemplar colaboración y coordinación.

Además de ello, en estas más de dos décadas de funcionamiento del Consejo de Cuentas, este ha aprobado 300 fiscalizaciones multiplicando por 6 la capacidad de auditar esta comunidad autónoma y recogiendo en ellas 2.500 recomendaciones para la mejora de la gestión pública y de la transparencia de las administraciones. Recomendaciones de las que se realiza un seguimiento permanente.

Fiscaliza a cerca de 5.000 entidades públicas

Inauguración del VI Congreso Internacional de control público y lucha contra la corrupción en la USAL

Con relación al papel de los consejos y cámaras de cuentas y la lucha contra el fraude y la corrupción, aseguró que la solución ofrecida ante la creciente preocupación nacional e internacional “ha sido absolutamente heterogénea entre las comunidades autónomas”.

En Castilla y León, adscrita al Consejo de Cuentas, se nombró el pasado mes de junio al titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción (AICCYL), Luis Gracia, -presente en el acto- quien desde entonces ha desarrollado una intensa actividad, de la que se dará cuenta en los próximos meses a las Cortes de Castilla y León.

Este organismo se creó con la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas para cumplir tanto con lo establecido en una directiva de la Unión Europea como con la normativa estatal. Su puesta en marcha como canal externo de denuncias no ha estado exenta de dificultades.



A este respecto, antes del funcionamiento del Consejo de Cuentas nunca se habían fiscalizado en el ámbito local 7 de las 9 capitales de provincia, ni 6 de las 9 diputaciones ni 2.239 de los 2.248 ayuntamientos ni el Consejo Comarcal de El Bierzo ni ninguna junta vecinal.

En el ámbito autonómico solo se habían fiscalizado la Cuenta General de la Comunidad, el Fondo de Compensación Interterritorial y la contabilidad electoral. En contraste, hasta ahora se han alcanzado 300 fiscalizaciones y emitido 2.500 recomendaciones con un amplio grado de aceptación y cumplimiento por parte de los entes fiscalizados.

También destacó Amilivia que durante estos seis años al frente del Consejo ha realizado 63 comparecencias, el 54% de toda la serie histórica de esta Institución, en las que ha presentado en el Parlamento autonómico 137 auditorías con el fin de fomentar la labor de control parlamentario de las Cortes. Tarea que se realiza en aras a la transparencia y a conseguir una mejor gestión pública.