Jes Martin’s: "La risa es el arma más poderosa del mundo, y yo intento dispararla todos los días"

Si hay algo que Jes Martin’s tiene claro es que la risa es mucho más que un simple entretenimiento. Para él, es una forma de conectar, de entender la vida y, sobre todo, de hacerla más llevadera.

Con más de tres décadas sobre los escenarios, el actor y director salmantino se ha consolidado como una de las figuras más representativas del humor gestual en Castilla y León, influenciado por el legado de Tricicle y el teatro de gesto.

Su trayectoria lo ha llevado a explorar el teatro, el cine y la televisión, pero su mayor apuesta en los últimos años es su escuela de teatro, donde forma a nuevas generaciones en el arte de la comedia gestual.

Un estilo nacido en los 90

Pregunta: Tu humor se basa en la gestualidad y en lo que llamas "humor bestial". ¿Cómo definirías este estilo y qué te llevó a adoptarlo?

Respuesta: "Todo viene de la mirada teatral de Maribel Iglesias y Miguel Martín, con quienes empecé en el 92, justo cuando Tricicle estaba en su máximo esplendor. En esa época, con la explosión de las Olimpiadas de Barcelona, empezaron a lanzar sus espectáculos en VHS y me quedé fascinado.

El clown gestual era donde más a gusto me sentía, y de ahí parte todo. Con el tiempo he ido experimentando con otras disciplinas: la música, el lenguaje hablado, pero la esencia sigue estando en aquel año 1992.

Martin’s ha evolucionado como artista sin perder su esencia. En los últimos años, tomó la decisión de explotar un sólo personaje en todos los formatos: teatro, cine, televisión y redes sociales. "Es la mejor decisión artística que he tomado en mi vida", confiesa.

Una apuesta por la formación

El humor no es solo un fin, sino también un medio. Jes Martin’s no se conforma con llenar teatros y plazas, sino que busca dejar huella en quienes lo ven y en quienes se forman con él. Por eso, creó La Factoría, un espacio donde enseña a los jóvenes a utilizar el humor como herramienta creativa y emocional.

P: ¿Qué te motivó a crear La Factoría y cómo ha evolucionado?

R: "Siempre me ha fascinado la idea de que los adolescentes puedan crecer ligados al mundo teatral, como me pasó a mí. Es una de las formas más bonitas y sanas de desarrollarse. Por eso fijé la edad de entrada a partir de los ocho años, porque es cuando nosotros empezamos en el teatro. Me gusta ver a chavales que han pasado por la escuela y ahora giran por España o trabajan en mis espectáculos. Es una maravilla ver que todo ese esfuerzo se materializa".

Jes Martin’s junto a varios de sus alumnos en el arranque el curso 2024/2025

En La Factoría, Martin’s ha desarrollado un método propio basado en la rapidez creativa, similar al ritmo televisivo. "Trabajamos como los ballets de televisión, que deben aprender coreografías en un tiempo récord. Aquí los alumnos crean, producen y representan sus propios espectáculos".

El proceso ya está dando frutos: algunos alumnos han creado sketches propios y se han inspirado en clásicos como Monty Python. "Este año, los más mayores estrenarán su propio espectáculo a final de junio".

El humor en la era digital

Las redes sociales han cambiado la forma en que los artistas se relacionan con el público. Jes Martin’s no es ajeno a este fenómeno y ha sabido aprovecharlo.

"Hay gente que me conoce más por los memes que subo que por mis espectáculos. Es curioso, pero también me ha generado una contratación enorme", admite.

Sin embargo, reconoce que el panorama del humor también ha cambiado: "Me entristece que las nuevas generaciones no valoren tanto el humor inteligente y se rían más con caídas o golpes. Aunque, si lo pienso bien, nosotros también veíamos 'Humor Amarillo' y nos reíamos. Supongo que el humor siempre evoluciona".

P: ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren dedicarse a la comedia?

R: "Que tengan empatía. Que valoren el esfuerzo de hacer reír. Muchas veces somos rápidos en criticar sin darnos cuenta del trabajo profesional que hay detrás. Si ves que otro lo está haciendo mejor que tú, no envidies, aprende. Tienes que mejorar, no ellos bajar el nivel".

Martin’s también destaca el papel de la imaginación en la comedia, tanto en el teatro como en la vida cotidiana. "En mis espectáculos cada vez utilizo menos decorado, porque he descubierto que los niños ven el escenario mejor que nosotros. Para ellos, todo está en su imaginación. Hacer visible lo invisible es una de las claves del humor gestual".

El legado de Jes Martin’s

Con una carrera consolidada, Jes Martin’s sigue apostando por la creatividad y la formación. Su próximo gran estreno, "Mi pequeño gran universo", ha sido seleccionado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y verá la luz a finales de año.

"Es un espectáculo que combina muchas disciplinas artísticas y es un musical. No puedo contar más, que me riñen", dice entre risas.

Sin embargo, su verdadera huella está en la gente. "Cada vez me doy cuenta de que ayudo a más personas de las que imaginamos. Hacer reír es un regalo. Y si con mi trabajo consigo alegrar un solo día a alguien, entonces todo merece la pena".

A lo largo de su trayectoria, Jes Martin’s ha demostrado que el humor es mucho más que un entretenimiento: es una forma de conectar con el mundo y de hacer que la vida sea un poco más ligera.

Su apuesta por la formación de nuevas generaciones, el uso innovador de las redes sociales y su capacidad para reinventarse constantemente lo han convertido en un referente en el humor gestual en Salamanca y fuera de ella.