Una cocina monumental: Salamanca será la 'capital mundial de la gastronomía' los días 19 y 20 de mayo

Castilla y León se convierte una vez más en epicentro de la gastronomía con la presentación oficial, en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca, de la Cumbre Internacional de Gastronomía que se celebrará en la ciudad charra, los próximos 19 y 20 de mayo.

En el acto de inauguración han intervenido el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez; el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García Carbayo, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Castilla y León, Jaime Fernández Lafuente.

La Cumbre Internacional de Gastronomía reunirá en la ciudad salmantina a chefs nacionales e internacionales con destacadas trayectorias que aglutinan una veintena de estrellas Michelin y 2 puestos entre los 5 mejores restaurantes del mundo de 2024.

Bajo el lema Una cocina monumental se organizarán mesas de debate, ponencias magistrales y actos culinarios en el exterior junto a monumentos artísticos del enorme patrimonio de la ciudad. Una ocasión inigualable que unirá la alta cocina nacional e internacional y el patrimonio artístico y cultural de Salamanca.

Los chefs confirmados son Nacho Manzano (Casa Marcial, Gijón - 3 estrellas Michelin); Carmen Ruscalleda y Raül Balam (Moments, Barcelona y 2 estrellas Michelin); Oriol Castro (Disfrutar, Barcelona, 3 estrellas Michelin, Nº1 The World's 50 Best Restaurants 2024); Paco Morales (Noor – 3 estrellas Michelin); Namae Shinobu (L’Effervescence, Japón - 3 estrellas Michelin); Mitsuharu Tsumura (Maido, Perú – N#5 en The World's 50 Best Restaurants 2024); Jeremiah Tower (Estados Unidos – Chef pionero de la 'California crimine', o Ana Ros (Hisa Franko, Eslovenia - 3 estrellas Michelin).



El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha agradecido a la Junta de Castilla y León que haya apostado por la ciudad para acoger esta cita. "Nuestro indudable atractivo turístico como ciudad Patrimonio de la Humanidad se ha visto incrementado en los últimos años por el salto de calidad que ha dado la restauración en esta ciudad".

También reconoció Carbayo que "somos un destino monumental y cultural, pero también gastronómico. Y eso hay que reconocérselo a la amplia nómina de chefs que cada día conquistan a más paladares transformando con maestría los excelentes productos que tiene nuestra provincia, que no son poco".

Por su parte, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, apuntó que "queremos reivindicar la integración de la historia, la cultura y los monumentos, con la cocina, como ingredientes fundamentales del valor de la gastronomía y de lo que se está adquiriendo como motor también de la cultura y del turismo".

"Precisamente, una de las claves de la Universidad de Salamanca es su capacidad para integrar la vida universitaria en la ciudad, también su capacidad para fusionar su monumentalizad con actividades de ocio. Así sucede con esta primera cumbre internacional gastronómica, en la que como no podría ser de otro modo, la Universidad de Salamanca va a tener un papel también protagonista y a través también de la cultura, y también de sus monumentos", apuntó el rector.

Finalmente, abundó en que en esta ocasión los universitarios "ocupamos el papel de aprendices y junto a profesionales de la hostelería, también del turismo, nacionales, internacionales, expertos de la producción y de la industria agroalimentaria, de la que tanto sabemos en esta comunidad, y medios de comunicación especializados en gastronomía y turismo, tenemos el privilegio de escuchar, ver trabajar, y también del conocimiento de algunos de los más destacados chefs a nivel internacional. y que también lo son a nivel internacional. La reflexión, el intercambio de ideas, la difusión del conocimiento, forma parte de nuestra esencia".

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha destacado "esta importante cita gastronómica, que contará con la presencia de chefs nacionales e internacionales de renombre, con un programa vivo, que reunirá un conjunto importante de estrellas Michelin".

Asimismo, el consejero ha señalado cómo "Salamanca con sus espacios patrimoniales se convertirá en un escenario único, donde historia y gastronomía se darán la mano, con una variada programación con mesas de debate, ponencias magistrales y demostraciones culinarias, con el objetivo de dar visibilidad a la alta cocina, debatir sobre el momento actual y ofrecer una combinación entre arte culinario y riqueza monumental".

Amplio programa de actividades

Presentación de la Cumbre Internacional de Gastronomica en mayo

Durante la semana del evento, del 16 al 21 de mayo, se celebrará en Salamanca la Ruta del Pincho. Establecimientos hosteleros de la ciudad ofrecerán un pincho especial de la Cumbre que podrá ser degustado por locales y visitantes.

El lunes 19 de mayo, la Diputación de Salamanca ofrecerá un vino de honor en el patio del Palacio de la Salina. Ese mismo día, Tierra de Sabor- marca de producto de la Junta de Castilla y León- ofrecerá a los participantes de la Cumbre una comida con la excelencia del producto y alimentos castellano y leoneses como protagonistas.

El martes 20, se celebrará una comida elaborada por chefs estrella Michelin de Castilla y León que recrearán algunas recetas de los cocineros ponentes.

Además, durante la Cumbre se celebrarán actividades abiertas a toda la ciudad de Salamanca y visitantes, entre las que se prevé la celebración de un concierto extraordinario y un espectáculo de luz y sonido, con el objetivo de unir la cultura y el patrimonio cultural de Salamanca a las propuestas gastronómicas de la Cumbre.

El 20 de mayo, el Teatro Liceo acogerá la Gala de Gastronomía Tradicional de Castilla y León, un evento organizado por la Confederación de Empresarios de Hostelería de Castilla y León (HOSTURCYL), con el apoyo de la Junta de Castilla y León. La gala rendirá homenaje a las figuras que han marcado la historia de la hostelería en la Comunidad y a quienes continúan su legado, destacando su papel en la preservación y evolución de la identidad culinaria de Castilla y León.

La Cumbre Internacional de Gastronomía, organizada por la Junta de Castilla y León, cuenta con la colaboración y asesoramiento de HOSTURCyL y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, y con la participación del Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación Provincial de Salamanca y de la Universidad de Salamanca.

