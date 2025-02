El Somacyl licita en 3,2 millones de euros 27 viviendas para jóvenes en Santa Marta de Tormes

Noticias relacionadas Santa Marta renueva la iluminación y climatización de varias instalaciones municipales de cultura

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), ha sacado a licitación las obras para la construcción de 27 viviendas protegidas dirigidas a los jóvenes por un importe de 3.212.555 euros sin impuestos y con la previsión de que puedan estar adjudicadas en marzo.

En concreto, se pondrá a disposición de los jóvenes menores de 40 años, un bloque de 27 viviendas que tendrán una superficie útil de 65 m² y contarán con dos dormitorios y dos baños. La nueva construcción se realizará en una parcela cedida por el Ayuntamiento y ubicada en la avenida de La Serna.

La Corporación municipal ha aprobado hoy en pleno una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que se aplicará a este proyecto, al igual que para la construcción de la ampliación del Centro de Salud, ambas consideradas infraestructuras de interés general.

En cuanto a los requisitos para optar a una de estas viviendas se encuentra el de la edad, estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León, tener unos ingresos familiares que no excedan cinco veces el IPREM y que no sean inferiores al mismo y no ser titular de otra vivienda en España.

Los solicitantes que cumplan estos requisitos podrán acceder a la compra de una de estas viviendas que saldrán a la venta con un precio reducido del 20%.

“La vivienda es una de las preocupaciones de la población en estos momentos, sobre todo entre los jóvenes, que en la mayoría de los casos no cuentan con una propiedad. Por eso para nosotros es tan importante esta obra y colaborar y facilitar las cosas en la medida de nuestras posibilidades ya que ayudará a 27 personas o familias a construir su proyecto de vida en Santa Marta y hacer que el municipio siga creciendo”, recalcó David Mingo, alcalde de Santa Marta.