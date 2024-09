La Junta niega de nuevo poner el nombre de un político fusilado al albergue de Béjar: “Resulta esperpéntico"

Noticias relacionadas Tira y afloja entre Junta y la ASMJ tras denegarse el cambio de nombre del albergue de Llano Alto

La 'Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia' (ASMJ) y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte mantienen su tira y afloja por la denominación del Albergue Juvenil “Llano Alto”, La asociación de memoria histórica ha solicitado cambiar el nombre y añadir la figura de Valentín Garrido Muñoz, concejal de Béjar y Diputado Provincial durante el periodo 1931-1936, quien fue el inspirador de la construcción del albergue juvenil. “Como sabemos fue detenido, encarcelado y fusilado el 1 de enero de 1937 por miembros del ejército sublevado de Franco, que dio el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y provocó la Guerra Civil”, asegura la asociación salmantina en un comunicado.

La Consejería, desde la dirección general de Deportes, se niega y en esta ocasión ha alegado que no hará ningún cambio que no “haga referencia a lo deportivo”. Un mes después cambia su opinión, ya que al principio se alegó que no se hacía porque “ 'Llano Alto' está arraigado en la zona de Béjar, la provincia y los ciudadanos”.

Ante esto, ASMJ manifiesta “su pesar y su repulsa” a la contestación dada por el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, el bejarano Enrique Sánchez-Guijo, que está dentro de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León, presidida por el también bejarano Gonzalo Santonja.

“La decisión la argumentan en que no van a hacer ningún cambio cuya terminología no haga referencia al deporte. Resulta esperpéntica la contestación, ya que tan solo un mes antes ante la primera demanda de cambio de nombre, se argumentó que no se cambiaba porque el nombre de Llano Alto estaba muy arraigado en Béjar, la comarca y la provincia de Salamanca. También se ha negado la Junta de Castilla y León a poner una placa en el albergue que recuerde la figura de Valentín Garrido Muñoz y su trágico final. Lo alegan en que no se pone ninguna otra placa que no sean las obligatorias, como puede ser la de la Unión Europea, cuando vienen fondos de este organismo internacional para el referido albergue. Consideramos que es una falta de respeto a Valentín Garrido Muñoz, promotor de la construcción del edificio y a todas las víctimas de la represión franquista. Es intolerable”, denuncian desde la asociación.

Un tema que ha llegado también a las Cortes. Así, el procurador vallisoletano del Grupo Mixto, Francisco Igea, pidió ayer a la Junta que recupere la memoria de Valentín Garrido a lo que el consejero de Cultura del Gobierno autonómico, Gonzalo Santonja, le replicó: “¿Por qué no lo hizo usted cuando pudo?”. No obstante, y ante la petición de Igea, Santonja defendió que la Junta ha decidido mantener la denominación de Llano Alto para el albergue y el pabellón bejarano, por un lado, porque se trata de “una denominación muy arraigada en Béjar, en la provincia de Salamanca y en las federaciones y clubes de Castilla y León y España”.

Igea afeó que la Junta no quiera cambiar el nombre del pabellón cuando el edificio fue promovido por Valentín Garrido cuando fue concejal, y se preguntó si la “excusa” mantenida por la Junta de no dar un nombre que pueda percibirse como ajeno al deporte no afecta a otros pabellones como el Buesa Arena de Vitoria o el Martín Carpena de Málaga, cuyos nombres se pusieron “para recordar la memoria de personas que lucharon por la democracia”.