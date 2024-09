Salamanca presenta una completa programación cultural hasta fin de año: Poveda, Hevia, Dalma, Amós Lora o Sergio Cuevas

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, presenta la programación cultural de la ciudad hasta fin de año. Serán veinte conciertos de música en los que destaca "la variedad y la calidad, a los que suman diecisiete obras de teatro con sus musicales", con el fin, apuntó el concejal, de que "Salamanca siga siendo una ciudad de cultura".

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, presenta la programación cultural de la ciudad hasta fin de año. Serán veinte conciertos de música en los que destaca "la variedad y la calidad, a los que suman diecisiete obras de teatro con sus musicales", con el fin, apuntó el concejal, de que "Salamanca siga siendo una ciudad de cultura".

La programación incluye una gran variedad de actividades entre las que se encuentran el teatro, la música, la danza, la ópera, musicales, exposiciones, conferencias, encuentros literarios, presentaciones de publicaciones y proyección de documentales.

Dentro de la programación escénica están previstas diecisiete obras de teatro, entre las que se encuentran dos estrenos absolutos de compañías locales, un espectáculo de danza, circo, dos musicales, ópera y humor.

Pasados los conciertos programados para las Ferias y Fiestas, que comienzan el 7 de septiembre, existen una veintena de actuaciones musicales durante los próximos meses de estilos diversos, como Miguel Poveda, Rodrigo Cuevas, Sergio Dalma, Abhir Hatti, la Orquesta Mondragón, Belako o Hevia. Además, dentro de la programación están incluidos los conciertos de los salmantinos Amós Lora, The Black Chillies, Lulú and The Rockets, Carameloraro, Vacaciones permanentes, Gabriel Calvo

Propuestas escénicas

La comedia 'Las que gritan', protagonizada por Beatriz Carvajal, Norma Ruiz, Pepa Rus y Eva Isanta será la encargada de inaugurar la nueva temporada de teatro en el Liceo los días 7 y 8 de septiembre, coincidiendo con las Ferias y Fiestas de la ciudad. Le seguirá el 14 de septiembre 'La Verdad' de la compañía Threer Teatro que forma parte de la programación de La Noche del Patrimonio y que se representará en el patio de la Torre de los Anaya.

El sábado 21 septiembre la compañía salmantina Edulogic Producciones ofrecerá el estreno absoluto de 'Basta un minuto'. Todo es presente', una obra que forma parte del homenaje a Gonzalo Torrente Ballester que está desarrollando el Ayuntamiento de Salamanca con motivo del 25 aniversario de la muerte del escritor.

El mes de octubre comienza con la obra 'La Regenta' dirigida por la salmantina Helena Pimenta. Una adaptación del clásico de Leopoldo Alas Clarín realizado por Eduardo Galán e interpretada por Joaquín Notario, Francesc Galcerán, Lucía Serrano o Pepa Pedroche, entre otros.

El sábado 12 está previsto el estreno absoluto de 'Paralelo 38', una comedia de la compañía salmantina Los Absurdos Teatro que fue seleccionada dentro de la convocatoria de apoyo a la creación escénica del Ayuntamiento.

La compañía Els Joglars regresa a Salamanca con la obra 'El rey que fue', programada los días 18 y 19 de octubre en el Liceo. Una obra en la que hacen una revisión humana de la vida de Juan Carlos I y de los últimos 50 años de la historia de España.

El domingo 20 está programada una propuesta para el público familiar, 'Entrecajas', de la compañía Teatro Paraíso. Una obra que ha obtenido el Premio fetén 2024 al mejor espectáculo de clown.

Y finaliza la programación teatral de octubre con la obra 'Querida Agathe Christie', protagonizada por Carmen Morales, Juan Meseguer y Juan Carlos Rubio, que además es el autor y director. Será el viernes 25 de octubre.

El mes de noviembre comienza con la obra 'La Madre' protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, Juan Carlos Vellido, Álex Villazán y Júlia Roch. Una obra sobre el síndrome del nido vacío y que cuestiona cuáles son los límites de la soledad, el vacío y la cordura.

Un día después se ha programado la obra 'Viaje al planeta de todo es posible', dirigida al público familiar. Una propuesta de la compañía Índigo Teatro.

El sábado 16 de noviembre la compañía Yllana Teatro regresa al Liceo con 'Passport', una comedia que cuenta la historia de cuatro cómicos de gira por un país llamado “Komedistan”.

El 23 de noviembre está programada la obra 'Animales de compañía', escrita por Estel Solé, dirigida por Fele Martínez e interpretada por Mónica Regueiro, Iñaki Ardanaz y Laura Galán, entre otros. Una obra que trata sobre la necesidad de inventar historias para esconder las propias inseguridades.

El 30 de noviembre está programada 'Por voluntad propia', una comedia de la compañía Perigallo Teatro que invita a mirar más allá de las apariencias, interpretada por Celia Nadal y Javier Manzanera.

El mes de diciembre comienza con una propuesta para el público familiar titulada 'Clic, clac, mú'. Un espectáculo multidisciplinar que conjuga teatro, títeres, animaciones y nuevas tecnologías y que cuenta la historia de una granja.

Del 5 al 9 regresa el 'Café Teatro' a la Sala B con un espectáculo inspirado en el cabaré, donde la música, el humor, la magia, la danza y el teatro se suceden a un ritmo vertiginoso a lo largo de la noche.

Los días 13 y 14 de diciembre está programada 'La reina de la belleza' de Leenane, una obra de Martin Mcdonagh dirigida por Juan Echanove e interpretada por María Galiana, Lucía Quintana, Javier Mora y Alberto Fraga. Un texto que trata sobre la soledad y las relaciones familiares en las zonas más desfavorecidas y despobladas de nuestro mundo.

Un día después se representará en el Liceo 'Bobo', una obra dirigida al público familiar de la compañía Periferia Teatro que, a través de las divertidas peripecias de un pequeño pingüino, trata en clave de humor situaciones cotidianas de la vida entre padres e hijos.

El sábado 21 se ha programado la obra 'La maja robada o el museo de los cuadros vacíos', dirigida por Carlos Martínez-Abarca e interpretada por Alba Frechilla y María Negro. Cuenta la historia de cómo dos mujeres fueron capaces de desvalijar el Museo del Prado de Madrid en los años de posguerra.

Otras propuestas escénicas: musicales, circo, humor, danza y ópera

La programación escénica del Ayuntamiento de Salamanca para los próximos meses también incluye dos musicales: uno para público adulto, 'Chicago' (del 12 al 15 de septiembre) y otro para público familiar, el estreno absoluto de 'La Bella durmiente, el musical de tus recuerdos' (9 de septiembre).

En la programación también estará presente la danza con una propuesta programada el sábado 14 de septiembre, coincidiendo por la celebración de la Noche del Patrimonio y programada en colaboración con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Se trata de una propuesta de danza contemporánea de la compañía Taiat Dansa que está prevista en la Plaza Concilio de Trento.

La compañía Lírica Ópera 2001 interpretará 'Tosca' el 7 de noviembre en el CAEM.

Para el público familiar se ha programado el espectáculo de circo 'Anónima' de la compañía Vaivén Circo, el 24 de noviembre.

El 1 de diciembre el CAEM acogerá el monólogo cómico 'Esto no es un show' de Galder Varas.

Y el espectáculo Impulso, de la compañía 'Mayumaná', completa la programación escénica de los próximos meses. Cuenta la historia del viaje de la vida a través de la perspectiva del ritmo y del movimiento. Será los días 26 y 27 de diciembre en el CAEM.

Veinte conciertos para los meses de octubre a diciembre

rodrigo-cuevas-la-romeria

Tras los conciertos de Ferias y Fiestas, con las actuaciones de Bonnie Tyler, Omar Montes, Abraham Mateo, Celtas Cortos, Camela, Sexy Zebras, Tu Otra Bonita o María Toledo, entre otros artistas, los próximos meses el Ayuntamiento ha programado una amplia variedad de conciertos de todo tipo de estilos musicales.

El flamenco estará representado por Miguel Poveda, que actuará en el CAEM el 19 de octubre con su nueva gira “Poema del cante jondo”, y por el guitarrista Amós Lora que actuará en el CAEM el 30 de noviembre. El Caem también acogerá el concierto del cantante Sergio Dalma el sábado 23 de noviembre y de Rodrigo Cuevas el 21 de diciembre.

En la Sala B están programados los conciertos de Abhir Hatti (18 de octubre), Belako (15 de noviembre), Carameloraro (16 de noviembre) y la Orquesta Mondragón (29 de noviembre). El 4 de octubre está prevista la actuación de los grupos salmantinos The black chillies y Lulú and The Rockets, junto a los vallisoletanos The Magnificats. El día 12 se celebra el Astrorock Festival Salamanca con Hermana Furia, Quincalla y los salmantinos Vacaciones permanentes.

Además, en el Teatro Liceo actuará el gaitero asturiano Hevia (26 de octubre) y el folclorista salmantino Gabriel Calvo (20 de diciembre) que celebra 40 años en el mundo de la música.

El apoyo a las bandas locales tendrá su reflejo en la final del V Concurso Municipal de Bandas, que se celebrará el 25 de octubre en la Sala B con las actuaciones de Old Virginia, Benbow y Texas Resaca Blues como grupos finalistas.

La Música Clásica también tendrá su espacio en la programación cultural de los próximos meses. Comienza el XIII Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas el lunes 7 de octubre con la actuación del Trío Sitkovetsky. Dentro de este mismo ciclo actuarán el Cuarteto Gerhard el 28 de octubre. Además, la Orquesta Clásica del Teatro Liceo el 4 de noviembre, el pianista Darío Llanos junto al violinista Pablo Kirschner el 18 de noviembre y la soprano Miren Urbieta junto al pianista Maciej Pikulski el 16 de diciembre.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ofrecerá su primer concierto de temporada el 27 de octubre y el segundo será el domingo 15 de diciembre, junto al músico salmantino Kike M.

Coincidiendo con las fechas navideñas también se ha programado un concierto de Gospel interpretado por The Mississippi Mass Choir. Será en el CAEM el viernes 20 de diciembre.

La Palabra: publicaciones, conferencias y encuentros literarios

En colaboración con Alumni Universidad de Salamanca, el 26 de septiembre está prevista una conferencia de José Luis Herrero Ingelmo, doctor en Filología, titulada “La lengua literaria de Gonzalo Torrente Ballester”, incluida dentro del 25 aniversario de su muerte.

El 13 y 14 de octubre se celebrará una nueva edición, la XXVII, del Encuentro de Poetas Iberoamericanos. En esta ocasión se rendirá homenaje a los poetas Pío E. Serrano y a José María Muñoz Quirós.

Junto con la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua se llevarán a cabo dos actividades durante los próximos meses. El 29 de octubre el escritor Luis Zueco participará en Diálogo de la Lengua, un ciclo de entrevistas que tiene como objetivo acercar al público a periodistas y escritores de prestigio y dar a conocer su trayectoria vital y profesional. Y el antropólogo Pedro Javier Cruz participa en Leyendas de Tradición Oral, una iniciativa que busca recuperar historias tradicionales y leyendas que tienen su origen en nuestra Comunidad Autónoma.

Está prevista la presentación del libro Puro veneno, de Roberto Pelta Fernández, el martes 8 de octubre en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo.

En colaboración con la Asociación Barbalos está programado un ciclo de conferencias titulado ¿Podemos callar ante el sufrimiento del inocente? los días 12 y 13 de noviembre en la Sala de la Palabra.

La programación se completa con la proyección de dos documentales. El primero, Hispanoamérica, es una película documental de José Luis López Linares que ofrece una visión renovada, veraz y visualmente poderosa de cómo nació y se desarrolló realmente la América española. Está programado el 5 de septiembre. Y el segundo, titulado Burujú. El último unicornio, es un documental de Suso de la Nava y los alumnos del aula infantil del Hospital de Salamanca. Será el viernes 27 de septiembre.

Las exposiciones completan la oferta cultural de 2024

El centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, acogerá nuevas exposiciones durante los próximos meses. Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca será la primera que se inaugurará en el mes de septiembre y en ella se mostrará los resultados de los procesos de trabajo y de aprendizaje de los alumnos que han finalizado sus estudios en 2024.

En el mes de septiembre se presentará también la exposición Bitácora de una travesía inconclusa, comisariada por Yadira de Armas, con fondos de la colección de arte cubano contemporáneo de Luciano Méndez Sánchez.

En octubre se inaugura This Late Night Conversation, una propuesta del artista Javier Menchaca, comisariada por Lidia Martín Pinzolas. Este fue uno de los proyectos seleccionados dentro de la II convocatoria de apoyo a la creación artística contemporánea. En noviembre se incorpora a la oferta expositiva del DA2 Resistencia, de Ana Pavón, ganadora del premio Fundación Gaceta. Y además, en el espacio dedicado al audiovisual contemporáneo español, se mostrarán las obras de Diego del Pozo.

La sala de exposiciones de la torre de los Anaya acogerá dos exposiciones los próximos meses: De la vanguardia a la abstracción en septiembre y Alas de cristal a partir de noviembre.