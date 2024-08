Florentino García (alcalde de Aldeadávila): "El mercadillo y las obras de pavimentación, dos logros del primer año de legislatura"

Las fiestas de Aldeadávila de la Ribera, que comienzan de manera oficial con el tradicional desenjaule de los toros, que será mañana 22 de agosto y llegan hasta el miércoles, 28 del mismo mes, son un auténtico despliegue de tradición, devoción y alegría que cada año reúne a vecinos y visitantes en una celebración que trasciende generaciones.

El alcalde, Florentino García Valladares, en una entrevista con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, explica los entresijos del programa, a la vez que hace resultado de su primer año de legislatura al frente del Ayuntamiento del principal pueblo de Arribes del Duero y, además, centro turístico y económico de la comarca de Vitigudino.

- Alcalde, un año de legislatura y un año más de fiestas.

- Un año más llegan las fiestas de San Bartolo. Lo primero es dar las gracias a todos los vecinos y también la bienvenida a todos aquellos que nos visitan en estas fiestas. Por otra parte, me gustaría expresar mi agradecimiento por el apoyo que nos ha brindado el conjunto de la Corporación. Han trabajado todos. Han colaborado en que estas fiestas se desarrollen y que puedan ser unas fiestas exitosas. Y recordar con cariño a aquellos vecinos que durante este año nos han dejado, porque estoy seguro de que estarán en el espíritu de siempre con nosotros. Hay algunos que han marcado un hito en el pueblo, como es Julia, la panadera.

- En el programa existe una continuidad, pero siempre hay algo nuevo. ¿Qué destacaría en este 2024?

- Hay programadas actividades que tenemos que destacar. En principio, hay una bueyada infantil, pedida al concejal durante varios años y que, por fin, lo vamos a disfrutar. Después programamos una macro discoteca, que es otra petición expresa de la gente joven. Además, en cuanto a las novilladas, hay una, concretamente con la ganadería de los Bayones, que también ha sido demandada por ser una ganadería de primera, siendo uno de sus toros elegido el más bravo del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo en 2024.

Destacar también la capea nocturna, aunque ya la tuvimos el pasado año. Realmente fue un éxito y por ello, teniendo en cuenta el éxito que tuvimos en 2023, la volvemos a repetir. Otras novedades es un espectáculo de pompas gigantes nocturnas, y una nueva empresa para los fuegos, que se llama 'Demonium'.

- Las fiestas de Aldeadávila también son las orquestas.

- Las orquestas son las habituales, incluyendo a Top Líder, que es una petición expresa de una serie de vecinos. Sacaremos a Tango de la plaza, porque es una orquesta que nos informan que tiene tres o cuatro camiones y que no entraba en la plaza. Las demás son todas prácticamente conocidas, y expresamente demandadas por nuestra gente, y tenemos que cumplir con esa cuestión, como Pikante y La Huella.

- Ha pasado un año de legislatura, ¿qué destacaría de este tiempo?

- En este año de legislatura, lo primero que quiero es agradecer a todos los empleados municipales el trabajo que han realizado, y la colaboración que han tenido siempre con nosotros, dándonos ideas y apoyándonos. Es algo que tengo que agradecer a todos los empleados, sin excepción. Por lo demás, me gusta ser como soy. Quiero ser cercano, ser alcalde de todos por igual. No me gusta hacer distinciones y eso me enorgullece como alcalde. Hacer distinciones no es bueno y me gusta tratar a todos por igual.

En cuanto al trabajo realizado, estamos renovando las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Bernal, que estaba fatal. Es una calle que, en 20 años, no se ha hecho nada. Tenía unos socavones importantes y estaba en un estado calamitoso, tanto el firme como las tuberías. Se han cambiado las redes de abastecimiento y saneamiento, hemos mejorado el firme y se le ha dado otro aspecto, en la que se puede circular con seguridad.

Florentino García, alcalde de Aldeadavila, en la plaza de toros portátil L. Falcao

Hemos instalado en la cubierta de la residencia un sistema de autoconsumo fotovoltaico, que permite la eficiencia y reducir el coste de la energía. En el colegio, también se han realizado obras de mejora de instalaciones. Hemos sustituido el vallado de la pista, que estaba muy deteriorado, y hemos hecho nueva carpintería en el acceso principal al comedor. Algo que me gustaría destacar es el nuevo pavimento que hemos realizado en la calle Cilla. Estamos transformando el entorno urbano, facilitando la movilidad y eliminando barreras arquitectónicas. Yo creo que hay que crear calles de coexistencia, porque las aceras reducidas sirven para poco al ser muy estrechas y, por lo tanto, no podemos pasear por ellas. Hay que eliminar barreras y hacer una calle donde coexista el tráfico y los peatones y que sea mucho más funcional y sin barreras.

Finalmente, entre otras actuaciones, estamos trabajando en el cementerio porque daba pena. No se sabía si aquello era una pared o era un muro todo negro. Lo estamos pintando, lo vamos a acabar en breve. El polideportivo también se ha finalizado. Se ha pintado la residencia La Llanada, con pintura en el interior que era necesaria.

- ¿Cómo ve a Aldeadávila turísticamente?

- El motor económico de esta zona y de este pueblo es fundamentalmente el turismo. Lo primero que se ha creado es el mercadillo cada tercer domingo de mes, que me parece fundamental para promocionar nuestro pueblo. Es un motor económico importante, tanto para la restauración, casas rurales y hoteles, porque moviliza a mucha gente. Concretamente, los restaurantes y los bares nos dicen que ese día está lleno todo el día y eso que dura hasta las 14:30 horas.

- ¿Cómo marcha el conocido albergue?

- Este año ha ido bastante bien, pero debemos tener en cuenta que necesita unas mejoras importantes. Es un albergue que está en desuso. Quiero decir que sus instalaciones llevan mucho tiempo sin renovarse. Estamos arreglando lo que podemos, pero este año, yo creo, al final ya veremos qué pasa, pero de momento estoy satisfecho con su ocupación estos meses.

- Muy resumidamente, ¿qué tiene previsto para llegar a las fiestas del próximo año?

- Seguir trabajando para Aldeadávila, con dedicación, con actitud y con ánimo. El ánimo es aquello que nunca tiene que desfallecer y yo lo tengo. Poseo varios proyectos, como es la mejora del entorno que tenemos en la plaza. Dada la accesibilidad que tenemos en las calles circundantes a la plaza, esta la tenemos que mejorar. Vamos a intervernir en Jerónimo Caballero o la calle Maderos, con el pavimento y la coexistencia, al intentar que las aceras, que son muy reducidas, intentarlas integrar en la calle y dar más accesibilidad eliminando barreras. Después continuaremos con la mejora y pavimentación de la calle Berna, donde hemos mejorado las tuberías, pero ahora tenemos que actuar sobre la plataforma, porque la que la tenemos es provisional.

- Me recordaba el año pasado que el edificio del Ayuntamiento dejaba mucho que desear en cuanto a su mantenimiento.

- Esta pregunta para mí es importante. Vamos a mejorar las instalaciones municipales del Ayuntamiento. Los baños, por ejemplo, no se pueden ver ni presentar. No tenemos accesibilidad para personas discapacitadas, porque la puerta es reducida. Pretendemos mejorar las instalaciones municipales en general.

- Aldeadávila no deja de ser un Ayuntamiento rico o, al menos, eso se piensa.

- Evidentemente, siempre se dice que Aldeadávila es un Ayuntamiento rico, pero tiene unas limitaciones. Quiero decir que el presupuesto municipal es limitado, goza de unos recursos de los que hay que pagar mucho personal, que es importante. Tiene dos residencias con muchos empleados. Estamos en las 120 nóminas al mes. Tenemos dos residencias que son deficitarias, un albergue también deficitario, tenemos un caprino deficitario... Aunque es importante puntualizar que hemos reducido considerablemente el déficit del proyecto caprino. En cuanto al personal, mi idea como alcalde es que todos estén preparados en la prevención de riesgos laborales, yo creo que hemos mejorado la prevención y, con ella, los accidentes. Eso es importante y me gustaría destacar.

"Es importante puntualizar que hemos reducido considerablemente el déficit del proyecto caprino".

- Veo un equipo de gobierno joven.

- Un equipo de gobierno evidentemente joven. Y estoy contento con la juventud. Pero este equipo de gobierno necesita un poco de rodaje. Creo que la actitud es buena entre todos, pero en un año tampoco se ruedan las cosas. Tenemos una pequeña experiencia de un año, pero que iremos mejorando. Esto es como todo, empezamos a entendernos y a conocernos. Cada uno tiene su forma de pensar y, evidentemente, la tenemos que unir y trabajar en pos de un proyecto. Y en eso estamos.

- ¿Cómo va el proyecto de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil?

- También me alegra que me preguntes por eso, porque nos has echado tú personalmente una mano. Ya sabes que estas cosas van un poco despacio. Tenemos voluntarios cualificados y capacitados, y estimo que pueden ser muy buenos para ese proyecto.

- Finalmente, visto que estamos a la espera de las fiestas, ¿qué desea tanto a los vecinos como a los visitantes, que son muchos?

- Mi compromiso como alcalde es trabajar por el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo, sin hacer distinciones y tomando en consideración el conocimiento y la experiencia de todos. Ya lo he dicho. Y ahora ya un poco para resumir, animo a disfrutar de estas fiestas respetando a todos, tanto vecinos como visitantes. Que sean un motivo de alegría y unión entre todos nosotros, recordando siempre nuestras tradiciones y valores como símbolos de identidad del pueblo, que hay que seguir manteniéndo. Así que felices fiestas para todos.