Emilio de Justo, Borja Jiménez y los toros de Vellosino encumbran la feria taurina de Guijuelo

Guijuelo cierra su abono de corridas de a pie con una inmensa tarde de toreo y bravura salmantina. Una espectacular tarde en la que Emilio de Justo y Borja Jiménez torearon con mucha intensidad a una gran corrida de Vellosino, que contó con dos toros premiados con la vuelta al ruedo. Finito de Córdoba, que fue abroncado en ambos toros, y el banderillero Porritas de Guijuelo vivieron la otra cara de la tarde.

Entrar en pormenores técnicos en el desarrollo de cuatro faenas espectaculares queda un tanto viejo con estas nuevas armas de las redes sociales. Pero lo acontecido en la plaza de toros de Guijuelo este sábado, 17 de agosto de 2024, fue todo un acontecimiento taurino. Nada menos que seis toros de seis embistieron, y que el de Espartinas afincado en Salamanca Borja Jiménez cortó un rabo, y que Emilio de Justo consiguió cuatro trofeos, y que Finito de Córdoba, cuyo paso por Guijuelo no terminamos de explicárnoslo, se fue merecidamente abroncado por el público, no era para menos a estas alturas de su carrera.

Lo de Borja Jiménez es de estudio taurómaco. Acaba de salir de una seria cornada en San Fermín, en una faena esplendorosa que le llevó a la enfermería con dos orejas, y llega a Guijuelo y arma un serio lío a un muy bien presentado toro de Vellosino. El sexto, que tenía hechuras trapío para una plaza de primera. Tesón, torería, ganas, honestidad, gusto, variedad, valor y la cabeza muy bien amueblada. Si a todo ello sumamos la experiencia y la sapiencia de su apoderado Julián Guerra, dándole los consejos precisos y certeros desde el callejón, no es para menos que cortar un rabo. Pero es que en el tercero cortó otra oreja, que pudieron ser dos. Un torero, el sevillano, que si no para de crecer, cuyo techo aún no lo vislumbramos, está llamado a marcar una época como figura. Eso sí, las empresas ya sabemos cómo se las gastan... Pero Borja, hoy, es de lo mejor que tiene el escalafón.

Otro matador que anda espectacular es Emilio de Justo, que le tiene tomada la medida a la plaza de Guijuelo. El matador de Torrejoncillo (Cáceres) cortó cuatro orejas en dos faenas de mucho calado, de naturales precisos y preciosos, de variedad, de temple, de distancias y terrenos... Qué bonito es el toreo cuando se hace desde la lentitud del tiempo, en trazos que parecen no tener fin. Otro matador que pasa un momento dulce y camina de triunfo en triunfo. Incluso se le pidió un rabo, pero fue una exigencia minoritaria.

Finalmente, la cruz de la tarde, Finito de Córdoba, que salió abroncado justamente por el público de Guijuelo. No sabemos porqué su presencia, algún motivo habrá, pero el 'petardo' que ha pegado en sus dos toros con los aceros es para pensarse su continuidad. Se le ve agotado, fuera de los ruedos, dubitativo -lo peor en el toreo-, y no en su mejor forma. Vamos a dejarlo ahí, pero así no se puede andar por la profesión.

FICHA DE LA CORRIDA

Plaza de toros de Guijuelo. Tercera de abono. Casi lleno. Toros de Vellosino, bien presentados, de buenas hechuras y de muy buen juego en su conjunto. El segundo -para el que se llegó a pedir el indulto-, y el quinto, fueron premiados con la vuelta al ruedo.

FINITO DE CÓRDOBA: bronca tras dos avisos y bronca.

EMILIO DE JUSTO: dos orejas y dos orejas.

BORJA JIMÉNEZ: oreja y dos orejas y rabo.

Incidencias: El banderillero Lipi se desmonteró tras parear al primero.