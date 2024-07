Díaz Ayuso: "Sánchez es una montaña gigantesca de fango, que tiene la cara muy dura por no cesar al fiscal general del Estado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremete contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que es una montaña gigantesca de fango, tiene la cara muy dura y, desde luego, muy poco respeto por las instituciones, puesto que ya ha decidido que el fiscal General del Estado, que depende de él mismo, no va a ser cesado. Esto demuestra cómo entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia. Es un escándalo lo que se está viendo, lo que está haciendo. En cualquier país cuyo gobierno respeta la separación de poderes debería cesar a este señor inmediatamente, un hombre totalmente desprestigiado por la carrera judicial y que estamos demostrando que está al servicio del gobierno".

Estas declaraciones, realizadas por Ayuso en Salamanca, donde asiste junto a Alberto Feijóo al acto ‘Por una EBAU común’, que cuenta con la asistencia de otros miembros de la dirección del partido y presidentes autonómicos del PP, vienen a cuento a raíz de las declaraciones de Sánchez esta mañana, en las que indicaba que fiscal General del Estado "solo buscaba desmentir un bulo de la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez".

Esta entrevista de Pedro Sánchez realizada esta mañana "ha sido de vergüenza, ha utilizado a los medios de comunicación para echar gasolina en lugar de dar explicaciones sobre todos los casos de corrupción. Todo lo que tiene que explicar en algún momento es sobre la trama de todo lo que pasa con el fiscal, lo que pasa con su entorno, pero solo tiene que insultar a las comunidades autónomas y los presidentes autonómicos. Esto es lo que tenemos".

"La pregunta es que fue el abogado, precisamente de González Amador, quien, y no la Fiscalía, propuso ese acuerdo de conformidad, pero desde su equipo se dijo que fue la Fiscalía. Aquí lo que ha pasado es que los medios de comunicación no tendrían que tener un solo dato sobre un señor que se está defendiendo de una inspección fiscal que ha sido troceada, y se ha saltado por todos los medios de comunicación, vulnerando su derecho a la defensa con un atropello absoluto contra un ciudadano por ser la pareja de un adversario político", señala Díaz Ayuso, respecto a todo el caso de su pareja.

Por esto, prosigue la presidenta de la Comunidad de Madrid, "el fiscal general del Estado debería dimitir. Y otro escándalo es que a los tres días, el abogado general del Estado, que no tendrá temas, lo primero que hace es meterse en esa inspección. Y como se ha visto, se han ido mandando whatsapp, han estado utilizando todos los resortes del poder con el dinero público para ir contra este particular. No se ha visto un caso semejante, ni que una inspección fiscal haga algo como esto, solo intentan emponzoñar".

Díaz Ayuso junto a Moreno Bonilla, Núñez Feijóo y Fernández Mañueco, en Salamanca Susana Martín ICAL

"Empieza la semana esparciendo fango"

Isabel Díaz Ayuso, la única que ha realizado declaraciones antes de comenzar el acto sobre la EBAU propuesta por el PP, con presencia de Alberto Núñez Feijóo, se convirtió en protagonista al lanzarse a por Pedro Sánchez, quien, a su entender, "empieza la semana echándose fuego y esparciendo fango a todos los demás para intentar equiparar cuestiones que nada tienen que ver. Y él no da una sola explicación. Eso sí, ya ha señalado a los medios de comunicación contra los que irán, que, advierto, todos los que no sean del gusto del gobierno. Todos los medios que él decida que expanden bulos, serán perseguidos y ahogados".

Pregunta si tiene preocupación sobre cómo puede acabar el procedimiento contra ella y su pareja responde categórica: "No tengo ninguno. Gracias".

"Una conferencia de presidentes de facto"

En cuanto a esta reunión de presidente del PP en Salamanca, Díaz Ayuso estima que es "una conferencia de presidentes de facto. Debería ser Sánchez el que nos reúne a todos para hablar de los problemas comunes de nuestra nación. Y lo que está haciendo es todo lo contrario. Pero bueno, para eso está el Partido Popular".

A este respecto, Ayuso dejó claro que el líder nacional de su partido Alberto Núñez Feijóo "actúa como presidente del Gobierno de España al abordar los temas y problemas que afectan a las comunidades autónomas mientras que Pedro Sánchez no convoca la Conferencia de Presidentes, que es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. No se nos llama para hablar del sistema de financiación autonómica ni para abordar la crisis migratoria o hablar de los problemas comunes que tienen los estudiantes en España".

Además, criticó que Pedro Sánchez atacara hoy la financiación de Madrid mientras "cuenta con mil asesores en La Moncloa y un billón y medio de euros de gasto público"- Y así continuó arremetiendo contra Sánchez, del que dijo que "asegura que nos va a subir los impuestos mientras tiene que comprar las elecciones al niño Illa -en referencia al candidato del Partido Socialista de Cataluña a la Presidencia de la Generalitat- porque es incapaz de hacer gobierno por sí solo, comprando a los independentistas con el dinero de todos los españoles", finalizó su comparecencia ante los medios, para integrarse con el resto del grupo de presidentes que acompañaba a Feijóo en el interior del Colegio Hospedería Fonseca de Salamanca.