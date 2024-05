El destacado economista conductual Shlomo Benartzi inaugura en la USAL el nuevo ciclo de ‘Conversaciones de Salamanca'

CENIE, el centro para el estudio de la longevidad dependiente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, y el destacado economista conductual, Shlomo Benartzi, protagonizaron un nuevo capítulo de Conversaciones en Salamanca: comprendiendo la longevidad, cuyo principal objetivo es el de conocer, comprender y entender el fenómeno de las sociedades longevas desde la mirada de destacadas personalidades del mundo intelectual, científico, económico y social. La iniciativa forma parte del proyecto Nuevas Sociedades Longevas, aprobado en el marco del Programa Interreg VI-A, España-Portugal, (POCTEP), 2021-2027, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Además de Benartzi, también participaron durante la apertura y rueda de prensa el director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar González Benito, y Diego Valero, investigador de CENIE y experto en pensiones.

Para Óscar González Benito, director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (FGUSAL), el inicio de este nuevo ciclo de Conservaciones en Salamanca tiene un enorme significado porque desde CENIE “nos hemos querido anticipar a los retos futuros que generan las sociedades longevas para afrontarlos con éxito. Nuestra meta es que el envejecimiento tiene que ser compatible con la calidad de vida”, entendida desde el punto de vista de la salud (física y psíquica), lo social (integración e interacción) y lo económico (sostenibilidad y estabilidad).

Durante la sesión titulada "La Economía del Comportamiento al servicio del bienestar financiero tras la jubilación", Shlomo Benartzi, economista estadounidense y coautor del programa ‘Save More Tomorrow’ junto al Premio Nobel de Economía, Richard H. Thaler, conversó con el periodista Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, sobre las alternativas y herramientas que existen, y que se pueden desarrollar, para tener una buena salud financiera y hacer frente a los desafíos que nos presenta la intergeneracionalidad. Todo desde la mirada de la economía conductual y los sesgos cognitivos.

En su intervención revisó sus más recientes investigaciones y publicaciones, centrando la conversación en la necesidad de orientar financieramente a las personas de una manera holística. Lo anterior, teniendo presente el valor potencial que significa llevar adelante un asesoramiento financiero más amplio e integral que cubra las decisiones no solo de ahorro, sino que también de deuda y de seguros.

“Los resultados muestran que este tipo de asesoramiento tiene un enorme valor, ya que puede suponer más de 2.472 puntos básicos, es decir, un aumento de los ingresos del 7,5 % para un hogar típico. Y lo que es más importante: este tipo de asesoramiento puede resultar especialmente valioso para aquellas personas con ingresos más bajos que en el pasado han estado desatendidas”, ha asegurado Benartzi durante la conversación.

Diego Valero, investigador de CENIE y experto en pensiones, ha explicado que la economía del comportamiento "nos señala el camino para combatir los sesgos, trabajando sobre ellos con distintas herramientas que se han demostrado muy efectivas, como el exitoso programa ‘Save More Tomorrow’, que revierten esos sesgos y los transforma en palancas para un ahorro fácil y entroncado en nuestras vidas. La economía del comportamiento dio el paso crítico de considerar que tras los fenómenos y decisiones económicas no hay sino personas, cada cual, con sus creencias, percepciones y emociones, y que las generalizaciones sobre conductas racionales no son precisamente lo que refleja mejor el comportamiento de las personas".

La presentación de este nuevo ciclo de Conservaciones en Salamanca y el diálogo entre Shlomo Benartzi y el público asistente estuvo a cargo de Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, quien ha destacado que “lo que hace Shlomo Benartzi es algo más, es pasar de la anécdota a la solución. De las distintas anécdotas a una categoría de fondo y es qué cambiamos para cambiar esto o qué cambiamos para solucionar esto”.

Curso de salud financiera

Shlomo Benartzi estuvo en junio de 2023 en España durante la presentación de los principales resultados de la investigación ‘Salud Financiera: Nuestras Decesiones y el Futuro’, estudio liderado por CENIE y que contó con la colaboración de Novaster.

En aquella oportunidad, compartió en la sede del Colegio de Economistas de Madrid (CEMAD) una interesante conversación con José Luis Escrivá, exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, donde ambos abordaron el tema de la salud financiera presente y futura de los españoles. En este sentido, subrayó en dicha oportunidad que los principales “incentivos para un ahorro sano para la jubilación deben estar en la línea de la aplicación de principios de economía conductual, detectando los sesgos que sufrimos como personas y haciendo fácil el ahorro”.

Durante este evento, se presentó el curso en línea ‘Introducción a la salud financiera’, que pretende ser una aproximación didáctica de cómo percibimos nuestra propia salud financiera y cómo podemos mejorarla. Dicho curso se encuentra disponible de manera totalmente gratuita en la web de CENIE www.cenie.eu.