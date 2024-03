La Junta trae a Salamanca el Concierto Iberoamericaneando –Música Viva– con 130 clarinetistas de Asturias y locales

En el Concierto Iberoamericaneando – Música Viva –, que comenzará a las 12.30 horas el próximo domingo 10 de marzo en el Teatro Liceo, participaran un total de 130 clarinetistas y 6 percusionistas pertenecientes a diez centros educativos de Asturias y Salamanca: Escuelas Municipal de Música y Danza de Salamanca, Escuela de Música Sirinx, Conservatorios Profesionales de Gijón, Oviedo, Avilés, Valdés y Valle del Nalón y Conservatorios Superiores del Principado de Asturias (CONSMUPA) y de Castilla Y León (COSCYL). El encuentro está organizado por el Conservatorio Profesional de Salamanca.

El proyecto Creando Sinergia 2024 es el responsable de este encuentro de músicos que celebra su VIII edición, siendo este el segundo concierto, ya que el primero tuvo lugar en el Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo el pasado 3 de marzo.

En su acción didáctica, el Concierto Iberoamericaneando – Música Viva –, pretende recalcar la aportación musical que han hecho a la cultura universal los pueblos de habla con raíz en el latín. A su vez, a través de una orquesta de clarinetes, el proyecto de innovación pedagógica Creando Sinergia incide en las competencias clave de la educación mediante experiencias reales, preparando de esta manera a los estudiantes de distintos niveles para acceder al mercado laboral y fomentar la ilusión por transmitir los valores intrínsecos de la música.

El repertorio del concierto cuenta con dos estrenos absolutos de las obras que obtuvieron Mención especial en el IV Concurso de Composición del Conservatorio Superior del Principado de Asturias 2022: ‘Tektyp Clarinet’ de Carmen Loriente Medina, y ‘¿Alguien dijo ritmo?’ de Raquel Moyano Mañanes. Estas obras serán dirigidas por directores de las nuevas generaciones Elba Rodal Graña y Luis López Aragón.

Programa

Tektyp Clarinet – Carmen Loriente Medina (7’)

Directora: Elba Rodal Graña

¿Alguien dijo ritmo? – Raquel Moyano Mañanes (7’)

Director: Luis López Aragón

Danzón nº2 – Arturo Márquez (12’)

Director: Alberto Veintimilla Bonet

Fantango – Michelle Mangani (5’)

Sinfonía y Mambo nº5 – Ludwig van Beethoven / José D. Pérez Prado (5’)

Percorsi – Antonio Fraioli (10’)

Solistas: Antonio Gutiérrez Fernández, Inés Petricorena Rivas, Sergio Bravo Álvarez, Daniela Boto López, Santiago Eraña Fernández, Deva Menéndez Soberón, Nicolás Agramunt Díaz, Camila Monsalvez Santibañez, Noelia Fernández González, Pablo Otero Gallo, Pablo García González, Elena Nikolaeva Vladimirova, Celia Relucio González, David Merino Arias

The Pirates of the Caribbean – Klaus Badelt / Hans Zimmer (7’)