El Fin de Año Universitario de Salamanca se salda con un posible 'pinchazo', dos detenidos y varias denuncias

Finalizó el Fin de Año Universitario con cerca de 20.000 estudiantes despidiendo, a su manera, el año con una inusitada fiesta en la Plaza Mayor de Salamanca. El Fin de Año Universitario no defraudó y la juventud, propia y desplazada desde todos los puntos del país, vibró con un acto organizado, un año más, por la Asociación de Empresarios de Hostelería y que ni el frío, rocoso hoy en la capital del Tormes, pudo contener.

Pero no es menos cierto que este evento, por esa aglomeración de personas, preocupa a todo el dispositivo de seguridad puesto en marcha por el Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno, Cruz Roja y la organización. Aún y así, siempre existen incidentes. De momento, según las informaciones que tiene este periódico se ha notificado una detención por agresión y otra por robo con fuerza, algún robo menor y, surge la impresión, sin confirmar, de un supuesto 'pinchazo' a una joven en la Plaza Mayor que, a estas horas de la mañana, aún no ha denunciado el incidente.

La detención tuvo lugar pasadas las cinco de la madrugada tras una pelea en La Posada de las Ánimas. Cuando el hombre agredió con un vaso de cristal a otra persona en el cuello, quien tuvo que ser atendido por Emergencias Sanitarias. También tuvo lugar otra detención por un robo con fuerza.

Los datos facilitados por la Policía Local hablan de 317 pruebas de alcoholemia y 12 de drogas, con dos delitos por una tasa superior a 0,60, dos denuncias administrativas de alcoholemia y otras dos de drogas.

Finalmente, según estas mismas fuentes, se incoaron 27 denuncias administrativas por decomisos de sustancias, armas, consumo de alcohol en la vía pública e incumplimiento de horario de cierre.

Cruz Roja realiza cuatro intervenciones sanitarias

Cruz Roja en Salamanca, a través del área de Socorros y Emergencias, atendió durante la pasada noche y madrugada de la celebración del Fin de Año Universitario (Plaza Mayor y evento en el Multiusos Sánchez Paraíso) un total decuatro incidencias sanitarias.

En concreto, en la Plaza Mayor la única atención fue por mareo con traslado al Hospital de Salamanca. Cabe recordar que las atenciones realizadas en otras ediciones de la Nochevieja Universitaria en la Plaza Mayor ascendieron a7 (en 2022), 13 (en 2019), 20 (en 2018), 18 (en 2017), 34 (en 2016) y 44 (en 2015).

A ello hay que sumar otras tres intervenciones en el evento musical celebrado durante la madrugada en el Multiusos Sánchez Paraíso: una por intoxicación etílica, una por un corte y otra por una herida en la mano. El pasado año fueron 8 las atenciones de Cruz Roja en este evento.

Cruz Roja en Salamanca estuvo presente en esta celebración universitaria con un dispositivo preventivo sanitario de gran envergadura con 57 personas en la calle y otras tres desde el Centro de Operaciones en la sede provincial.

Descenso de basura

Por otro lado, el dispositivo de limpieza activado por el Ayuntamiento recogió un total de 5.500 kilos de residuos, 3.000 en Plaza Mayor y alrededores tras campanadas y 2.500 en el centro de la noche. Según los datos facilitados a Ical por fuentes municipales, el pasado año se recogieron unos 11.700 kilos, en 2019 fueron unos 20.000 y en 2015, por ejemplo, la cifra se elevó hasta los 44.000.

La otra cara

Un evento que se ha hecho tradicional en el calendario festivo de Salamanca David Arranz ICAL

n la misma Plaza Mayor se instalaron casetas con diferentes puntos de información dirigidas a la concienciación del público sobre la salud, el comportamiento cívico y respetuoso con el medioambiente. Hubo, además, un ‘Punto Arcoiris’ para la atención y promoción de la igualdad y la diversidad y un ‘Punto Violeta’ para la prevención de la violencia sexual.

Además de la Mesa del Tabaco para el reparto de ceniceros biodegradables y concienciación contra el tabaquismo, hubo un punto de información sobre el consumo responsable de alcohol de la mano de la ONG Controla Club, experta en drogodependencias y que fue premio Reina Sofía, bajo el lema ‘Piensa mientras bailas’, y otro de atención y prevención del acoso escolar a través de la Asociación contra el Bullyg y Ciberbullyng (Ascybc).

Asimismo, y dentro de la implicación con la sociedad salmantina que tiene el Fin de Año Universitario, desde sus inicios, una parte de la recaudación de las consumiciones en los locales se destinará a la asociación nacional de lucha contra el cáncer 'We can be héroes'.

