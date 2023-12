Instituciones salmantinas exigen a Puente una reunión "urgente" para mejorar las conexiones ferroviarias y anuncian movilizaciones

Representantes de las instituciones y entidades salmantinas han exigido una reunión "urgente" con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para trasladarle una situación que está "dañando gravemente la economía y el empleo en estas tierras". Y han anunciado movilizaciones en la ciudad.

Unas declaraciones que se han producido tras el encuentro que ha tenido lugar este lunes con el alcalde de Salamanca, Carbos García Carbayo, para rubricar un manifiesto en defensa de las conexiones ferroviarias y con el objetivo de "adoptar decisiones" para dar visibilidad a las demandas de la ciudad respecto al servicio de trenes.

En esa reunión solicitada plantearán la recuperación de la cuarta frecuencia del Alvia Salamanca- Madrid y el establecimiento de una quinta y sexta. Así como la "agilización" de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera; también que uno de los ramales del tren rápido pase entre España y Portugal pase por esta ciudad y la "recuperación" del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata. Por último, exigirán "mayores inversiones para prestar los servicios sin retrasos ni demoras".

Del mismo modo, han convocado a los salmantinos a una movilización el domingo 21 de enero. Y, además, García Carbayo ha asegurado que no descarta que estas reivindicaciones se trasladen a Madrid.

"Hoy hace 1.367 días que Salamanca sufre una de las mayores injusticias que se han vivido en esta tierra. Hace casi cuatro años que nos quedamos sin una conexión clave para nuestras economía, nuestro empleo y para nuestro desarrollo", lamentaba el alcalde.

A la vez que aseguraba que esta plataforma “no va contra nadie” y el objetivo es “reclamar lo que es justo”. Por otra parte, ha recordado que hay varios aspectos que han quedado claros en este tiempo: “La primera, que los propios trabajadores de Renfe han corroborado que hay maquinistas y trenes para prestar esa cuarta frecuencia del tren rápido. La segunda, que la demanda es cada vez mayor. No solo para esa cuarta conexión, sino para una quinta e incluso para una sexta".

Recordaba que los trenes "van llenos", sobre todo, los fines de semana y "estamos a las puertas de una Navidad donde muchos salmantinos no van a poder regresar a sus casas en tren porque ya no quedan billetes". Y la tercera es que "no existe voluntad política" dado que, manifiesta, haber comprobado que Alvia, "que debería hacer ese servicio, permanece parado durante cinco horas en la estación de Salamanca. Tiempo en el que tendría que estar realizando el viaje".

En definitiva, el primer edil ha garantizado que las conexiones ferroviarias son clave para una ciudad “ambiciosa que mira al futuro con decisión". Una ciudad, mayormente, "universitaria y turística" que, además, tiene el aliciente de "consolidarse como un polo tecnológico del suroeste de Europa; ciudad del español, de congresos y que está en pleno desarrollo logístico”.

