El Grupo Socialista denuncia el desvío presupuestario de casi dos millones en las cuentas municipales de 2023

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca ha trasladado en la sesión de hoy de la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior una modificación del presupuesto municipal del año 2023 para inyectar casi dos millones de euros extra en las cuentas de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y en la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica.

En concreto, la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes solicita una aportación extraordinaria que asciende a 1.032.957 €, de los que 930.145,87 € corresponde a gasto corriente y 102.811,13 € a gasto de capital, y 850.000 € para la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica “para cubrir el aumento de gasto sufrido por ambas entidades”. Sin embargo, en la información remitida a los grupos políticos para justificar este aumento de la aportación municipal con una inyección extraordinaria no figura el desglose ni detalle del aumento de gastos que motiva la aportación de recursos extra a punto de finalizar el año, lo que ha sido requerido por los concejales socialistas en la comisión municipal.

Estas aportaciones extraordinarias disparan el presupuesto de la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica hasta los 7.750.000 €, con una desviación del 12% respecto a las previsiones iniciales, siendo la aportación municipal final cercana a los 6,7 millones de euros. Por otro lado, en el caso de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, el presupuesto final de 2023, tras la aportación extraordinaria, ascenderá hasta los 8,1 millones de euros, con una desviación de casi el 15% respecto a las previsiones, siendo la aportación municipal final de 7,3 millones de euros en este ejercicio. En total, el incremento de recursos municipales que se destinará a estas entidades se sitúa en una cifra cercana a los dos millones de euros, siendo la aportación municipal en cifra récord cercana a los 7 millones de euros en 2023.

A costa de bajas en otras partidas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca lamenta que el incremento presupuestario se financie a costa de bajas en otras partidas como la rebaja en 500.000 € de la partida de la Incubadora Abioinnova, o los 316.000 € que se detraerán de inversiones en instalaciones deportivas. La reducción de recursos destinados a este tipo de inversiones, a juicio de los concejales socialistas, muestra la carencia de proyecto de futuro del PP para la ciudad de Salamanca y resta competitividad para la atracción de actividad económica, empleo y generación de oportunidades.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca atribuye la desviación en los presupuestos de las entidades municipales Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, y la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica, a un ejemplo más de la mala gestión del PP. Es evidente, a juicio de los concejales socialistas, que el PP hizo mal los presupuestos dejando fuera de las previsiones casi dos millones de euros, o en su ejecución no han sido consecuentes con sus previsiones. Esta situación, aseveran desde el Grupo Municipal Socialista, no es nueva y se viene repitiendo en los últimos años, lo que da cuenta que no es un problema puntual sino estructural de una forma de gestionar más propia de quienes muestran una desidia continua y se alejan del rigor que exige la gestión de los recursos públicos municipales.

