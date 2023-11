La ONCE reparte 2.000 euros en Salamanca capital

El agente José Carlos Gomes Amado, vendedor de la ONCE desde abril de 2018, es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Salamanca capital, desde su punto de venta habitual en la plaza del Barrio Vidal, vendiendo un cupón de TPV premiado con 2.000 euros.

Los productos de juego de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir en los establecimientos que, de forma solidaria, venden productos de la ONCE, y desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es.

Recordar que ya está a la venta el Sorteo Extraordinario de Navidadcon 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados.

