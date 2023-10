La concejala Araceli Dorado deja el PP de Béjar: "No trabajaré más a las órdenes de alguien en quien no confío"

Noticias relacionadas El PP de Béjar, un dolor de cabeza que no remite

La concejala del Partido Popular de Béjar, Araceli Dorado Maillo, ha anunciado que dejará de ser concejal "no adscrito", abandonado así el PP de Béjar. Una noticia que ha transmitido ella misma a través de las redes sociales mediante un comunicado.

Según relataba, desde el Partido Popular les pidieron tanto a ella como a su compañera Olga García que "diéramos unos días para sopesar si mantenían al actual alcalde en el sillón de mando o no. La resolución ha sido mantenerle a pesar de los escándalos todos conocidos". Motivo por el cual, Dorado Maíllo rechaza continuar trabajando con el regidor Luis Francisco Martín: "No trabajaré más a las órdenes de alguien en quien no confío ni como concejala ni como ciudadana".

Araceli expresa que para ella "hubiera sido más fácil hacer la vista gorda y seguir cobrando 800 euros al mes desde el Equipo de Gobierno" y no los 200 que percibirá a partir del 30 de octubre. "Mi honradez no se mide en euros y no hay cheque en blanco que compre mi dignidad. Yo no entré en el ayuntamiento por dinero, sino para mejorar la calidad de vida de mis paisanos", subraya.

Y es que, afirma, que lo fácil sería irse a "casa" y "salir de todo este circo" que lo "único que ha hecho" ha sido darle "disgustos durante cuatro meses". Sin embargo, no es la alternativa que la hasta ahora concejala va a tomar: "No voy a dejaros solos. Voy a seguir luchando por todos los bejaranos desde la oposición para apoyar propuestas que os beneficien y abortar las que os puedan perjudicar".

