Otoño en Salamanca: tiempo de recolección de setas

Comienza la temporada de recolección de setas, a pesar de la que escasa lluvia que ha caído en lo que llevamos de otoño. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que para recolectar setas de manera correcta hay que seguir fielmente unas cuantas pautas. Es que, como en el resto de España, en Salamanca tenemos cientos de tipos, pero solo son comestibles unas cuantas y, recordar, hay que conservar las recolectas futuras.

A pesar de ello, los amantes de la micología que estén por la provincia de Salamanca están en buen lugar. Este vasto territorio salmantin es un destino turístico muy ventajoso, ya que también dispone de zonas rurales, campos y montes donde poder hacer rutas y recolectar setas. Con el aliciente de que la Diputación de Salamanca, Micocyl y las asociaciones de los parques micológicos que se sitúan en la provincia, es decir, el Parque Micológico 'Sierra de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar' y el Acotado Ribera de Cañedo, organizan las Jornadas Micológicas

Los expertos medioambientales, gastronómicos y micológicos tienen claro que este espacio geográfico posee las características climatológicas idóneas para la proliferación de los hongos, por lo que en otoño no se puede perder la oportunidad de coger la cesta e ir a recolectar setas por los diversos parajes existentes en toda la provincia, unos acotados, como el Parque Micológico Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar y el 'Acotado de Ribera de Cañedo', que son las áreas reguladas por la Junta de Castilla y León y Diputación Provincial para la recolección de hongos. Pero las setas también proliferan por otros muchos lugares que no están clasificados ni acotados, pero con mucha precaución.

Setas en los bosques de Salamanca salamancaemocion.es

Dónde coger setas sin acotación

Quien no desee pagar para conseguir el permiso y acudir a una de las dos zonas acotadas para recolectar setas, puede ir a cualquier monte o campo de la provincuia que sea libre para hacer rutas y donde no existen tarifas y no se corra peligro, como por ejemplo fincas de toros bravos, para poder recoger setas.

Y se sabe que la mejor estación para ir a buscar hongos es durante el otoño, sin embargo, durante todo el año también existen algunas especies en el campo, caso de los meses húmedos, con temperatura templada y sin grandes oscilaciones térmicas por las noches, es decir, sin heladas.

En las praderas, donde pace el ganado, pueden encontrarse hongos tan apreciados como las 'setas de cardo' (Pleurotuseryngii) y una variedad llamada 'seta de caña', más grande y algo más clara que su hermana; el siempre presente champiñón, con sus variadas especies (Agaricussp. pl.) comestibles, pero que esconde una tóxica y maloliente (A. xanthoderma) que produce malestar gástrico. También se pueden encontrar las dehesas 'pan de pueblo' (Leucopaxillus lepistoides) y el 'pedo de lobo gigante' (Langermania gigantea), que poseen un gran tamaño.

Se se acude a las sierras (Béjar, Francia y Gata) poblados de robledales de rebollo o melojo, castañares y pinares, se puede encontrar la 'amanita de los césares' (Amanita caesarea) de colores naranja y amarillo vivo; el 'rebozuelo' o 'chantarela' (Cantharellus cibarius), una delicia culinaria; los buscados y conocidos 'boletos' o, comose les conoce en la sierra, 'seta de roble' y 'seta de castaño' (Boletus edulis y Boletus pinophilus).

En la penillanura salmantina, donde la encina, el alcornoque y el quejigo son las especies más comunes, se localizan especies de buena calidad gastronómica como el 'parasol' (Macrolepiota procera) o 'cogolmillo', tal como lo llaman en La Alberca.

Otras setas de interés gastronómico son el 'cabeza de negro' (Boletus aereus) y las 'criadillas de tierra' (Terfeziasp. pl.), que como las patatas se crían bajo tierra y se comen en tortillas o revueltos.



En los bosques fluviales crece la 'seta de chopo' (Agrocy beaegerita), que aparece en los tocones y grietas de troncos en racimos de numerosos ejemplares.

Y, finalmente, esparcida por toda la provincia crece el 'níscalo' (Lactarius deliciosus), muy conocido y, sobre todo, de un gran sabor culinario.



Recolección de setas en la provincia de Salamanca salamanaemocion.es

Jornadas micológicas

En total, se desarrollarán 6 jornadas micológicas, organizadas por Micocyl y por las asociaciones de los parques micológicos que se sitúan en la provincia, es decir, el Parque Micológico “Sierra de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar” y el Acotado Ribera de Cañedo.

En el parque Micológico Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar, estas jornadas empezarán el 14 de octubre en Robleda, para continuar en Serradilla del Arrollo (21 de octubre), en Escurial de la Sierra (28 de octubre) y finalizarán el 11 de noviembre en Candelario.

Asimismo, el acotado micológico Ribera de Cañedo acogerá dos jornadas: Peñausende (4 de noviembre) y Santiz (25 de noviembre).

Jornadas Micológicas. Visita al Acotado de Ribera de Cañedo

Todas las salidas al campo se harán con un guía, para ayudar a los participantes a identificar y clasificar las especies que recojan. Las jornadas se completan con una charla micológica y una jornada de degustación y showcooking.

En total, se habilitarán 50 plazas por jornada y las inscripciones serán gratuitas. Es necesario el permiso de recolección para poder asistir a las mismas, ya que se trata de una actividad regulada.

Estas actividades se realizan en colaboración con las Sociedades Micológicas de Ciudad Rodrigo y Lazarillo de Tormes y con la Asociación setera Bolete Negro.

En las anteriores jornadas, participaron más de 300 personas y las inscripciones superaron el centenar por jornada. Datos, que demuestran el interés por esta actividad.

Sigue los temas que te interesan