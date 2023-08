Julián Martín (alcalde de Villarino): "La línea marcada en los nuevos presupuestos es crear empleo para fijar población"

Villarino de los Aires, en pleno Arribes del Duero salmantino, tiene todo preparado para comenzar, esta noche, sus fiestas patronales en honor a San Roque, con un amplio, variado y completo programa de actividades. Por ello, su alcalde, Julián Martín Jiménez, que acaba de revalidar, por segunda vez consecutiva, la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, habla para EL ESPAÑOL Noticias Castilla y León de las fiestas que se avecinan, pero también de los proyectos a realizar a corto y medio plazo. Y, cómo no, de los presupuestos para 2023 que han sido aprobados por mayoría absoluta y, de paso, permiten realizar nuevas inversiones y organizar las fiestas actuales.

Pregunta: Alcalde, un año más y una corporación nueva, ya con con las fiestas a comenzar esta noche.

Respuesta: Me siento muy orgulloso de la nueva Corporación, por eso, entre otros motivos, es una año especial. Además, porque están trabajando y nos estamos esforzando todos por tener unas fiestas como las que teníamos ya hace años. Tenemos cosas que hacía años que no venían a Villarino, y al pueblo hay que darle lo que se merece y, entre ello, se merece unas buenas fiestas, con orquestas y toros de primer nivel. De lo que se trata estos días es que todos tengamos armonía, tanto los que estamos aquí como los que nos visitan. Le pido a los de aquí que acojan con cariño y sean solidarios con todos los que nos visitan. Ya los que nos visitan, que se porten correctamente, que estamos aquí para pasar unas fiestas agradables y evitar problemas en todos los sentidos.

P: El comentario general, tanto fuera como dentro del pueblo, es que es un programa muy completo.

R: El tema cultural se lo he dejado a la concejala de Cultura y, la verdad, es que ha trabajado mucho y bien, por lo que me encuentro satisfecho. Y el tema de festejos lo lleva el concejal de Fiestas, y lo mismo, fenomenal. Han hecho una pareja estupenda para facilitarnos las fiestas a todos los de Villarino. Respecto a los festejos taurinos recuerdo que tenemos una novedad este año, otras fiestas atrás entraban los toros rápido cuando la gente esperaba una hora a que llegasen a la plaza y luego, al entraban rápido y no disfrutaban. Por eso, este año traemos una vaquilla adicional después de los encierros, para que la gente se quede y disfrute, tanto los que corren, como los jóvenes que le dan unos muletazos a la vaquilla o unas carreras, como también la gente que está en las talanqueras.

P: Por fin, alcalde, Villarino tiene ya unos presupuestos nuevos.

R: Efectivamente, al tener mayoría absoluta el Grupo Popular hemos logrado, por fin, contar con estos nuevos presupuestos, aprobados el pasado martes, para hacer grandes cosas. Es verdad que tenemos más presupuesto debido a los ingresos que entran ahora en el pueblo, y que antes no recibíamos, debido a las instalaciones fotovoltaicas que tenemos, algunas ya instaladas y otras que se van a instalar. Pero que no han venido porque sí, sino que como alcalde he tenido que luchar y buscar su implantación en Villarino. Uno de los cometidos de estas cuentas es crear empleo, hacer obras, tener unas fiestas agradables y ofrecer mejores servicios y calidad de vida a los vecinos. Me siento muy satisfecho con estos nuevos presupuestos. Esperemos que se le noten al pueblo, porque nuestra ilusión es trabajar por y para el pueblo, por y para los vecinos. Y esa es la línea que tengo marcada, principalmente, repito, crear empleo, porque en esta España vaciada que tenemos aquí, si no creamos empleo se vacía más. Tengo claro que crear empleo es la única manera de fijar población.

"El cometido de los nuevos presupuestos es crear empleo, hacer obras, tener unas fiestas agradables y ofrecer mejores servicios y calidad de vida a los vecinos. Me siento muy satisfecho con estas nuevas cuentas".

P: Con este nuevo presupuesto a corto plazo, ¿qué es lo principal que tiene en mente el alcalde, en cuanto a proyectos?

R: Lo principal es acabar el centro médico, que es una infraestructura de la que disfrutamos y visitamos todos. Un centro médico como el pueblo se merece que tenga buenas instalaciones, y que en una ubicación buena, porque pensamos hacer un pequeño helipuerto para el helicóptero del Emergencias Sanitarias-Sacyl. Hasta ahora, algunas personas han tenido que esperar una hora entre llegar la ambulancia y trasladarlo a Santa Catalina. Con esta nueva obra, sale la camilla a pie en la misma puerta del centro médico. También tenemos otras ventajas de que está al lado de la carretera, muy centrado en el pueblo, unos 200 metros de donde estaba el anterior. Además, existe la ventaja de tener aparcamiento y mejores condiciones para todo.

P: ¿Qué es lo que quería el alcalde que se recordar de haber hecho en el pueblo?

R: He hecho muchas cosas. Imagínese, que cogí el pueblo con una deuda de 3 millones de euros y hoy lo tenemos nivelado, aún sin cobrar los 2 millones que esperamos recibir en breve. Porque, prácticamente a primeros del próximes van a empezar las obras de la planta fotovoltaica de 250 MWh y tienen que tener abonado esa cantidad, si no, pues no las empezarían. Es evidente que es el inicio, y luego nos quedará en el pueblo, aproximadamente, un millón de euros anuales, durante 40 años solo de Azora, que es una empresa, bajo mi punto de vista, muy solvente a nivel nacional e internacional. Me siento orgulloso de nuestra Plaza Mayor, pues cambió de color desde hace cuatro años para acá en la que, por lo menos, tenemos el suelo de granito. Pero también la plaza del Sagrado. Son obras que ya hemos realizado y que, los vecinos saben, continuarán.

P: Eso le iba a preguntar, ¿qué queda por hacer?

R: La calle de la Cumbre y empalmar la Plaza del Sagrado con la Cumbre por la calle Carrasquina. Me gustaría ejecutarlo en esta legislatura, como también construir otro parque a la entrada o salida del pueblo, donde estaban los antiguos depósitos de agua. Exactamente una cosa muy similar a la que estamos haciendo en la entrada o salida por Trabanca. Con ello intentamos que Villarino sea un pueblo bonito que disfruten todos los que pasan por él, como también los que vivimos aquí.

P: ¿Qué pide tanto a los vecinos como a los visitantes en estos días de fiesta?

R: Lo que pido en estos días de fiesta es que haya armonía, que dejemos los rencores o los colores políticos a un lado, y que tiremos todos juntos del carro. Además, a los del pueblo le pido que sean solidarios, que sabemos serlo con la gente que viene de fuera. Y a los que vienen de fuera le pido que respeten lo mismo que nosotros respetamos a lo que tenemos en el pueblo. A unos y a otros les pido que se diviertan sana y puramente y que me tienen a su disposición para todo. Me gustaría agradecer a las peñas la voluntad que han puesto para que estas fiestas salgan bien. Yo se lo agradezco de todo corazón. Algunas de las peñas me han felicitado por el programa de fiestas que tenemos para este año, y yo le digo que ellos nos han ayudado a organizar estas fiestas. Además, se han prestado voluntarios para ayudar en lo que puedan. Se lo agradezco de todo corazón. Saben que me tienen a su disposición.

P: Y, finalmente, un un pregonero de lujo para estas fiestas de Villarino.

R: Es un pregonero, Eustaquio Andrés, presidente del Grupo Neumáticos Andrés, que cualquiera se podría sentir satisfecho de que fuese de su pueblo, o tuviese las raíces de su pueblo, porque es un hombre que ha sabido luchar y triunfar en la vida. Es presidente de la mayor empresa de Salamanca, una de las mayores de Castilla y León y en el grupo de cabeza en neumáticos de España y Europa. Me encuentro muy satisfecho de que este gran empresario, repito, con raíces en Villarino donde nació su padre, venga a dar el pregón al pueblo. No sé lo que va a decir en el pregón, pero simplemente quiero decir que su presencia en Villarino nos honra.

