Los viejos rockeros de la política local salmantina que nunca mueren

Decir nunca mueren es el dicho de los viejos rockeros, ese álbum publicado por Miguel Ríos, allá por 1978/1979 cuando comenzó a dar voz rockera a sus temas más melancólicos, o sus baladas como el 'Himno a la Alegría'. De aquellos tiempos, o cercanos, llegan políticos a la Salamanca de ahora. Son los viejos rockeros de la política local que, por unas circunstancias o por otras, ahí están encabezando listas electorales para continuar cuatro más en la carretera.

En primer lugar, el político que siempre estuvo porque nunca terminó de irse de su pueblo Sancti Spíritus. Hablamos del exalcalde y exdiputado Agapito Fernández, quien se pone al frente de la candidatura del PSOE por este municipio de la comarca de Ciudad Rodrigo.

Hablar de Agapito, como se le conoce, a secas, es hablar de la historia que pudo ser y no fue del PSOE salmantino. Gobernó en Sancti Spíritus de manera muy personalista, no dejando una imagen, que digamos, de claridad. Su presencia en las listas indica dos cosas, la primera que ofrece una imagen un tanto de preocupación por cuanto que parece que los socialistas no encuentran personas nuevas para encabezar sus listas. Y, otra, que ahora jubilado quiere volver a mandar en Ciudad Rodrigo, no sabemos si por capricho o por 'amor' al pueblo, o quién sabe, por aburrimiento. El caso es que ha extrañado, y mucho su presencia al frente de la candidatura en este municipio.

Fue diputado por la comarca de Ciudad Rodrigo en la legislatura 1999-2003. Mientras que alcalde de Sancti Spíritus lo fue de 1979 a 2007, es decir, 28 años, lo que equivale a 8 legislaturas como alcalde del PSOE.

Exuperancio Benito regresa a Ledesma

El segundo caso paradigmático, aunque con otros aromas, es Exuperancio Benito que concurre como cabeza de lista en Ledesma por el PP. Fue también diputado por la circunscripción de Salamanca de 1987 a 1995. Además, su etapa como alcalde comenzó en 1983, con 28 años, y ejerció durante tres legislaturas seguidas. Fue impulsor de la Mancomunidad de Municipios Comarca de Ledesma, que presidió hasta 1999.

El regreso de 'Xupe', como se le conoce, está más bien marcado por la tranquilidad que ofrece una jubilación deseada y necesaria. Al margen de los avatares familiares, llega a Ledesma para intentar arrebatar la Alcaldía a la socialista Patricia Martín, quien se la arrebató al difunto José Prieto (PP).

Otros históricos

Ahí siguen, impasibles, porque nunca se fueron alcaldes históricos como Arturo de Inés Nieto, con sus 90 años, continúa de candidato en Villaseco de los Reyes. El 7 de julio cumple 91 años. En mayo hará 44 años en el cargo, es decir, 11 legislaturas. Siempre dice que se va, pero nunca termina de hacerlo. Es que ya fue alcalde en 1979, en las primeras elecciones democráticas.

Otros históricos son José Francisco Bautista, alcalde de Hinojosa de Duero, ahora con una nueva formación, creada por él mismo que, a bote pronto, ha conseguido hacer 33 candidaturas. Concejal en el Ayuntamiento de Hinojosa de Duero de 1983 a 1991. Concejal teniente de alcalde de 1991 a 1995. Concejal en el Ayuntamiento de Hinojosa de Duero y diputado provincial de 1995 a 1999. Concejal en el Ayuntamiento de Hinojosa de Duero de 1999 a 2003. Y alcalde en el Ayuntamiento de Hinojosa de Duero desde 2003, es decir, 20 años al frente de Alcaldía.

También tiene consideración, casi histórica, el alcalde de Aldeadávila de la Ribera, Santiago Hernández (PSOE) con sus cuatro legislaturas como primer edil, comenzando su andadura, mediante un pacto con UPS, en 2003.

Y como dice la canción de Ríos:

Hoy la radio habló de aquellos tiempos

En que el rock le dio a la juventud un signo nuevo

Fue como un repaso por la historia

De las viejas estrellas de los sesenta Hoy al escuchar los viejos temas

Me encontré con veinte años más de carretera

Un largo camino que me enseña

Que los viejos rockeros nunca mueren

Que los viejos rockeros nunca mueren

