La justicia conmina al Ayuntamiento de Salamanca, "un insumiso", al derribo del parque de maquinaria

Noticias relacionadas Podemos ve "deliberada" la ausencia de información sobre el Parque de Maquinaria de Salamanca

Los tribunales conminan al Ayuntamiento de Salamanca para que derribe, de una vez, el parque de maquinaria situado a las orillas del río Tormes. Así lo ha anunciado esta mañana Ángel Gamazo, portavoz de Alianza Verde de Salamanca. En cambio, el equipo de Gobierno del Consistorio salmantino pide a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que se haga cargo de los 6,8 millones de euros que han supuesto la construcción y el derribo de estas instalaciones "ilegales", del que asegura Gamazo "está detrás Alfonso Fernández Mañueco".

Gamazo explica que los tribunales dieron "un plazo de seis meses para la ejecución de la demolición" de las instalaciones del parque de maquinaria. Pero, asegura, "aún no se ha ejecutado en su totalidad". Por tanto, la Sala pide al Ayuntamiento de Salamanca, "del que no se fía en absoluto, que bajo la responsabilidad del alcalde, Carlos García Carbayo, informe mes a mes de cuáles son los progresos que se realizan en la demolición". Y argumenta aún más Gamazo, "no se fía del equipo de Gobierno porque han demostrado reiteradamente que son insumisos ante la ley. No es la primera vez que lo hacen".

Recuerda el portavoz de Alianza Verde Salamanca que, "en buena parte de nuestros pleitos con el Ayuntamiento, hemos tenido que reclamar y reclamar porque no cumplen las resoluciones judiciales nunca, a pesar de ser autos que atañen a normas hechas por ellos mismos y que ni ellos cumplen. Por eso son unos auténticos insumisos".

Ángel Gamazo denuncia que, "además de ser unos insumisos, perjudican los intereses económicos de los salmantinos". Así, según el portavoz de Los Verdes, "su desastrosa gestión lleva a tener que pagar además las costas de este procedimiento, porque entiende la Sala que han planteado, de forma absolutamente temeraria, alargar el proceso artificialmente, sabiendo que el resultado iba a ser el mismo"

Ahora hay que construir un nuevo parque, y se pregunta Ángel Gamazo, "¿quién lo va a pagar? Los salmantinos. La demolición del anterior, quién la va a pagar, los salmantinos. Las costas, ¿quién las va a pagar? Los salmantinos. Estos señores insumisos no saben gestionar y, además de que no saben gestionar, lo hacen con absoluta chulería y desprecio de la ley. Y esto nos parece verdaderamente muy lamentable".

Por tanto, aquí tenemos que "quien está detrás de este desastre, cómo no, el ínclito Alfonso Fernández Mañueco, que en el momento en el que estuvo de alcalde se construyó el parque de maquinaria". Así, explica Gamazo que, "recién tomaba posesión de la Alcaldía de Salamanca recibe a José Valín Alonso, personaje de negro recuerdo en esta Comunidad, que había sido nombrado por el gobierno del Partido Popular presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, y se persona en Salamanca y se conjuran los dos públicamente para, decían ellos, legalizar una obra ilegal".

"Naturalmente, el recurso de Foro de Izquierdas-Los Verdes les volvió a la realidad. La justicia les dijo que eso no era legal y que había que tirarlo. Pues bien, aquí tenemos la tercera peineta del señor Muñeco a Salamanca bien metida".

Reclamación del Ayuntamiento por gastos de derribo

Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca, que fue condenado al derribo del parque de maquinaria y a las costas, reclama 6,8 millones de euros a la Confederación Hidrográfica del Duero por ese derribo. Explica el concejal de Economía y Hacienda y portavoz del Grupo Popular, Fernando Rodríguez, "a consecuencia de los daños que ha ocasionado la declaración de nulidad, por los Tribunales de Justicia, de la autorización concedida por la propia CHD para la ejecución de las obras e instalaciones"

La cantidad reclamada se corresponde al coste de la ejecución de las obras del Parque de Maquinaria y actuaciones complementarias previas (derribo de la antigua EDAR; acometida y construcción de estación de compresión de gas); al coste inicialmente previsto del derribo de las instalaciones; y al coste provisional del traslado de dichas instalaciones al Polígono ‘El Montalvo’.

Sigue los temas que te interesan