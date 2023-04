Enrique Cabero: "Tenemos que explorar mucho más y aumentar los contratos formativos en España"

Enrique Cabero, profesor de derecho en la Universidad de Salamanca y presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, explica sobre la legislación sobre contratación de estudiantes que un aspecto positivo es "la reordenación de la contratación de las modalidades de contrato. Ahí hay una novedad o varias muy importantes en los contratos formativos. Creo que tenemos que explorar mucho más y utilizar más los contratos formativos en España.

Explica Cabero que "hay un cambio muy grande, entre otras cosas, la incorporación de la formación dual en alternancia, que es, en mi opinión, muy importante para la generación de nuevas expectativas laborales, sobre todo a los jóvenes o a las personas que han finalizado sus titulaciones o están haciéndolas en ese momento. Los contratos formativos están pensados incluso para la formación en alternancia para los que están cursando titulaciones, sobre todo en la formación dual. Y luego hay una segunda opción que creo que también es muy acertada, que es recuperar la casualidad en la contratación temporal, de tal manera que la regla general, como ha sido en otros momentos, sea la contratación indefinida ante necesidades indefinidas.

Y, finalizó su intervención sobre esta materia que "la contratación debe ser indefinida y sólo puede ser temporal cuando específicamente se den de manera muy tasada, como hace la ley, algunas circunstancias. Creo que va por buen camino, los resultados están siendo buenos y hay que seguir naturalmente estudiando, observando, analizando cuáles son los efectos cuando pase algo más de tiempo".

Esta explicación vino a cuento por los medios de comunicación le preguntaron sobre la situación de los jóvenes que se van a enfrentar al mercado laboral con una reforma que es todavía reciente y que tenía precisamente como uno de sus objetivos protegerlos un poco más frente a la temporalidad. La precariedad que parece que se ceba un poco de manera particular con ellos. No sé si desde esa perspectiva de experto le parece que la reforma está funcionando bien para los objetivos que perseguía.

Así, apuntó que "la reforma que se aprobó en diciembre de 2021 tiene aspectos muy positivos. El primero de ellos es que es una reforma pactada. Yo creo mucho en el diálogo social, en los acuerdos para adoptar las decisiones más apropiadas de la definición del sistema y en el acuerdo alcanzado por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el estado con el Gobierno, es el que articula el texto, que después se transforma en real decreto ley y que modifica la legislación laboral.

Las críticas al Poder Judicial

Entre otras cuestiones, Enrique Cabero dio su opinión sobre los tiempos convulsos que se viven en cuanto a la garantía del derecho como marco de convivencia, en cuanto a las acusaciones a los jueces, a la aplicación de las leyes y a la sensación de que cada uno más o menos lo aplica a su ideología con independencia del derecho, responde que "tenemos la gran fortuna que en España no ha surgido de la nada, sino que se lo debemos a las personas que nos han antecedido en el trabajo por un Estado de derecho, un Estado social y Democrático de Derecho. Así lo proclama la Constitución española de 1978. Formamos parte de la Unión Europea, que es uno de los ámbitos continentales más integrados y también más sometidos al derecho al imperio de la ley. Y no hay democracia si no hay derecho".

"Y el derecho que nace de la democracia es precisamente el que tiene más legitimidad para ser aplicado. Yo soy optimista. Evidentemente, siempre hay debates jurídicos y como profesor de derecho participo con frecuencia y como actividad normal en los mismos. Pero el Estado de derecho en España es un Estado de derecho fuerte, muy consolidado, con un gran esfuerzo durante la transición política, en la que se llegó a la Constitución y no sólo se ha consolidado, sino que ha sido desarrollada convenientemente. Los poderes del Estado funcionan adecuadamente", explica.

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, hizo estas declaraciones en presencia de la magistrada de la Sección 4.ª de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, Ana Isabel Martín Valero, y la directora del Departamento de Derecho de la Universidad Camilo José Cela, Miriam Salvador García, quienes han participado en la mesa redonda titulada ‘El derecho como formación y marco de convivencia’ dentro de la VIII Semana de Formación ‘Enseñar educando’ del Colegio San Agustín de Salamanca.

"En nuestro país hay un Ejecutivo que es quien suele tomar la iniciativa legislativa, quien desarrolla las normas a través de los decretos y de otras normas reglamentarias, y lo hace convenientemente, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas. Y hay un Poder Judicial que es el que resuelve los conflictos sobre la base del derecho, dice la propia Constitución, que juzga y hace ejecutar lo juzgado. Por lo tanto, creo que el modelo es el más acertado, el más avanzado, y tenemos que cuidarlo mucho y mejorarlo", explico a preguntas de los periodistas.

La importancia de llevar el derecho a los colegios

"Pensando en los estudiantes que han de elegir una carrera universitaria u otros ámbitos del sistema educativo, es muy importante que tengan una información completa de las materias que estructuran la sociedad, que pueden ser la base de su actividad profesional. Y es fundamental, con tiempo, informar, orientar, dar a conocer los principales conceptos de las principales carreras para que tengan la mayor información posible y puedan fundar su elección, porque va a determinar buena parte de su vida lo que elijan para estudiar ante lo que se van a dedicar después profesionalmente", dijo el presidente del CESCyL a preguntas de los medios de comunicación.

Así, Cabero dijo que "hablar del derecho es hablar de nuestro modelo de convivencia y es hablar de una actividad tanto de estudio como profesional muy atractiva. Yo puedo decir que si tuviera que volver a tomar la decisión, volvería a estudiar Derecho. Si pudiera hacerlo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Para mí es una referencia básica y lo sigue siendo y cada vez más. Y si pudiera ser también con los mismos profesores y profesoras que tuve, de los que pude aprender muchísimo. Y sigo aprendiendo, no sólo por sus textos, sino también por el recuerdo de sus explicaciones".

Por tanto, "el derecho es una materia apasionante. También hay otras carreras de amplio contenido jurídico, como es el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que está muy especializado hacia el derecho del trabajo, que es la materia a la que me dedico. Y sin duda creo que estas jornadas, quiero felicitar y agradecer al Colegio de San Agustín la gran iniciativa que tiene con su organización, son especialmente útiles para los estudiantes".

