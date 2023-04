Rebajan cinco años la pena a un condenado venezolano por trata y prostitución en Salamanca

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anunció este miércoles la rebaja en la pena de un hombre condenado a 16 años y diez meses por traer a mujeres de Venezuela para su explotación sexual en la provincia de Salamanca y que, finalmente, solo deberá cumplir once. El alto tribunal, de esta manera, aprecia parcialmente el recurso del proxeneta y le castiga por dos delitos de trata de seres humanos en concurso con otros tantos de prostitución, en lugar de los tres a los que había sido condenado por la Audiencia Provincial.

La Audiencia Provincial de Salamanca dictó sentencia, de fecha 23 de Junio de 2022 , en la que se declaran probados los siguientes hechos: un hombre mayor de edad, con antecedentes penales no computables, durante la segunda mitad de 2017 aproximadamente, puesto de común acuerdo con otra persona a quien no se juzga en esta causa al no haberse obtenido su extradición, y actuando conforme a tal planificación, se dedicaba a captar mujeres en Venezuela a fin de trasladarlas a territorio español, simulando ser turistas, que se dedican a la hostelería.

Sin embargo, realmente lo que pretendía era lucrarse a través de las actividades de prostitución de estas mujeres, a sabiendas de que sus circunstancias de penuria económica le aseguraban su captación y una vez en España, su situación de precariedad, sin disponibilidad de recursos y la práctica imposibilidad de abandonar esta realidad, garantizaba que no tuvieran otra opción que ejercer la prostitución para así abonar las cantidades que les exigía el acusad. Además, también lograba su sumisión atemorizando a estas mujeres con las manifestaciones de que tenía muchos contactos por lo que podían causarle daño a ellas y a sus familias y en caso de que acudieran a la Policía no solo no serían atendidas sino que podrían ir a prisión o ser devueltas a Venezuela.

Así en Venezuela, se contactaba con las mujeres, se les exponían las condiciones y se les requería para que mantuvieran relaciones sexuales y comprobar que iban a ejercer bien la prostitución, realizaban el viaje, simulando ser turistas y una vez en España, el acusado recogía a las mujeres, a las que llevaba al club donde ejercían la prostitución dirigida a su enriquecimiento, conforme había dispuesto.

