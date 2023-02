Cuarenta y seis toros darán fiesta y sustos por las calles en el Carnaval de Ciudad Rodrigo

El espectáculo que se vive, se observa y se escruta por las calles de Ciudad Rodrigo, sobre todo por su casco histórico, es impresionante durante el Carnaval del Toro. Decenas de miles de personas van y vienen, suben y bajan, corren y saltan, ríen y bromean, beben y cantan. Pero entre ellos, como protagonista principal el toro bravo. El toro de encaste, hechuras, presencia y bravura.

Ver llegar a los toros al tradicional coso taurino, siempre con los 'tablaos' llenos hasta las balconadas, de noche y de día, llueva o algo sol, con niebla y nevando, es ver la grandeza del espectáculo taurino popular. Unas veces llegan solos, otros bien acompañados por los mozos y mozas, otras veces con caballos. El hecho es llegar a la plaza y encerrarlos. El sonido del que llaman 'reloj suelto' con el toque de campana torera que avisa el lugar aproximado de las reses, las capeas con sus maletillas, llegados de todos los confines taurómacos o, simplemente, los que van a ver qué pasa.

El concejal delegado del Carnaval Taurino, Ramón Sastre, un ferviente enamorado de la tauromaquia, desgrana para EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León todos los pormenores de esta fiesta que, como tal Carnaval del Toro, es única en Iberia.

"En esta legislatura, desde el Ayuntamiento hemos puesto mucho ímpetu en que las máximas figuras del toreo vengan a Ciudad Rodrigo", explica Sastre. Cuando han venido figuras como Morante, como Juli, que sigue repitiendo, o Manzanares, lo hacen "en defensa de la Tauromaquia, porque a todos, además, les gustan mucho nuestros festejos populares". Así, Ciudad Rodrigo organiza encierros, capeas, desencierros, festivales, novilladas, concurso de cortes o un encierro mixto, es decir, a caballo.

Todo este compendio de espectáculos populares hace a Ciudad Rodrigo "una ciudad muy taurina de reconocido prestigio internacional", remarca Ramón Sastre. Es que son 46 toros los que estarán presentes en Ciudad Rodrigo entre festivales y encierros.

Pero cada año el Carnaval del Toro evoluciona, aunque "siempre manteniendo la base de la fiesta, la tradición". Así, explica Ramón Sastre, se han recuperado las tradicionales vaquillas del Domingo de Piñata. Además, "hemos reforzado el Sábado de Carnaval, en el que sólo corrían el encierro tres toros, y ahora incluimos los dos astados de la capea nocturna, lo que hace un encierro con cinco toros".

No solo se encarga de sufragar los festejos taurinos el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Asegura el concejal que "la gente está contentísima de colaborar con el Carnaval del Toro. De hecho, desde que estamos en el equipo de gobierno no se ha vuelto a pagar el Toro del Aguardiente, que si no lo dona nadie, tiene que salir de las arcas municipales". Este toro se corre el Martes de Carnaval, a las 9.00 horas, pertenece a la ganadería de El Sierro, y ha sido donado, esta edición de 2023, por la Comisión del 'Toro del Voto de Villoria'.

Otra de las nuevas novedades es "el refuerzo" del encierro a caballo o mixto, que se celebra cada Domingo de Carnaval, dice Sastre. Así, antes este festejo taurino parecía que era "una prolongación de un encierro urbano. Sin embargo, ahora ya tiene una longitud de cuatro kilómetros y medio para disfrutar todos los aficionados, sean amantes del caballo, de los encierros o aficionados viéndolo". Puntualiza el concejal que este encierro a caballo "es digno del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo".

Un día de Carnaval por Ciudad Rodrigo

Un día en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo da para mucho, inclusive dentro de la vorágine de los festejos taurinos populares e, incluso, haciendo frente a las colas en bares, tascas y casetas para degustar una tapa, que haberlas hay muchas, buenas y de calidad. Por ejemplo, el Sábado de Carnaval.

Todos los días "son emocionantes", asegura Tomás Sastre, pero el sábado es el día más fuerte de todo el programa. El que llega desde primera hora de la mañana, tras degustar un chocolate con churros en las churrerías que se encuentran por la ciudad.

A las 11.00 horas tiene lugar el conocido Toro del Antruejo, de nombre 'Romino', de la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero, de El Bodón. Un festejo promovido por la Asociación Cultural carnavaldeltoro.com. Un encierro corto, desde los toriles de la zona de San Pelayo hasta la zona de los Pinos, pero muy interesante y divertido. A pesar de ellos, logra concentrar a miles de personas.

Ya a las 13.00 horas tiene lugar el encierro tradicional, con cinco toros, de los que tres son de Los Bayones y los otros dos de la capea nocturna de José Cruz. Esta jornada no hay capea tradicional, porque tiene lugar el Desfile de Disfraz Callejero, tanto individual como colectivo. Y, finalmente, vinos, cañas, tapas y buenos menús por los muchos establecimientos de hostelería de Ciudad Rodrigo.

A las 16.30 horas se celebra el Festival Taurino con Picadores, con 4 utreros de la ganadería de El Freixo para los toreros Domingo López-Chaves, Julián López 'El Juli', Pedro Gutiérrez 'El Capea', y José Antonio Pérez Pinto.

Finaliza el Festival Taurino y llega otro festejo popular, una capea con los toros que de tiempo, tres o cuatro toros, para un posterior desencierro. Ya no se hacen más festejos populares taurinos por llega el turno para la programación cultural con el Baile de Disfraces, a las 23.30 horas en el Pabellón Municipal de la Avenida Agutín de Foxá, amenizado por la orquesta SMS.

Encierro del Martes de Carnaval

Y así pasamos al Martes de Carnaval, uno de los días más importantes por todo lo que supone para las gentes de la comarca, que aprovechan esta jornada también para vivir el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo ya sin la amplia marabunta de turistas y visitantes.

Esta jornada, comienza a las 00.05 horas con una Capea Nocturna, en la que se correrán dos toros de la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero. Y, tras la fiesta o el descanso, depende cada cual, a las 09.00 horas llega el esperado Toro del Aguardiente, de la ganadería de El Sierro, donado por la Comisión del Toro del Voto de Villoria. Ya a las 11.00 horas, el tradicional encierro urbano, con seis toros de la ganadería de Torrealba, que dará paso a la capea tradicional y posterior desencierro.

A las 16.30 horas, el Festival Taurino con picadores, con reses de la ganadería de Vellosino, para los toreros Miguel Ángel Perera, Cayetano Rivera Ordóñez, Paco Ureña y el triunfador del Bolsín Taurino 2023. Finalizo este festejo serio, se dará suelta a los toros de la capea para el posterior desencierro, que cierra los festejos taurinos propios del Carnaval del Toro.

Pero la fiesta cultural sigue, a las 20.00 horas, con el Pasacalles por diversas calles de la ciudad saliendo desde la Plaza Mayor y regresando a la misma, con diferentes paradas en el recorrido por el casco histórico.

Y, claro, los maletillas o capas... pero menos

Un capa en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo Alberto Hernández Ciudad Rodrigo

De siempre, los encierros y capeas del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, al margen del Bolsín Taurino, que se organizó para dar ayuda a los que empezaban, tenían y tienen, pero ahora menos, como característica a los maletillas o capas. Estos jovenzuelos, algunos ya entrados en edad, pícaros unos, honestos otros, trabajadores los demás, llegaban buscando una oportunidad en el difícil y selecto mundo del toro.

Venían a Salamanca de todas las provincias, como de Villalcampo Andrés Vázquez, pero principalmente del sur, de Andalucía, para hacer tapia -asistir a los tentaderos y que los invitase el ganadero-, la luna -torear furtivamente en la noche, lo que recuerda el inmortal pasodoble 'Romance de valentía' de Concha Piquer-, y, de paso, pegar algún muletazo en el Carnaval de Ciudad Rodrigo y los viesen alguien de postín. Y se les llama 'capas' porque al finalizar la capea paseaban la capa dando la vuelta al ruedo del rectangular coso mirobrigense, recogiendo las monedas o billetes que tiraban desde los tendidos.

Eran aquellos tiempos de la España en blanco y negro. A pesar, de que "aquí todo el mundo que viene a las capeas tiene hueco, sea el capa o un recortador", reconoce el concejal Tomás Sastre, buen aficionado taurino.

Ahora, los que más llaman la atención son los colombianos. Del que uno recordamos una anécdota. Estaba el presidente del festejo y alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, en la grada del balcón del Ayuntamiento, dos colombianos subieron a pedir, por favor, una oportunidad para 'meter' a un hijo suyo en un festival del Carnaval. No se le incluyó, porque no ha vuelto. Lo que indica la importancia internacional de este Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo.

Cinco días de fiesta desenfrenada, carantoñas, caretas, disfraces, antruejos, alegrías, toros, sustos, desgracias, buena bebida y mejor comida. Una mezcolanza social y cultural que hace al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo una fiesta única, distinta y que, como pide el Concejo, tiene que ser declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Lo merece por trascendencia dentro y fuera de las fronteras de Iberia, pero también por su originalidad y ser, ante todo, tradicional con casi 600 años de vida. Suerte y al toro, maestros!

