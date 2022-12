Así será la Cabalgata de los Reyes Magos en Salamanca: 400 participantes, toneladas de caramelos, horario y recorrido

La Cabalgata de los Reyes Magos es uno de los acontecimiento más esperados del año por los más pequeños en Salamanca. Para el próximo 5 de enero, el Ayuntamiento de la ciudad ha preparado un séquito que estará integrado por más de 400 personas, nueve carrozas y seis grupos de animación. Durante el recorrido, los participantes repartirán cinco toneladas de caramelos.

El recorrido es el siguiente: a las 19.00 horas partirá del Parque de la Alamedilla, para continuar por Plaza de España, Avenida de Mirat, Puerta Zamora, Paseo de Carmelitas, Plaza de la Fuente, Peña Primera, Íscar Peyra, Juan del Rey, Plaza del Corrillo, Plaza Mayor, Plaza Poeta Iglesias, calle San Pablo, Plaza San Justo, Gran Vía, Plaza de España y finalizará de nuevo en el Parque de la Alamedilla.

A lo largo del recorrido se habilitarán tres espacios reservados para personas con movilidad reducida: entre la calle Pérez Oliva y Dimas Madariaga con Avenida de Mirat; en la Plaza de la Fuente y en la Plaza Mayor. Y además habrá una parte del recorrido sin música para facilitar la presencia de personas con problemas sensoriales, entre las calles Prado y Juan del Rey.

Habrá autobuses gratuitos desde las 16.00 y hasta las 00.00 horas.

La Cabalgata, al detalle

La comitiva real estará encabezada por la compañía salmantina El Niño Lápiz, diez actores que irán ofreciendo el espectáculo de Triciclos y Patruyasos, acompañados de pirotecnia fría. Le seguirá “La estrella fugaz”, una carroza de 12 metros de largo y más de 4.000 bombillas led en varios colores. La Cabalgata continuará con una selección de coches clásicos y de época cedidos por el Museo de Historia de la Automoción y la animación Christmas Magic Flowers, de la compañía francesa Kalice Spectacles.

A continuación irá la “Cuadriga egipcia”, una carroza que representa un carro egipcio compuesto por dos caballos y una figura humana de arquero situada en la parte central. Mide 8 metros y está adornada con más de 3.000 bombillas azules, blancas y amarillas.

Le seguirá otro espectáculo de animación, Drakarys, de la compañía salmantina Planetarium. Dos dragones, Espá y Esmó, de más de 20 metros de longitud que llenan de luz las calles. A continuación aparecerá la carroza “Tren Disney”, una espectacular carroza múltiple de 30 metros de longitud formada por seis elementos, máquina locomotora, carbonera y cuatro vagones. Adornada con más de 6.000 bombillas led de colores rojos, azules, verdes y blancos.

El tren irá seguido de otra animación de la compañía salmantina Niño Lápiz. En esta ocasión es el espectáculo RED. Circo en rojo, formado por cuatro caballos hinchables, cuatro zancudos y un triciclo.

La comitiva continuará con la carroza “Barco pirata”, de 10 metros de largo y más de 4.000 bombillas led en azul, blanco y amarillo. Le seguirá una novedosa animación, Elefant, de la compañía salmantina Niño Lápiz acompañados de Blocco Charro.

A continuación hará su aparición la carroza “Pez Nemón”, de 10 metros de longitud, adornada con multitud de focos halógenos de color blanco. Tras esta carroza irá la Banda la Expiración, formada por 55 músicos, 25 patinadores disfrazados de elfos y cinco taxis adaptados que llevan en su interior a niños con discapacidad para que puedan disfrutar de la Cabalgata de Reyes formando parte de la comitiva real.

En ese parte de la Cabalgata irá la carroza “Trineo”, compuesta por cuadriga de ciervos tirando de un gran trineo, que mide 30 metros de largo y que está adornada por más de 6.000 bombillas led de varios colores.

El Trineo irá seguido de la animación Bike Parade, de la compañía belga Theater Tol, una combinación de bailarines de cuentos de hadas y maravillosas creaciones en bicicleta, que permiten al público soñar. Cuando las bicicletas se detienen, comienza una impresionante actuación de danza con trajes y elementos impresionantes. Bike Parade es un cuento de hadas, un sueño que se evapora cuando el desfile avanza, interpretado por doce artistas.

A continuación irán los 75 figurantes a pie, vestidos con trajes navideños, que han participado en el sorteo convocado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, acompañando a los tres tronos reales, de 10 metros de largo cada uno de ellos. Los tronos de Melchor, Gaspar y Baltasar van adornados con más de 5.000 bombillas de colores.

La Escuela Municipal de Música y Danza

Profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca amenizarán la espera de la Cabalgata de los Reyes Magos a todos los que se acerquen a esperarlos a la Plaza Mayor. En concreto, serán tres las formaciones que se darán cita en una ocasión tan importante.

Por una parte, la Agrupación de Percusión de la Escuela se encargará de calentar el frío del invierno con ritmos vibrantes. Inmediatamente después tomará el relevo la Banda de la Escuela, que abrirá su intervención con un villancico clásico, “Angels we have heard on high”, y otros villancicos tradicionales como Jingle Bells. Justo después, la mencionada agrupación de percusión se unirá a la Banda para interpretar varios villancicos muy conocidos, pero con una reinterpretación mucho más festiva y divertida, podremos escuchar Let It Snow, Feliz Navidad y Noche de Paz de forma distinta a la habitual, en una apuesta por innovar el repertorio tradicional, sin perder la esencia de estos temas navideños.

La Banda de la Escuela es una de las formaciones más numerosas de la Escuela con más de cincuenta miembros de todas las edades. Su metodología se caracteriza por un permanente interés en la coordinación y el trabajo en grupo y una perspectiva amplia de la música que la lleva a tocar desde obras renacentistas hasta los temas más famosos de la historia del rock, pasando por bandas sonoras de películas, series y videojuegos. Esta agrupación participa habitualmente en los momentos más importantes y festividades de nuestra ciudad, como pueden ser la fiesta en honor a Santa María de la Vega en la Plaza Mayor, o el concierto de primavera en el Teatro Liceo.

La tercera agrupación que podrán disfrutar todos los que se acerquen esta tarde tan especial, será la Agrupación de Acordeones, formada por 10 alumnos y profesores, que interpretarán un repertorio variado y una calidad en sus interpretaciones y en su sonoridad. En esta ocasión interpretarán villancicos tradicionales y que se han hecho populares como son: Ya vienen los Reyes, Campana sobre campana, Dime niño, ¿de quién eres?, Arre borriquita, o el famoso Villancico “Oh, Blanca Navidad” compuesto por Irving Berlin en un arreglo para orquesta de acordeón realizado por Carlos Iturralde. Es por tanto, que el acordeón un año más llenará de expresividad con su fuelle la Plaza Mayor en espera de los tan deseados Reyes Magos.

