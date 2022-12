EL PSOE arremete contra el alcalde de Aldeatejada por no aceptar sus enmiendas a los presupuestos

El equipo de gobierno municipal en Aldeatejada, que encabeza el popular Enrique Manuel García, ha rechazado en Pleno varias iniciativas presentadas por el Grupo Socialista, en forma de enmienda para incorporarlas en el Presupuesto para el año que viene, en la que se solicitaba la puesta en marcha de varias medidas encaminada a paliar los efectos de la crisis en las familias, ayudar al pequeño comercio local y la puesta en marcha de la prestación del servicio público de autobús que comunica la localidad con la capital charra también los domingos y días festivos, algo que no ocurre en la actualidad.

La primera enmienda socialista pedía incorporar a los Presupuestos partidas encaminadas a proporcionar a las familias del municipio ayudas para material escolar. En sentido, la portavoz del Grupo Socialista ha argumentado, en defensa de la propuesta, que la pandemia, unida a la guerra de Ucrania, ha supuesto un subida de precios que también ha afectado al material escolar y, “este Ayuntamiento no ha destinado ayudas para contribuir a que los vecinos y las vecinas puedan paliar en cierta medida o afrontar este hecho”.

Así pues, la propuesta del Grupo Municipal Socialista pretendía agrupar varias partidas presupuestarias para destinarlas todas ellas a ayuda a material escolar ascendiendo a un total de 29.000 €. Los socialistas han recordado al alcalde que mientras se niega a poner en marcha este tipo de ayudas “sí ha pretendido en Plenos anteriores incrementar en un 40% las partidas para festejos, algo a lo que se negaron además de nosotros sus propios socios de gobierno”

Los concejales socialistas han reprochado además al alcalde que mientras se opone a medidas sociales y de apoyo a las familias, al comercio y a la prestación de servicios públicos esenciales, “se haya incrementado la partida para publicidad institucional en un 108%, pasando de los 12.000 euros presupuestados en 2022 a los 25.000 euros para el ejercicio que viene”

Seguir insistiendo

El Grupo Municipal Socialista, ha anticipado, la portavoz socialista, seguirá insistiendo para mantener la misma cantidad que se destino en los anteriores presupuestos a publicidad institucional y destinar, el aumento previsto para el próximo año “en ayudas a las familias para la compra de material escolar”

La segunda enmienda, y también rechazada, estaba relacionada con la creación de bonos descuento para incentivar el comercio local. Bonos por un importe de 20 euros que se venderían en el Ayuntamiento por un importe de 10 euros, “la diferencia sería sufragada o subvencionada por el Consistorio” para gastar en locales del municipio e incentivar el consumo en el comercio local a la vez de ayudar de igual manera a los vecinos.

Con esta medida desde el Grupo Socialista se calcula que se beneficiarían hasta 1.000 hogares, “teniendo en cuenta que el número de habitantes en nuestro municipio es de aproximadamente 2.300, se podría afirmar que se beneficiarían prácticamente todos los vecinos del municipio” afirmo Cristina López.

A este plan para incentivar el comercio local, ha añadido, podrían adherirse todos aquellos comercios, establecimientos y empresas del municipio, “lo que supondría también una forma de dar publicidad tanto a las empresas, negocios y comercios como al propio municipio, pues el fomento del comercio y empresas locales contribuye a que se produzca el arraigo de las mismas y que más personas elijan nuestro municipio para establecer su residencia”

La tercera enmienda, que conto de igual manera con la oposición y el voto en contra del equipo de gobierno del PP, estaba vinculada con la apuesta que siempre ha hecho el Grupo Socialista por el transporte público, y que ya defendieron los concejales del PSOE en la anterior legislatura, consistente en la incorporación de frecuencias horarias en el transporte público los domingos y festivos.

Aldeatejada es un municipio del alfoz que se encuentra a tan solo 3 kilómetros de Salamanca y que no cuenta con servicio de transporte público los domingos y festivos, “aquellas personas que no conduzcan, que no tengan vehículo propio, dependen de amigos o familiares para desplazarse a la capital o, lo que es peor, tienen que pagarse un taxi para poder hacerlo” ha denunciado la portavoz del PSOE.

Las modificaciones o incorporaciones presupuestarias propuestas por el Grupo Socialista para el año que viene, ha concluido Cristina López, ascendían a 59.000 euros, “dinero que suponía y suponen una reasignación de los recursos y las inversiones a proyectos más sociales, sostenibles y coherentes a lo propuesto por el equipo de gobierno además de dar solución a las preocupaciones, inquietudes y problemas de los vecinos”

