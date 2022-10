Salamanca defiende su fortaleza como eje logístico y de conocimiento referente en España

Salamanca se ha postulado como un eje logístico y de conocimiento referente en España a través de sus empresas, creadoras de riqueza y empleo en la ciudad charra y su provincia. Esta es una de las conclusiones que se saca de la mesa redonda 'Desafíos Económicos de Salamanca en 2023' en el I Foro Salamanca Impulsa organizado por EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Una mesa que ha contado con la intervención de Fernando Rodríguez Alonso, 3º teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación del Ayuntamiento de Salamanca, Julio Pindado García, presidente de IME Business School, director de la Unidad de Gestión Económica para la Sostenibilidad y catedrático de la Universidad de Salamanca, Benjamín Crespo Andrés, presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Diego García Hernández, presidente de CEOE Cepyme Salamanca, y Antonio Rollán Segurado, presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca.

Por su parte, Benjamín Crespo ha tratado el impulso de la digitalización en la empresa y como con la pandemia se dio "un salto cualitativo de 10 años" en este aspecto. "Íbamos a un paso de tortuga y nos vino de repente tener que conectarnos para todo", ha remarcado el máximo representante de la organización cameral charra. Precisamente, Crespo ha recordado como durante aquel 2020 "salían leyes casi a diario" en las que las cámaras de comercio tenían "un papel primordial" en el camino de la digitalización que había que hacerlo "sí o sí".

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, el mundo empresarial debía coger este camino porque si no entraba en uno "sin salida", por ello, estas instituciones han apostado por digitalizar a las pymes, un trabajo que se ha visto evidenciado en el caso charro, que durante este 2022 han digitalizado "cerca de 1.000 empresas" y pretenden hacer lo mismo de cara al próximo 2023.

Un trabajo que se hace "desde el principio hasta el final" desde la Cámara de Comercio de Salamanca. "El empresario conoce bien cuáles son sus debilidades y sabemos perfectamente en que tenemos que avanzar", ha matizado Benjamín Crespo. Precisamente, el presidente de la institución charra ha apostado por "tener claro" que las empresas han de ser "sostenibles". Igualmente, ha recordado que la Cámara de Comercio de Salamanca empezó a hablar de "ciudad circular" antes de que estuviera en la Agenda 2030. "Dimos en el clavo, nos adelantamos. Creo que la Cámara se ha transformado y avanzado y está ahí para colaborar y ayudar", ha sentenciado.

El siguiente turno de palabra ha sido para Fernando Rodríguez Alonso, quien ha puesto en valor que el Ayuntamiento de Salamanca haya congelado los impuestos durante nueve años consecutivos. A consecuencia de ello, el edil del Consistorio salmantino ha explicado que la ciudad cuenta con unos sectores económicos "muy consolidados" como la hostelería, la construcción, el español como idioma, o el sector público y el agroalimentario, aunque esté último "está más potenciado en la provincia".

Todo ello convierte a Salamanca en una ciudad con un "enorme atractivo con buena calidad de vida" sustentada a través del sector servicios, que tiene "mucho peso". En este sentido, Rodríguez Alonso ha destacado que "aunque se crea que esto es malo", él cree que es "bueno". Sin embargo, desde el Ayuntamiento apuestan por "diversificar el tejido productivo". "Está bien tener un sector servicios muy competitivo, pero tenemos que buscar impulsar nuevos nichos de actividad económica", ha puntualizado el concejal.

Un trabajo que está reflejado en el protocolo firmado en octubre de 2021 entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León y recogido en el Plan de Acción de Local. Dos acciones que van dirigidas a convertir a Salamanca en "un enclave logístico y de mercancías" aprovechando la "privilegiada ubicación geográfica" para convertirse en referencia en España y Portugal. El edil ha reivindicado igualmente la "necesidad" de impulsar la electrificación de la línea ferroviaria con Fuentes de Oroño, que va "muy retrasada". También ha destacado que Salamanca cuenta con aeropuerto con capacidad para "albergar vuelos internacionales", además de contar con "mimbres" para ser "referentes" en el transporte de mercancías.

Precisamente Rodríguez Alonso ha remarcado las obras que se están llevando a cabo en Peña Alta para atraer industria. "Creemos que es muy importante, apoyar, favorecer y promover todas las iniciativas y proyectos vinculados con la investigación, innovación y las nuevas tecnologías", ha añadido el edil de Hacienda. Por último, el edil ha instado a "no olvidad" la búsqueda de nuevas fuentes de actividad económica.

Cogiendo el testigo de Rodríguez Alonso, Julio Pindado, ha calificado a Salamanca como "historia" y una ciudad que ha contribuido a la "humanidad". "Fueron los catedráticos de la USAL los primeros que hablaron de economía y de los tipos de interés, que es lo que ha permitido que se desarrollen las economías", ha comenzado su intervención.

Asimismo, Pindado ha destacado que es un momento "muy bueno" para apoyar a las empresas, algo que desde la USAL se ha hecho a través del instituto que abarca todos los apartados de las mismas. "Tenemos claro que somos sector público y no creamos riqueza, sino que es el privado, por eso tenemos que estar en apoyo al sector privado", ha aclarado.

A raíz de ello, el catedrático de la USAL ha puntualizado que Salamanca tiene "un potencial de conocimiento enorme". "La Universidad ha estado generando conocimiento desde siempre y esto nos permite transformar a las personas que dirigen las empresas y tener un efecto sobre la sociedad", ha desgranado Pindado, que ha explicado que la sociedad "crece y se dinamiza a través del mundo empresarial".

Ha coincidido igualmente con la idea de Rodríguez Alonso y ha insistido en que Salamanca también es "una gran oportunidad por la calidad de vida y, además, ha añadido que la ciudad charra tiene "una ventaja competitiva". "Las empresas de fuera tienen que saber que aquí pueden encontrar personal cualificado por un 60% del coste con respecto a ciudades como Madrid", ha señalado.

Sin embargo, Pindado no se ha postrado únicamente en la ciudad, sino que también ha querido viajar hasta la provincia para poner a Guijuelo como un ejemplo de "polo de dinamismo industrial increíble". "El reto que tenemos es dinamizar el resto de la provincia", ha asegurado.

Precisamente, ha recordado que la provincia charra cuenta con "la mayor cabaña de cabezas de vacuno junto con Cáceres, pero sin embargo no hay una gran industria de transformación del mismo". "Si avanzamos en este sentido creo que las oportunidades de Salamanca serían mayores", ha aclarado.

Por último, Pindado ha advertido de que hay que "apoyar a los negocios desde el punto de vista sostenible, pero hay que avisar de que se están haciendo auténticas barbaridades que nos pueden llegar a colapsar la economía". "Parte de la crisis viene de ahí, quiero lanzar de nuevo una lanza al conocimiento, sin sostenibilidad económica no hay ninguna delas otras", ha sentenciado.

El presidente de CEOE-Cepyme Salamanca, Diego García, ha señalado que desde el punto de vista empresarial "hay muchísimo trabajo que hacer". El empresario debe "reivindicar que baila con la más fea y se enfrenta a muchos retos, los cuales va salvando". García ha recordado que el empresario "expone todo y a veces no tiene un resultado positivo".

Igualmente, ha destacado que Salamanca es una de las provincias y ciudades "más emprendedoras" de Castilla y León, al mismo tiempo que ha aclarado que hay "grandes retos por delante". Unos retos que ha resumido en la inflación "desbordante" y los costes de producción que están abocando a "cerrar muchas empresas". "Este año se han cerrado 50 comercios de proximidad en Salamanca", ha avisado. Por ello, las instituciones deben hacer "todo lo posible" para que el tejido empresarial "no desaparezca".

Por ello, García Hernández ha abogado por dar "las armas y reglas necesarias" para que cualquier chaval pueda desarrollar su actividad y vea en el mundo de la empresa "un atractivo inmejorable". Por todo ello, el presidente de CEO-Cepyme Salamanca ha ensalzado a las pymes, que representan al 90% de las empresas de Salamanca, y que "adaptan muchísimo a los grandes cambios y desafíos" a los que se tienen que enfrentar.

Por último, ha recordado que la empresa genera una carga fiscal para las arcas del estado del 32· y, en este sentido, ha asegurado que el bienestar "es fruto de que hay empresas". "El empresario es como un camaleón, se adapta a todo y tira para adelante", ha sentenciado.

El último turno de palabra ha sido para Rollán, que ha lanzado una pregunta nada más comenzar su intervención. "¿Cuánto dinero hay en el Plan General Económico de 2023 para las empresas?", se ha preguntado. Asimismo, Antonio Rollán ha reivindicado medidas económicas "urgentemente" a nivel nacional.

Igualmente, Rollán ha señalado que las cifras de paro "no son reales", ya que la Ley de Contratos aprobada en abril, donde se incorporaron los contratos fijos discontinuos, hace que haya trabajadores "que no están trabajando muchos días y no cuentan para el paro". "Todos debemos recapacitar", ha solicitado.

Por último, ha recordado que en 2016 el SMI era de 655 euros y ahora en 2023 "se quiere imponer que sea de unos 1.050 euros". "Qué ayuda tiene el empresario. Desde la Confederación de Empresarios de Salamanca asistiremos, ayudaremos y apoyaremos a todas las asociaciones para luchar contra esta falta de apoyo", ha sentenciado Antonio Rollán.

