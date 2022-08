Guijuelo pone fin a las "mejores fiestas de la historia" de la localidad

Las Fiestas y Ferias de 2022 de Guijuelo (Salamanca) han concluido. El alcalde, Roberto Martín, ha informado de que han sido unos días "muy intensos", repletos de "ilusión". Unas fiestas de lo más esperadas, tras dos años con una pandemia mundial presente que no ha dejado disfrutar de las celebraciones como era habitual. Por ello, el alcalde ha afirmado que han recibido una "gran respuesta de los guijuelenses y visitantes" y que ha tenido la "gran suerte" de estar presente y "compartir todos y cada uno de los actos programados". Además, asevera que ha podido sentir "el abrazo de todos los asistentes".

"Este año hay que destacar el buen comportamiento tanto de guijuelenses como de visitantes, han sido unas fiestas con una alta participación y con un alto grado de responsabilidad. Una vez más, los guijuelenses hemos demostrado nuestro carácter acogedor y hospitalario", ha asegurado Martín.

La localidad salmantina ya ha puesto fin a sus esperadas fiestas y el alcalde ha querido mostrar su agradecimiento a todos por la gran participación en todas las actividades del programa y la "buena disposición" para disfrutar de estos días tan especiales.

Como no podía ser de otra forma, no ha querido olvidarse de su equipo de Gobierno: "Hemos trabajado muy duro y nos hemos dedicado de lleno a estas Fiestas para que las pudiéramos disfrutar todos. Especialmente quiero agradecer su tiempo y su empeño a los concejales de Festejos, Roberto H. Garabaya, a la concejala de Cultura, María Jesús Moro y al concejal de Deportes, Carlos Arasa. Tampoco quiero olvidarme de todos los trabajadores, técnicos, operarios municipales, Policía Local y Protección Civil, sin ellos las Fiestas no serían posibles", expresaba Martín.

"Esperamos haber cumplido con todas las expectativas generadas y que todos hayamos podido disfrutar estos días de la mejor manera posible", finalizaba y aseguraba que estas fiestas han sido "las mejores de la historia, gracias a vosotros, guijuelenses y si ha sido el final, ha sido bueno".

