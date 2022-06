"El PP oculta un informe para perdonar 100.000 euros a la empresa de Parques y Jardines"

El equipo de Gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Salamanca paralizó un informe técnico elaborado en julio de 2021 por el área de Medio Ambiente que cuantifica en 100.000 euros los incumplimientos del contrato del servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de jardines y espacios verdes por parte de la empresa adjudicataria, Talher S.A., durante los cinco primeros meses del año pasado.

Tal y como ha denunciado el Grupo Socialista en rueda de prensa, en palabras de su portavoz José Luis Mateos y de la concejala María Sánchez, el PP decidió no tramitar la reclamación propuesta por los técnicos municipales, no abrir expediente y ocultar dicho informe con el objetivo de “perdonar dinero público” a la concesionaria durante todo este tiempo, un hecho “muy grave” que supone “un verdadero escándalo”.

Con el informe técnico sobre la mesa, el portavoz socialista ha señalado que los incumplimientos a los que hace referencia tienen que ver con cotizaciones sociales correspondientes al retraso en completar la plantilla mínima indicada en el pliego, retraso en completar la plantilla ofertada, retraso en realizar los cambios de categorías y la no sustitución de bajas de larga duración. Por estos conceptos, las cuantías de los incumplimientos suman un total de 99.275,76 euros, a mayores de otros 7.000 que corresponden a otro informe técnico realizado en marzo de 2021.

En resumen, “casi 100.000 euros en incumplimientos sólo hasta el 31 de mayo de 2021”. Sin embargo, este informe técnico “se guardó en un cajón, por orden política no se reclamó a la empresa en ese momento, y se ha decidido llegar hasta la fecha sin que se haya realizado esta reclamación”. Además, “en un contrato que sabemos que se ha seguido incumpliendo desde entonces, a pesar de que el PP asegure que vela por el cumplimiento de los contratos y que respeta el trabajo de los técnicos municipales”.

Con su inacción, “el PP perdona a las empresas concesionarias el dinero que los salmantinos pagan con sus impuestos”. Una vez más, “el PP se sitúa del lado de quienes defraudan a la administración y no tiene ningún compromiso con la regeneración democrática en la ciudad de Salamanca, al igual que Ciudadanos”. De hecho, José Luis Mateos ha recordado que, en el Pleno de abril, ambos votaron en contra de una moción del PSOE que pedía establecer un sistema eficaz y transparente de seguimiento de contratos municipales.

A juicio de los socialistas, las irregularidades que presenta el contrato de Parques y Jardines no son un caso aislado, sino que se trata de “un problema generalizado” al negarse el Gobierno municipal a controlar los contratos de prestación de servicios. “Una falta de fiscalización generalizada pero interesada”, han asegurado, ya que “al PP le interesa meter en un cajón los pufos que hay en el Ayuntamiento de Salamanca y sigue demostrando que es el mismo partido que fue expulsado del Gobierno por corrupción”.

Incumplimientos de contrato por un valor de 500.000 euros al año

La información ofrecida en el día de hoy se suma a la serie de posibles incumplimientos por un valor de 500.000 euros que el PSOE lleva denunciando desde el pasado mes de febrero, tanto en comisiones informativas de Contratación como en sesiones plenarias, un listado de irregularidades en los requisitos mínimos del servicio y en las mejoras ofertadas por Talher que fueron determinantes en el proceso de licitación para la adjudicación del contrato a esta empresa.

Es decir, “la empresa adjudicataria juega con las cartas marcadas, realiza una oferta gracias a la que consigue el contrato, luego no la cumple y el PP no exige su cumplimiento”, a pesar de que, al mes de iniciarse el contrato y ante otro informe técnico que indicaba incumplimientos, “como maniobra de distracción se sancionó a la empresa con 15.000 euros, pero ahí se ha quedado todo: en un contrato que no se cumple y en un servicio que no se presta correctamente”.

Como ha explicado la concejala socialista María Sánchez, esa falta de exigencia por parte del equipo de García Carbayo conlleva, por una parte, que el servicio se esté prestando de manera deficitaria, ya que “como todo el mundo puede ver, las áreas verdes de esta ciudad brillan por su ausencia y está todo seco, sin ningún tipo de mantenimiento, una situación que en los barrios es de dejadez absoluta”.

No se cumple el mínimo de trabajadores

Por otra parte, el hecho de que no se cumpla el mínimo de trabajadores que exige el contrato “supone que haya una escasa plantilla que debe asumir cada vez más hectáreas a mantener”, debido a que el Gobierno municipal del PP, a pesar de los incumplimientos de los que era conocedor, recientemente ha ampliado el contrato a la empresa, “es decir, te pago más aunque no cumplas ni lo mínimo exigido”.

“Si esto es una gestión eficiente, que vengan el señor Fernando Rodríguez o el señor Carbayo y nos lo expliquen, porque en lugar de reclamar 100.000 euros a la empresa en julio del año pasado y comprobar el cumplimiento actual del contrato, lo que hacen es ampliárselo hasta llegar a casi 5 millones de euros”. En este contexto, los socialistas consideran que, fruto de sus denuncias, “a día de hoy, el Gobierno municipal no sabe cómo encajar las piezas de este puzle y tampoco esperaba que íbamos a tener cierta información que pretenden ocultar”.

Por todo lo anterior, ante un contrato “con el que llevamos un año y medio y no se cumple”, José Luis Mateos ha exigido al alcalde que, “aunque hoy esté a miles de kilómetros, diga la verdad, se implique y no haga oídos sordos, porque hasta ahora lo que ha hecho el PP es mentir y defraudar recursos públicos, regalando dinero de todos los salmantinos a una empresa concesionaria”, situación ante la que el Grupo Municipal Socialista seguirá “implacable” para exigir “tolerancia cero con las corruptelas”.

