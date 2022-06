Salamanca tira la casa por la ventana para celebrar a San Juan de Sahagún con la cultura local

La ciudad de Salamanca celebra el XX aniversario de la Capitalidad Europea de la Cultura (2002) y, para ello, el Ayuntamiento organiza todas las ferias y eventos varios con la mira puesta en el recuerdo de aquella efeméride, que supuso un antes y un después en la vida cultural y económica de la capital. Así acontece con el programa de Fiestas en honor al patrón San Juan de Sahagún.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado esta mañana el cartel anunciador de las Fiestas en honor a San Juan de Sahagún y las actividades programadas con ese motivo los días 10, 11 y 12 de junio. El alcalde ha señalado también que es "un programa pensado para todos los públicos y es completamente gratuito, para que todas las personas puedan disfrutar de las Fiestas".

El cartel ha sido elaborado en acuarela por el artista Jerónimo Prieto y representa a San Juan de Sahagún en el momento en el que protagonizó el milagro de Tentenecio. Tal como explica el pintor salmantino, "el mercado de ganado estaba junto al río y el toro huía asustado, entonces San Juan le hace un quiebro y lo para en dirección al río, indicándole el camino que tenía que seguir para salir de la ciudad y dejar de asustar a los salmantinos concentrados en esa zona de la ciudad. Por esta razón en el punto áureo del cartel se encuentra el crucero, en el que se puede observar la Puerta de Aníbal".

20 Aniversario de la Capitalidad Cultural Europea

Tal como ha explicado el alcalde en su intervención, la programación de este año incluye un gran espectáculo en la Plaza Mayor con motivo del 20 Aniversario de la Capitalidad Cultural de Salamanca. Un espectáculo de la compañía belga Theater Tol, que nos recordará a los de apertura y clausura del 2002.

Pedaleando hacia el Cielo es una propuesta llena de lirismo y poesía que nos habla sobre estar juntos en días oscuros. Un espectáculo que combina música, danza, circo, video, pirotecnia fría y destreza aérea, con la “ciudad” como telón de fondo. Un espectáculo visual inspirador sobre ángeles, bailarines y músicos que se equilibran entre el cielo y la tierra. “Pedaleando hacia el Cielo” se ha representado ante más de un millón de personas en varios países como España, Holanda, Bélgica, Austria, Alemania, Rusia o Francia.

El Ayuntamiento ha programado dos funciones, los días 11 y 12 de junio, en la Plaza Mayor, a las 22’30 horas.

Actividades programadas

Las actividades culturales darán comienzo el viernes 10 de junio, a las 19’00 horas, con un Concierto de la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza en el Patio Chico. Interpretarán un variado repertorio que va desde algunas de las obras icónicas del Renacimiento hasta éxitos del pop y del rock, pasando por baladas y bandas sonoras de películas. Interpretarán temas como Knights of Cydonia (Muse), We will rock you (Queen) o Blinding lights (The weeknd).

A las 20’30 horas tendrá lugar el tradicional Concierto de las Hogueras, en el parque Elio Antonio de Nebrija. Es la XIX edición de este concierto de fin de curso en el que participarán los alumnos de música moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza. En esta ocasión interpretarán temas clásicos como I can´t turn you loose, Gimme Gimme Gimme de Abba, y otros más actuales como Bad Romance de Lady Gaga o Eso que tú me das de Jarabe de Palo.

A las 22’45 horas tendrán lugar los tradicionales fuegos artificiales en los entornos del Puente Romano, a cargo de Caballer FX.

El sábado 11, a las 10’00 horas, dará comienzo el pasacalles de folclore charro por los barrios de Salamanca. La actividad estará a cargo de la Peña el Tamboril y contará con siete recorridos por los barrios de Pizarrales, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo/El Rollo, Tejares, La Vega y Barrio del Oeste. En cada recorrido participarán tres tamborileros y a las 12’00 horas todos ellos se concentrarán en la Plaza de Anaya.

A las 11’00 horas, en el Palacio de Congresos, tendrá lugar el Encuentro de Bolillos Ciudad de Salamanca. Los integrantes de los talleres de folclore y baile tradicional de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca interpretarán varios bailes y danzas de nuestra provincia como jotas, charradas o fandangos, realizando una muestra variada de la gran calidad del repertorio de nuestra tierra.

Una hora después, empezará el pasacalle Charangas y Cabezudos, cuyo recorrido se iniciará en la Plaza del Liceo.

A las 18’00 horas, comenzará en la Plaza de los Bandos el recorrido de las Batucadas de Patrimonio. Participarán cinco agrupaciones de otras tantas Ciudades Patrimonio de la Humanidad: Salamanca, Santiago de Compostela, Cáceres, Alcalá de Henares y Córdoba. Cada batucada hará una exhibición de sus mejores coreografías y, al finalizar el sambódromo, se unirán todas para tocar y hacer un cierre de fiesta.

En una doble función, a las 18’00 y 19’30 horas, se presentará el estreno absoluto de Conversaciones con San Juan de Sahagún, de la compañía salmantina Jes Martin’s y Miguelón. Dos estatuas emblemáticas, San Juan de Sahagún y Fray Luis de León, cobran vida y establecen un divertido diálogo acompañado de situaciones cargadas de humor donde, entre otras cosas, repasarán la vida del patrón de la ciudad y sus milagros más importantes, recorriendo tres localizaciones históricas de nuestra ciudad: la Plaza de los Leones, el huerto de Calixto y Melibea y el Patio Chico.

En el Parque Elio Antonio de Nebrija, a las 20’00 horas, tendrá lugar un concierto de la banda salmantina de rock Al límite. Esta banda fue creada en 2016 y actualmente cuenta con cuatro músicos con una dilatada experiencia: Fernando Vicente (voz y guitarra), Aure Martín (bajo y coros), Jorge Orejudo (batería y percusión) y Jesús Cobos (guitarra y coros). En esta ocasión nos presentarán su segundo disco, “A MIL KILÓMETROS”, que está formado por diez temas donde se entremezclan el rock, el funky, el blues y el pop.

El domingo 12, a las 12’00 horas, se podrá volver a disfrutar del pasacalle Charangas y Cabezudos, que saldrá de la Plaza del Liceo.

Y a esa misma hora dará comienzo la VI Operación Litro, un paseo solidario de vehículos clásicos a favor de las Hermanitas de los Pobres.

A las 18’00 y 19’30 horas, nueva oportunidad para disfrutar de Conversaciones con San Juan de Sahagún.

En el parque Elio Antonio de Nebrija, a las 20’00, se podrá disfrutar de un concierto de De Bitels, grupo salmantino que realiza un tributo a The Beatles. La agrupación está formada por músicos veteranos apasionados por los cuatro de Liverpool y su repertorio incluye canciones de todas las épocas y estilos, desde sus comienzos en la era de la “beatlemanía” hasta sus últimos discos más experimentales.

Y como fin de fiesta para culminar con las actividades culturales programadas en honor a San Juan de Sahagún, a las 22’30 horas, en la Plaza Mayor, una última oportunidad para disfrutar de la superproducción Pedaleando hacia el Cielo.

El alcalde, Carlos García Carbayo, junto al arista local Jerónimo Prieto

