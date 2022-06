Alertan de la grave situación del Hospital Clínico de Salamanca con falta de profesionales para el verano

SATSE Salamanca alerta de la "grave situación" en la que el Hospital Clínico deberá afrontar la asistencia a la población salmantina durante el próximo periodo estival ante el "gravísimo déficit de profesionales enfermeras y enfermeros".

"La carga asistencial con la que las enfermeras y enfermeros trabajan a diario" en el hospital ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por SATSE Salamanca sin que la Gerencia Regional haya dado solución ninguna.

SATSE Salamanca ha incidido siempre en “la precariedad laboral que esta escasez de recursos humanos supone para los profesionales de enfermería, así como el claro perjuicio para la población atendida, que ve menoscabado su derecho a una asistencia sanitaria de calidad”.

“Y cuando parecía que la situación no podía ir a peor, la inminente llegada del periodo vacacional para los profesionales del complejo y la escasez de enfermeras y enfermeros sustitutos que huyen de nuestra provincia y de nuestra comunidad, empujados por la precariedad de los contratos ofrecidos por SACYL y las pocas perspectivas de futuro profesional, hacen que una vez más la mala gestión de la Gerencia de Salamanca recaiga sobre los mismos: pacientes y profesionales”.

Desde SATSE Salamanca manifiestan que “los ciudadanos deben exigir una calidad en su asistencia los 365 días del año y las 24 horas del día. No pueden seguir cerrándose camas en verano por la falta de personal porque las enfermedades no se van de vacaciones, como demuestra la alta ocupación actual de nuestro hospital”.

Así mismo, según SATSE, “no se puede seguir explotando a los profesionales con altas cargas de trabajo y con la denegación de descansos porque se está traduciendo en bajas laborales que encima no se pueden cubrir y además de todo esto, la insatisfacción con la que los profesionales de enfermería están llevando a cabo su labor diaria ante la falta de recursos que les hace imposible brindar los cuidados con la calidad que pueden y deben hacerlo”. Así, en el Servicio de Hematología están ingresando niños con procesos hematológicos cuya particularidad en sus cuidados hace indispensable un aumento del número actual de enfermeros por turno, aumento que actualmente no puede llevarse a cabo por la falta de profesionales, que además deben estar formados en este campo tan específico y que no existen por la falta de estabilidad en las plantillas, entre otras razones”, añade SATSE Salamanca.

SATSE Salamanca exige compromisos estables y a largo plazo a la administración sanitaria, una política real de empleo y aumento efectivo del número de enfermeras y enfermeros en las plantillas y “que se dejen ya de anunciar planes de choque que tanto dinero cuestan a la ciudadanía y que sólo van a maquillar cifras”.

Desde SATSE Salamanca se hace un llamamiento a la población para que presenten sus quejas ante los largos tiempos de espera en el Servicio de Urgencias, en la realización de sus pruebas diagnósticas y/o tratamientos, ante la inasumible carga asistencial que se percibe en las plantas de hospitalización, y “que nos ayuden a los profesionales a dar salud a este nuestro joven hospital que actualmente agoniza”.

