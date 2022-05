Dos centros educativos de Béjar y Burgos ganan la competición robótica más importante de España

Los equipos DDH del centro IES Comuneros de Castilla (Burgos) e Illegal Bejar Boots del CIFP Ciudad de Béjar (Salamanca) se han erigido como los ganadores del desafío ASTI Robotics Challenge en primera categoría (alumnos de 4º de ESO, bachillerato y FP grado medio) y segunda categoría (FP grado superior, universitarios y makers), respectivamente.

Los ganadores de la mayor competición de robótica de España se han anunciado durante la entrega de premios celebrada hoy. La final ha enfrentado a 35 equipos y ha estado organizada por la Fundación ASTI, en colaboración con el Museo de la Evolución Humana (MEH), ABB España y Fundación “la Caixa” como partners estratégicos. Los competidores han puesto a prueba su talento STEM en diversidad de pruebas con los robots que han construido, para comprobar su calidad y capacidades.

El equipo DDH está formado por los alumnos Diego Peña Sadornil, Hugo Calderón Escolar y Diego Castrillo Alonso.

El equipo Illegal Bejar Boots, está integrado por León Bejarano Antonio, Alberto Pascual Martín, Alejandro Mazo Martín y Javier Santamaría García. Por otro lado, los equipos Visionary Mechatronics y Simonix se han llevado el galardón a la mejor gestión de proyecto. Mientras, los centros Comuneros de Castilla de Burgos y la Universidad Europea de Madrid han sido premiados como mejor centro educativo.

Durante la entrega de premios, Verónica Pascual, Presidenta de la Fundación ASTI quiso agradecer su participación y su valentía a los equipos y a sus profesores y los animo a seguir aprendiendo: “Aprended el camino de la ciencia y la tecnología, pero aprended también a caeros y levantaros porque forma parte del proceso. Disfrutad de cada paso de ese camino, cuando sale bien y cuando no sale tan bien. Eso es parte justo de lo que perseguimos”.

ASTI Robotics Challenge

Por su parte, Belén García, Directora territorial de Caixabank en Castilla y León y miembro del jurado de categoría 2, resaltó que “en la evaluación de la exposición de los proyectos valoramos muchísimo las soft skills. La capacidad comunicativa, resolutiva, su actitud y resiliencia son una parte fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto. Esta edición, nos han sorprendido muchísimo. El nivel de los jóvenes es impresionante”

Esta competición, que ha colocado una vez más a Burgos en el epicentro de la robótica, se ha celebrado manteniendo el carácter híbrido de la edición pasada. Tuvo una semifinal online, en la que los participantes realizaron varias pruebas desde sus domicilios, resultando finalistas y por tanto participantes de la gran final los equipos que mejor puntuación obtuvieron.

La final se ha celebrado en el Museo de la Evolución Humana. “Desde el museo valoramos muy positivamente este encuentro, porque uno de los objetivos del MEH es estudiar la evolución tecnológica de los grupos humanos, y qué mejor sitio para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes”, señala Rodrigo Alonso, Responsable de Didáctica y Dinamización en el MEH.

El certamen ha congregado a un total de 103 equipos de diferentes colegios e institutos de veintiséis centros educativos de cinco comunidades autónomas. En la primera categoría compitieron 94 equipos, mientras que la segunda admitió a 9 equipos.

Como novedad de esta sexta edición, junto a la competición oficial, el desafío ASTI Robotics Challenge también ha acogido otras dos muestras de robótica realizadas por participantes de RuralBotic y STEAM Talent Kids, dos programas de Fundación ASTI.

Los participantes de Ruralbotic han realizado entre ellos una mini competición propia de la cual ha resultado ganador el equipo “Glorianenses” de Villalbilla de Burgos.

Los alumnos de STEAM Talent KIds, por su parte, han realizado varias muestras de todo lo aprendido durante el curso como antesala a su competición propia que tendrá lugar el próximo 28 de mayo.

Esto ha sumado al número de participantes del desafío, 170 alumnos de primaria de la provincia de Burgos, consiguiendo congregar un total de más de 400 jóvenes amantes de la robótica y posicionar a la provincia como el epicentro de la robótica educativa en España.

Sobre ASTI Robotics Challenge

El Desafío ASTI Robotics Challenge es un certamen cuyo principal objetivo es el desarrollo del talento STEM y la capacitación de la nueva generación de líderes en el campo de la robótica móvil colaborativa. Su enfoque metodológico, el Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning) y la cultura maker (Do it yourself), permite a los participantes demostrar de forma práctica sus capacidades para diseñar y construir un robot móvil, comunicándolo a través de distintos canales y compitiendo con otros equipos en un torneo final, donde tendrán que superar distintos retos diseñados por el equipo de I+D+i de ASTI Mobile Robotics.

