La Policía Nacional de Salamanca informa sobre las estafas 'online'

Las estafas en línea, es decir, por internet están a la orden del día, sobre todo en personas mayores, en muchos casos desconocedores del funcionamiento de la red. Por este motivo, y para cualquier persona y, además, ante la proliferación de nuevas variantes de este tipo de delito, es conveniente repasar algunas de las ciberestafas de las cuales habrá que protegerse, dando recomendaciones sobre la forma de actuar.

Una de las modalidades es el fraude bancario mediante SMS o llamada telefónica. En ambos casos los delincuentes tratan de obtener información personal y datos bancarios de las cuentas de las víctimas haciéndose pasar por trabajadores de las entidades bancarias. En las llamadas telefónicas efectuadas, comunican al cliente que se han detectado accesos sospechosos a sus cuentas y le solicitan datos bancarios y personales que posteriormente utilizan para realizar cargos en las mismas. Y también pueden ponerse en contacto con las víctimas mediante el envío masivo de SMS falsos con enlaces que redirigen a páginas que simulan ser de entidades bancarias, en las cuales al introducir los datos que solicitan se están facilitando directamente a los delincuentes.

Se informa que las entidades bancarias NUNCA solicitan datos personales ni contraseñas por estos dos medios (SMS o llamada telefónica), por lo que se debe desconfiar de este tipo de solicitudes. Nunca facilitar claves secretas ni datos personales a través de ningún canal. En caso de duda sobre el origen de la llamada o el SMS recibido, se debe colgar la llamada o no hacer “clic” en el enlace facilitado y llamar nosotros directamente al número de contacto utilizado habitualmente con el banco. igualmente se recomienda no descargar aplicaciones en nuestro terminal o dispositivos electrónicos que no provengan de tiendas oficiales, y hacerlo a través de app estor (para el sistema iOS), y de play estor (para Android) o similares.

Estafa a través de WhatsApp

Otra modalidad es la estafa a través de WhatsApp en el que simulan ser un familiar en apuros. Los estafadores contactan con la víctima simulando ser un hijo que le solicita dinero de manera urgente, con el fin de hacer frente a un problema inmediato. Para lograr el engaño alegan que no pueden comunicarse con su teléfono habitual debido a problemas con el mismo y que no pueden recibir llamadas. Las víctimas acceden a realizar las transferencias inmediatas tal y como le solicitan, dándose posteriormente cuenta de que han sido víctimas de un engaño y que ya no pueden cancelar la transferencia. Se debe mantener la calma y asegurarse antes de hacer la transferencia que está contactando realmente con un familiar.

También se cometen estafas en la web o las redes sociales, a personas que acceden para la compra de productos u objetos ya sean nuevos o de segunda mano, alquileres para pasar las vacaciones o paquetes vacacionales, al solicitar préstamos, en ofertas de trabajos algunos de los cuales se pueden realizar desde casa y otros servicios, ya que la compra puede ser realizada en internet en sitios falsos o mediante enlaces que redirigen a estas páginas falsas.

En el caso de la compra de productos o alquileres vacacionales los precios suelen ser bastante económicos e inferiores al valor real de lo ofrecido, los estafadores intentan cobrar todo el importe o parte del mismo por adelantado a través de plataforma de pago, y una vez que la víctima ha enviado el dinero, el estafador desaparece sin dejar rastro.

Solicitud de préstamos

En el caso de solicitud de préstamos suelen ser a un interés muy bajo, solicitan datos personales para tramitarlo, no realizan estudio de la solvencia del solicitante y al comunicar que ya ha sido concedido solicitan un adelanto de dinero en concepto de gastos de gestión, seguro de vida o cualquier otra pretexto. En la oferta de trabajos suelen tener muy buenas condiciones, solicitan también datos personales, y pueden hacer una pequeña entrevista o no hacerla, y al comunicar que hemos sido seleccionados solicita igual que en el caso anterior un anticipo de dinero para gestionar el alta de la seguridad social y otras gestiones.

En ambos casos, tanto en la solicitud de préstamos como en la oferta de trabajo, una vez que la víctima ha realizado el pago del adelanto solicitado, el estafador desaparece y el perjudicado no recibe el dinero del préstamo, ni indicaciones sobre el trabajo a realizar si es desde el domicilio, o si acude al lugar del trabajo éste no existe o si existe no tienen conocimiento de que se haya ofrecido ningún puesto de trabajo.

En todos los casos se debe mantener la calma y tratar de asegurarse antes de facilitar datos personales, bancarios o de hacer un pago a desconocidos, haciendo las comprobaciones sobre la legitimidad de la página web a la que se ha accedido y de la dirección URL, así como de la empresa o lugar en el caso de trabajo, de quien oferta el préstamo, así como búsquedas sobre el lugar al que estamos accediendo, pues podemos encontrar comentarios de usuarios que manifiestan que han sido víctimas de estafa en ese lugar.

Sigue los temas que te interesan