El PSOE cree que "la claudicación de Mañueco ante Vox tiene paralizada la Junta y secuestrados a los ciudadanos"

Los procuradores del PSOE por Salamanca, Fernando Pablos, Rosa Rubio y Juan Luis Cepa han denunciado en rueda de prensa la "parálisis de gestión" que existe en la Junta de Castilla y León por la "claudicación" de Mañueco ante Vox, "ahora mismo el PP está en manos de Vox y Mañueco es su rehén" han declarado los parlamentarios socialistas.

“No tenemos Presupuestos” su aprobación quedó suspendida con el adelanto de las elecciones y están prorrogados los del 2021, “lo que supone la paralización de las inversiones, de las ayudas y del acceso a los Fondos europeos para Salamanca y toda la Comunidad” ha explicado Rosa Rubio.

De estos Fondos, a Castilla y León han llegado a día de hoy 742 millones de euros pero “un 35% de ellos aún no pueden llegar a los ciudadanos porque la parálisis de la Junta lo impide, imposibilitando las ayudas a las empresas, a las Pymes, a los autónomos y a los Ayuntamientos” ha añadido Rubio.

La procuradora socialista ha vaticinado que debido a esta "parálisis" la Comunidad "no tendrá Presupuestos como pronto hasta bien entrado el verano, lo que está provocando que el señor Mañueco no esté tomando decisiones y medidas para combatir la crisis energética y contra las consecuencias de la guerra de Ucrania, como están haciendo ya y desde hace tiempo en todos los territorios del país, mientras aquí el señor Mañueco solo se ha limitado a enviar una carta donde pide quitar impuestos pero también más dinero, o lo que es lo mismo, con una mano quita ingresos y con otra pide que es lo único que ha hecho siempre además de luego no gastar en las personas lo que está recibiendo del Gobierno".

Una idea en la que ha insistido Fernando Pablos, quien se ha referido a la batería importante de propuestas realizada por los socialistas para combatir la crisis “que deberían haberse puesto ya en marcha y no se han puesto por la parálisis y la falta de tramitación por parte de la Junta” como son, ha explicado, la creación de una ayuda directa para luchar contra la pobreza energética y ayudar a las familias, para las empresas de la Comunidad que exportan o tienen intereses en Ucrania y en Rusia y compensar estas pérdidas de mercado y a su vez, garantizar su liquidez.

Por último, la adopción también de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial de los sectores afectados por la guerra bajo el consenso todas ellas del diálogo social, “propuestas que se tienen que poner ya en marcha y que no pueden esperar por la sumisión de Mañueco a Vox y su inoperancia”.

“De esto es de lo que nos gustaría estar hablando ahora en esta rueda de prensa” ha argumentado Pablos, “o de cuando se van a llevar a cabo o ser una realidad las iniciativas o los compromisos que el trabajo del PSOE consiguió aprobar y sacar adelante en los últimos años”, los Centros de Salud del Zurguén o Prosperidad, el segundo pediatra en Villares de la Reina, la construcción de la estación de autobuses de Ciudad Rodrigo, o la dotación de ambulancia 24 horas en lugares de la provincia “donde tanta falta hace y todavía no la hay”, ha puesto el procurador salmantino a modo de ejemplo, “medidas por las que vamos a seguir insistiendo y trabajando, que nadie le quepa ninguna duda que vamos a seguir siendo la voz de Salamanca en las Cortes si por fin el señor Mañueco consigue que haya gobierno”.

En este mismo sentido se ha manifestado Juan Luis Cepa tras manifestar su profunda preocupación por la "parálisis" de la Junta que además de tener como consecuencia la inexistencia de Presupuestos y de medidas contra la crisis, "también está provocando la ausencia de leyes y reglamentos que permitan la tramitación de los fondos europeos tal y como están haciendo en toda Europa".

En esta línea, Cepa se ha referido más en concreto al sector agrario y ganadero donde las ventajas y los beneficios que se están consiguiendo en Europa “gracias a las gestiones y el buen trabajo del ministro Luis Planas”, tales como los cobros de la PAC o los fondos del mecanismo de crisis, están teniendo dificultades por la inexistencia o los retrasos a la hora de tener un gobierno regional, “es muy probable que este sector salga doblemente perjudicado porque cuando quieran tomar medidas puede que sea demasiado tarde” ha indicado Cepa, tras exigir al señor Mañueco “si puede o le deja Vox” actuaciones y decisiones inmediatas que implementen las buenas medidas que desde el Gobierno de Pedro Sánchez “se están poniendo ya en beneficio y apoyo a agricultores y ganaderos”.

