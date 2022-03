Programación especial en las bibliotecas de Salamanca por el Día Internacional de la Poesía

La red de bibliotecas municipales de Salamanca ha elaborado una programación especial de actividades con motivo del Día Internacional de la Poesía, que tiene lugar este lunes 21 de marzo. Una cita que se celebra desde hace más de dos décadas con la finalidad de rendir tributo a la palabra poética a modo de reflexión sobre nuestro tiempo.

De este modo, la Biblioteca de Gabriel y Galán ha elaborado una pequeña muestra con las últimas novedades que han llegado a este centro cultural sobre poesía infantil. Además, durante esta jornada, repartirá entre sus usuarios un marcapáginas conmemorativo de esta fecha que incluye el poema ‘Niño Guerrero’, de José González Toricos, como homenaje y apoyo a las familias del pueblo ucraniano, víctima de la invasión rusa.

Por su parte, la Biblioteca Torrente Ballester ha organizado la exposición ‘Versos de las mundo del mundo’, en la que ha reunido libros de poesía escritos por mujeres tanto para adultos como para el público infantil. Esta selección de libros está acompañada por versos de poetas como Cahnatal Maillard, Francisca Aguirre, Ida Vitale, Gloria Fuertes, Gioconda Belli o la Premio Nobel Wislawa Szymborska.

Asimismo, la biblioteca del Centro Municipal Integrado de La Vega, ha preparado una exposición de libros y discos para todas las edades donde se pueden encontrar una variada selección de autoras, -bajo el epígrafe ‘Versos de mujer’-, que se va a poder visitar durante todo el mes de marzo y abril. De esta manera, este centro da continuidad a la propuesta que organizó con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuando celebró un recital con poesías y canciones escritas por mujeres.

En la biblioteca del Centro Municipal Integrado Plaza de Trujillo, durante lo que resta de mes, los usuarios y quienes lo deseen pueden visitar el punto que han instalado sobre las nueva generaciones de autores y todas las novedades de la sección de poesía de la biblioteca.

Por último, la biblioteca del Centro municipal Integrado de Vistahermosa ofrecerá una serie de recomendaciones poéticas. En este contexto, el personal ha elaborado un pequeño centro de interés para sus usuarios en el que destaca distintas sugerencias sobre las mejores lecturas poéticas.

Juan Suárez Proaño presenta mañana 'Las cosas negadas'

La Sala de la Palabra acogerá mañana la presentación del poemario 'Las cosas negadas', una obra del escritor Juan Suárez Proaño que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero 2021. El acto dará comienzo a las ocho de la tarde y el autor estará acompañado de Alfredo Pérez Alencart y de María Ángeles Pérez López.

Juan Suárez Proaño (Quito, Ecuador, 1993) es poeta y editor. Licenciado en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con un estudio sobre la poética de la enfermedad en la obra de Ileana Espinel. Ha publicado los poemarios Lluvia sobre los columpios (2014), Hacen falta pájaros (2016), Nos ha crecido hierba (2018), El nombre del Alba (2019) y Las cosas negadas (2021)

Consta en la antología Seis poetas ecuatorianos publicada en México; y en la Antología de Poesía Española Contemporánea y lo demás es Silencio Vol. II, publicada en Madrid, en el 2016. Está incluido en la selección de poetas ecuatorianos «Voices form the center of the world» realizada y traducida por la poeta Margaret Randall.

Sigue los temas que te interesan