ASAJA Salamanca avisa sobre la muerte de dos terneros y una vaca a causa de lobos y buitres

La organización agraria Asaja de Salamanca ha dado aviso este jueves, 10 de enero, de dos nuevos ataques ocasionados por fauna salvaje a explotaciones ganaderas de la provincia. Concretamente, los sucesos han tenido lugar el 9 de marzo en dos municipios: Horcajo Medianero y Cabeza de Framontanos, donde los lobos y buitres se saldaban con la vida de dos terneros y una vaca.

Una vez más, Asaja insta a la Junta de Castilla y León a que se ocupe de los estragos que causa la fauna silvestre, puesto que “es inadmisible que los ganaderos asuman todos los gastos que acarrean estos animales y más en estos momentos, donde el sector se encuentra asfixiado por las subidas desmedidas de los insumos o el varapalo de las consecuencias del conflicto bélico ruso y ucraniano”. “No es de recibo que la administración regional siga eludiendo su responsabilidad”, aseguran fuentes de la OPA, quienes recuerdan que los daños por buitres siguen sin indemnizarse, al contrario de lo que ocurre en otras comunidades autónomas como La Rioja, Madrid, Castilla La Mancha y País Vasco. “Es ahora cuando les necesitamos más que nunca y no para hacerse la foto en un tractor en época de elecciones”.

Ataque de lobo en Horcajo Medianero

Ternero muerto por ataque de lobo en Horcajo Medianero

El afectado de la explotación situada en Horcajo Medianero, comarca Tierra de Alba, que ha sufrido la muerte de un ternero a causa de los lobos, asegura que se encontró con “el animal comido hasta en un 75 % de su cuerpo”, además “de las mordeduras en el cuello del ternero, que no dejaban lugar a dudas sobre su procedencia, y las heridas superficiales que presenta la reproductora en el hocico”. Estima las pérdidas en, al menos, 600 euros, por el ternero que ya tenía cuatro meses.

Los agentes medioambientales se personificaron y certificaron la muerte como lobo. “Tenemos un problema grave. Aquí hay muchos ataques de lobo y, o ponen solución, o nos tendremos que ir a trabajar a otro lado”, lamenta el ganadero, quien tuvo hace tres meses otro ataque, que también comunicó ASAJA Salamanca. “Da mucha rabia tenerse que callar y no poder hacer nada”.

Ataque de buitres en Cabeza de Framontanos

Un ganadero de la localidad de Cabeza de Framontanos, perteneciente a Villarino de los Aires, comarca de Vitigudino, dejó, a las 13 horas del 9 de marzo, a una reproductora y la becerra que acababa de parir en “buen estado”. Cuando regresó a la explotación a las 15:30 horas se encontró con ambos animales muertos y asegura que han sido los buitres quienes han acabado con la vida de éstos, por lo que llamó a los agentes medioambientales para certificar el suceso.

El ganadero cifra en 2.500 euros las pérdidas y augura que “no será el último ataque que tenga”, ya que las vacas se encuentran “en plena parición. “Parecía una carnicería, y los buitres no se asustaban ni con el tractor. He estado criando a la vaca tres años, era el segundo parto que tenía y es una pena. Los buitres son incansables ven a una vaca agotada, ya que la becerra era muy grande y estaba cansada y se ceban. Además, tienes que tapar a los animales porque si no, se quedan allí esperando a picar a otra vaca. El afectado lamenta también que ya ha tenido “15 bajas en los últimos cinco años”.

