Héctor Gómez acusa a Mañueco de “negligencia en la gestión” de todos los ámbitos de la Junta

J.M.A. / ICAL. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, acusó este viernes, último día de campaña, a Alfonso Fernández Mañueco de “negligencia en la gestión” de todos los ámbitos de la Junta de Castilla y León. A cambio, según matizó, su partido ofrece un “proyecto vertebrador” liderado por Luis Tudanca, cuya candidatura vino a apoyar desde la sede socialista de la capital del Tormes.

Gómez aseguró que el adelanto electoral responde “únicamente” al interés partidista del PP y se mostró confiado en poder vencer en los comicios y además, a diferencia de en 2019, acceder al gobierno de la Junta. “Hemos vivido en estos últimos años un cúmulo de despropósitos en la gestión de esta comunidad. De manera sobresaliente se ha visto durante la pandemia”, manifestó el portavoz socialista en el Congreso.

Precisamente desde el Gobierno de España, y su “proyecto de cogobernanza” con las comunidades autónomas, Héctor Gómez aseguró haberse encontrado desde Castilla y León con “un planteamiento totalmente orientado a la confrontación con el Gobierno”.

De nuevo, incidió en el ámbito sanitario, donde, según dijo, la ciudadanía “sufre su ineptitud y su incapacidad para plantear y proyectar un programa de gestión”.

Algo que no es diferente en la economía ya que en los últimos años, según el parlamentario socialista, ha ido perdiendo competitividad en Castilla y León. “En otros lugares vemos iniciativas para crear oportunidades para los jóvenes, que hay un desarrollo socioeconómico e ir en la línea de la transición ecológica. Aquí sin embargo, el desgobierno de Mañueco tiene a Castilla y León a la cola en todos los ámbitos. Y eso nos preocupa”, apostilló.

El PSOE "construye, avanza dialoga y busca puntos de encuentro”

Según indicó el portavoz socialista en el Congreso, el PSOE es un partido que “construye, avanza dialoga y busca puntos de encuentro”, pero ante una situación “tan grave” con esta convocatoria electoral “en plena sexta ola”, solo cabe decir al conjunto de la ciudadanía que “es el momento de acabar con 35 años de desgobierno”. “Esta vez, Castilla y León se ha convertido en el laboratorio de pruebas orgánicas dentro de la confrontación de Ayuso y Pablo Casado. Se han equivocado y la ciudadanía se ha percatado en tiempo y forma”, advirtió.

De igual manera, Gómez quiso contrastar el proyecto autonómico de los ‘populares’ con la gestión socialista a nivel nacional. “Frente a un Gobierno que lidera en el seno de la Comisión Europea iniciativas para salir lo antes posible de la crisis del COVID-19, un Gobierno que vertebra todo tipo de iniciativas desde lo público, encontramos un desgobierno en Castilla y León incapaz de atender las prioridades de este territorio: pérdida de población, de tejido productivo y nula generación de empleo”, resumió.

Además, acusó a Mañueco de no ejecutar los “numerosos fondos” que transfiere el Gobierno a las autonomías, incluyendo el último Fondo COVID. Por último, apeló al “voto útil” pues “la única alternativa para que este territorio abra una senda de progreso es Luis Tudanca”. Mientras, “Mauñeco habla mucho de Pedro Sánchez y poco de Castilla y León”. Y, finalmente, sugirió que “habrá que ver si es capaz de pactar con un partido como Vox, que no cree en el estado de las autonomías y, por ende, no cree en Castilla y León”. A lo que él mismo consideró que “son capaces de todo con tal de mantenerse en el poder.”

