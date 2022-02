El PSOE acusa al PP de no escuchar a los vecinos de Salamanca en el Plan de Transporte Urbano

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca considera que la modificación del Plan Director de Transporte Público Colectivo, anunciada ayer por el concejal delegado del Gobierno municipal del PP, es totalmente errónea, además de nacer sin consenso y sin participación vecinal. Así han calificado la noticia el portavoz del PSOE, José Luis Mateos, y el concejal Chema Collados en una rueda de prensa en la que han detallado una propuesta más adecuada y han mostrado su apoyo a las demandas de los barrios de Pizarrales, Blanco y Capuchinos.

En concreto, lamentan que el PP haya optado por “destrozar la línea 2, que funciona perfectamente, para ofrecer una solución que no es tal, que ya en la época de Lanzarote se vio que era inviable y no se hizo porque no tenía sentido”, puesto que, una vez que se ponga en marcha el nuevo recorrido, “será una línea de turismo, para darse un paseo por Salamanca”, en lugar de un autobús que realmente responda a las necesidades de esta zona de la ciudad. Tal y como ha indicado Collados, “si ahora los vecinos de estos barrios tardaban 10 minutos en llegar en autobús a la Puerta Zamora, ahora tardarán 30 o 40 minutos”.

Por eso, “era imprescindible dejar la línea 2 como estaba o, en todo caso, hacer una única modificación para que pase por la Plaza del Oeste, como iba anteriormente, y crear una nueva línea que vaya hasta los hospitales y el campus universitario y dé servicio a Capuchinos, barrio Blanco y Pizarrales”. En este sentido, ha asegurado que “Carabias, el concejal delegado, miente: la línea 2 no llega al barrio Blanco ni a Capuchinos y sus vecinos tienen derecho a tener un autobús que llegue a los hospitales, porque se les ha prometido, y ahora lo único que plantea el PP es una auténtica chapuza y una mala solución para Pizarrales”.

“En esta ciudad si el autobús no se utiliza es por dos razones principales: porque no te lleva al sitio al que quieres ir o porque tarda mucho al hacer un recorrido por otras zonas, como sucede con el autobús nocturno”, ha lamentado antes de poner dos claros ejemplos: “Si para ir a Pizarrales tardas una hora, no lo coges porque llegas antes andando y si la línea 12 no se utiliza, es porque para ir a San José te lleva por toda Salamanca”.

"Ninguna solución al alfoz y polígonos industriales"

Además, en el Plan Director presentado por el PP falta algo fundamental, como ha indicado el portavoz socialista: “Muchos de los desplazamientos que se producen a diario en la ciudad se realizan entre el entorno urbano y el metropolitano, tanto municipios del alfoz como sus polígonos industriales, y este anuncio no aporta ninguna solución integradora que vertebre los barrios de la ciudad y las necesidades sociales y laborales de los vecinos a la hora de desplazarse”.

Para los socialistas, el replanteamiento de este Plan denota falta de transparencia, tras mes y medio solicitando el documento sin obtener respuesta, así como falta de respeto a la participación ciudadana y falta de consenso con el resto de grupos políticos municipales, actitudes habituales del equipo de Gobierno del PP que son respaldadas por Ciudadanos, cuyos concejales “callan, aplauden y están de compadreo”. “Ganar unas elecciones no es un cheque en blanco para poder hacer lo que te dé la gana, es miserable que ninguneen y no escuchen a los vecinos. Si tienen que reunirse veinte veces con ellos, que lo hagan”, ha insistido Chema Collados.

“PP y Ciudadanos lo que buscan es primar el beneficio económico de una empresa, que cobra por kilómetro recorrido con independencia de lo que se use el autobús”, un modelo que no comparten los concejales del PSOE, como ha recordado José Luis Mateos. “Así concibe el Gobierno municipal la gestión pública: favorece de manera deliberada a la empresa que gestiona el autobús urbano subiéndole 700.000 euros más en un año el dinero que recibe y con perspectiva de que, si en el futuro sigue gestionándolo esta misma empresa, le subirá todavía más la rentabilidad”.

Además, cabe recordar que “mientras llegan a este tipo de acuerdos con la empresa adjudicataria, el contrato sigue anulado por la Justicia por una razón muy concreta: por dárselo a dedo, es decir, hicieron unos pliegos ad hoc para adjudicar el contrato a la empresa que actualmente gestiona el servicio, y mientras esta empresa sale beneficiada por el trato que le dispensan el PP y Ciudadanos, sus más de 200 trabajadores y trabajadoras siguen esperando recuperar el poder adquisitivo que se les ha negado en años anteriores”, ha señalado Mateos.

"Ausencia del alcalde en la presentación del Plan"

Por último, el portavoz socialista ha puesto sobre la mesa la llamativa ausencia del alcalde, García Carbayo, en la comparecencia realizada en el día de ayer por el concejal delegado para anunciar el Plan Director de Transporte Público Colectivo “por estar en Bruselas con sus coleguitas del PP para hablar mal de España y para bloquear los fondos europeos y el empleo que pueden crear en nuestra ciudad”, en vez de implicarse personalmente en una cuestión tan importante como es el transporte urbano con el fin de sacar el Plan adelante con consenso político y social.

Castilla y León es la quinta comunidad autónoma que más fondos europeos va a percibir y el Ayuntamiento de Salamanca va a recibir por parte del Gobierno de España una aportación histórica de más de 50 millones de euros, 9 más que en los últimos presupuestos de Mariano Rajoy, además de la financiación de proyectos concretos en la capital salmantina como, por ejemplo, las obras del Cerro de San Vicente, con 3 millones de euros.

Por ello, José Luis Mateos ha pedido “menos lloriqueos e intentos de torpedear al Gobierno de España y más estar en la ciudad, en lo que afecta a los vecinos, que sería mucho más útil” y ha exigido conocer “si ese viaje que García Carbayo ha hecho en comandita con otros alcaldes y representantes del PP para hacer el ridículo, porque no los recibió nadie, se lo hemos pagado todos los salmantinos”, asunto sobre el que hoy mismo ha pedido explicaciones mediante el registro de tres peticiones de información que el Gobierno municipal tiene obligación de responder en el plazo de un mes.

Sigue los temas que te interesan