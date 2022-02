Fuentes afirma que Ciudadanos "es el único partido comprometido con Salamanca"

El equipo de Ciudadanos en Salamanca ha realizado durante la mañana de hoy un recorrido por la zona suroeste de la provincia donde ha asegurado que su formación tiene como prioridad dotar al medio rural de servicios básicos para fijar población y dar esperanza a los jóvenes porque, en palabras de Fuentes, "es nuestra obligación como gestores generar oportunidades en esta tierra para que las nuevas generaciones puedan desarrollarse personal y profesionalmente cerca de sus familias".

Al respecto, una de sus propuestas pasa por la creación de una red itinerante de guarderías para las mujeres emprendedoras y trabajadoras del medio rural ya que, a juicio de la formación naranja "si no facilitamos la conciliación familiar no vamos a lograr revitalizar nuestros pueblos y eso pasa por que las mujeres puedan trabajar o emprender desde que acaba su baja maternal hasta que sus hijos cumplen tres años". Asimismo, la concejala en el ayuntamiento mirobrigense Soraya Mangas ha anunciado que Ciudadanos aprobará también un Plan de Familias "para incentivar la natalidad y hacer más fácil para los castellanos y leoneses formar una familia, con ayudas específicas y bonificaciones por nacimiento". Además, Mangas también ha prometido "eliminar las trabas burocráticas a la adopción, para simplificar el proceso".

Según ha subrayado Luis Fuentes, su partido es el único comprometido con Salamanca "porque en Ciudadanos hacemos políticas de centro, útiles y moderadas en las que caben todo tipo de familias y personas independientemente de su género o su orientación sexual. Nosotros no estamos plegados a intereses nacionales como es el caso de la derecha y la ultraderecha. Castilla y León siempre ha estado a la vanguardia de los derechos y libertades fundamentales y los liberales españoles no vamos a consentir que retrocedamos, no vamos a consentir que se discrimine a las mujeres o a las minorías. En Ciudadanos miramos hacia Europa no hacia donde miran otros que quieren que volvamos a la peseta con la esfinge de Franco".

Durante su paso por las localidades de San Muñoz, La Fuente, El Maíllo, La Alberca y Tamames, el equipo naranja también ha esbozado otras propuestas dirigidas principalmente a las zonas rurales como el aumento de los recursos destinados a la sanidad, el refuerzo de la atención primaria en los consultorios y centros de salud y la conexión de banda ancha de 100 Mb en toda la provincia además del despliegue en 5G en 2025.

"Los fondos europeos lleguen al bolsillo de los salmantinos"

Luis Fuentes visita Lumbrales

Luis Fuentes recaló en las localidades de Vitigudino y Lumbrales, donde el líder de la formación liberal ha señalado como principal reto en este momento "el control de la inflación y la recuperación económica para dejar atrás la pandemia". Un asunto que, según subrayó, "va a depender de que los fondos europeos lleguen al bolsillo de los salmantinos cuanto antes".

Fuentes, quien estuvo acompañado en la visita por el concejal de Ciudadanos en Vitigudino José Antonio Pérez y la edil del consistorio lumbralense Rosa del Pozo, ha recordado que la gestión de Ciudadanos al frente de las instituciones ha sido y está siendo "transparente e intachable". Asimismo, se enorgulleció de que donde gobierna Ciudadanos "no hay corrupción ni clientelismo porque es el partido que más se parece a la gente a la que representamos". En este sentido, advirtió de los riesgos del fortalecimiento del bipartidismo y anunció que Cs pondrá en marcha la Ley para la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, "dos de las principales amenazas del sistema democrático". Al respecto, recordó que esta ley "ya estaba preparada para ser lanzada en la anterior legislatura hasta que el PP la paralizó con esta convocatoria electoral oportunista e irresponsable".

Finalmente, añadió que los ciudadanos "se merecen una política limpia porque ahora mismo nos jugamos la recuperación de la crisis provocada por la pandemia y eso requiere de políticos con altura de miras que no les defrauden, que no delincan y que no hagan trampas para lucrarse con fondos públicos". Tras realizar estas declaraciones los representantes Ciudadanos han explicado varias propuestas dirigidas a la recuperación postpandemia, entre las que destacan el refuerzo de la atención primaria en las zonas urbanas y rurales, el impulso de un plan de recuperación de la hostelería y el ocio nocturno con 10 millones de euros adicionales, la ampliación de la tarifa plana para autónomos y la reducción de los tramos de IRPF para las clases medias y trabajadoras.

