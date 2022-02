Récord de participación en el Campeonato Provincial de Ajedrez por edades

Apasionante mañana ajedrecística la vivida este domingo en las magníficas instalaciones del Casino de Salamanca, en el que se ha disputado el Campeonato Provincial de Ajedrez por edades batiéndose un récord de participación: 55 jóvenes jugadores federados han expuesto todo su talento frente a los tableros.

Hay que resaltar el gran nivel de juego desarrollado y la igualdad imperante en varias de las categorías, en las que ha tenido que decidirse el campeón aplicando los sistemas de desempate.

Los campeones provinciales han sido los siguientes: en categoría sub 8 Indira Escribano Martín, en sub 10 Miguel Martín López, en sub 12 Manuel Carbonell Marino, en sub 14 Manuel Alcubierre Rodríguez, en sub 16 Pedro Sánchez Elena y en sub 18 Lucía Sánchez Elena.

Campeonato Provincial de Ajedrez de Salamanca

