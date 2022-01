"El PSOE lo vuelve a hacer: envía una ‘fake news’ sobre accesibilidad en calles de la ciudad"

Noticias relacionadas El PSOE pide revisar los pasos de cebra de Salamanca que incumplen la accesibilidad

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca lamenta que el PSOE siga intentando engañar a los salmantinos con ‘fake news’, en esta ocasión sobre accesibilidad en las calles de la ciudad, por meros intereses partidistas.

El Procurador del Común confirmó que, con fecha de 19 de noviembre de 2021, ha recibido la información solicitada sobre las mejoras en accesibilidad llevadas a cabo en Salamanca, agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento. Información donde se demuestran las actuaciones acometidas en lo relativo al rebaje de rasantes en las calles de la ciudad, que ya no se corresponden con las imágenes remitidas por el Grupo Socialista a los medios de comunicación.

Cabe puntualizar, además, que la normativa a la que se hace referencia en algunos aspectos, modificada con posterioridad al informe del Procurador del Común (con lo que si se hubiera cumplido con ello, habría que volver a realizar modificaciones en los pasos de peatones), obliga a una serie de medidas que tendrán que tenerse en cuenta en todos aquellos pasos de peatones de nueva creación o que sufran modificaciones urbanísticas. Por tanto, todo aquello de obligado cumplimiento susceptible de ser adaptado a la normativa ya se ha acometido.

El PSOE demuestra una vez más su desconocimiento sobre la realidad diaria de Salamanca e incluso llega al extremo de no verificar la información con tal de criticar al Gobierno Municipal en su afán por manipular el trabajo que se realiza cada día para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Algo a lo que acostumbra el Grupo Socialista, como ya hiciera enviando imágenes de humedades en la Casa de las Asociaciones que ya estaban reparadas o imágenes de juegos infantiles de una parcela que no es municipal al no estar recepcionada.

A los socialistas les molesta el fuerte esfuerzo inversor realizado por el Gobierno Municipal durante la última década para hacer de Salamanca una ciudad más accesible, cómoda y humana. Esfuerzo que se ha potenciado durante este mandato, con una inversión global en torno a 1,8 millones de euros, además de actuaciones en proyectos más globales de urbanización de calles, con una inversión total superior a los 8 millones de euros, fruto de la colaboración periódica que existe con las entidades y asociaciones de la ciudad.

Plan Estrátegico de Accesibilidad

Entre las intervenciones realizadas por el Ayuntamiento, a través de un Plan Estratégico de Accesibilidad con más de 160 medidas, destacan el rebaje de bordillos en más de doscientas calles, reforma de aceras en una superficie total de seis hectáreas, construcción de rampas en entornos turísticos como la Catedral y en barrios donde hay un alto porcentaje de personas mayores y con movilidad reducida, y peatonalizaciones para reducir la presencia de los vehículos a motor en el casco histórico. Al mismo tiempo, mejoras en la accesibilidad en más de cien dependencias municipales, con ascensores, aseos y vestuarios accesibles.

Otro elemento clave es la accesibilidad cognitiva en los centros e instalaciones municipales. Garantizando que todos los vecinos de la ciudad de Salamanca, aún cuando tengan cualquier tipo de discapacidad puedan disfrutar en su más amplia plenitud todos los espacios e instalaciones municipales.

Salamanca es también una ciudad donde se aplican las nuevas tecnologías al servicio de la accesibilidad. Por ejemplo con avisos luminosos de emergencia para las personas con discapacidad auditiva, con semáforos inteligentes y avisos para personas con discapacidad visual, y pasos para peatones iluminados.

Se trata de actuaciones dirigidas tanto para los salmantinos como para los turistas que llegan a la ciudad cada año, de manera que puedan disfrutar de una Salamanca con todos los sentidos, con visitas guiadas, edición de material accesible y de fácil lectura, y la señalización de espacios para las personas con discapacidad sensorial.

A estas medidas meramente tangibles se suman otras de concienciación social, como facilitar información a las asociaciones de personas con discapacidad sobre la existencia de obras y obstáculos en la vía pública, la elaboración de planos con itinerarios accesibles, el apoyo a la comunicación con personas con discapacidad o la instalación de juegos infantiles con criterios de diseño universal.

Como prueba de la buena gestión del Gobierno Municipal en materia de accesibilidad, el Ayuntamiento de Salamanca recibe otros 636.153 euros de la Gerencia de Servicios Sociales durante tres anualidades, hasta 2023, para invertir en centros municipales de cara a promover la accesibilidad y la instalación de equipamientos tecnológicos que mejoren el acceso inclusivo a centros y servicios, beneficiando a más de 127.000 personas en la ciudad.

