Buxadé denuncia en Béjar a los gobiernos del PP y del PSOE, que «han vaciado sistemáticamente Castilla y León»

El vicepresidente Primero de Acción Política de VOX y eurodiputado, Jorge Buxadé, ha denunciado hoy en un acto en Béjar, donde ha acompañado al candidato de la formación a la presidencia de Castilla y León, Juan García-Gallardo, a los gobiernos del PSOE y del PP, que, durante cuatro décadas «han vaciado sistemáticamente Castilla y León».

También se ha referido al otro «enemigo» de la España interior y de Castilla y León, el Estado de las Autonomías, que ha llenado los bolsillos de los «traidores» mientras Castilla era «atacada y estaba desprotegida». De hecho, ha lamentado que el estado autonómico ha llevado a Castilla al siglo XIX, ya que, por ejemplo, Béjar cuenta con la misma población que en 1877.

De modo que Castilla y León «no puede seguir secuestrada por las mismas políticas y políticos», ha asegurado. Y se ha referido a un Partido Popular que «saca la bandera Nacional a pasear en campaña» pero que después «incumple sistemáticamente» sus promesas. Y que, además, «consolida todas las posiciones ganadas por la izquierda».

Unos políticos que «se sientan a negociar con los enemigos de la Nación» y que, ha reprochado, «sacan el dinero de los bolsillos de los castellanos y leoneses para «dárselo sistemáticamente a los enemigos de la Nación».

Redimir

Así, «hay que redimir al que trabaja, al joven que estudia, trabaja y emprende; al pequeño propietarios, al que espera el sueldo y precio digno del fruto trabajo». Y ha reivindicado ayuda para las mujeres y familias que quieren tener más hijos en su comarca.

"Porque Castilla y León se ha cansado de estar olvidada," ha explicado el diputado, quien ha animado a decir «basta» y a seguir siendo una tierra conservadora, pero «no de lo malo».

Por ello, ha puesto en valor la lealtad de Castilla y León, una tierra que, ha dicho, «ha sido humilde y trabajadora, y ha dejado a los demás pasar». Así, ha pedido a los castellanos y leoneses que acudan al rescate de España. «La lealtad ahora es el cambio, la alternativa social y patriótica», y ha añadido, «cambiar el Gobierno de Castilla y León para cambiar el Gobierno de España».

El eurodiputado no ha pasado por alto los ataques que sufre el sector primario: «Hay unos tipos en Nueva York, Bruselas, Barcelona y Madrid, que lo más cerca que han estado de un campo ha sido el campo de golf, y dicen que son vuestros animales los culpables del cambio climático».

Despilfarrar dinero público

Por su parte, García-Gallardo ha criticado que “en la comarca de Béjar no haya posibilidad de formar una familia como antes ni de comprarse una casa o tener un empleo digno con un salario digno”.

García-Gallardo ha señalado como uno de los principales culpables el estado de las Autonomías. “Solo han servido para despilfarrar el dinero público y, sin embargo, lo que necesitamos son centros de atención primaria cercanos para que los ciudadanos no tengan que hacer cientos de kilómetros para recibir un tratamiento médico ni tampoco necesitamos chiringuitos. Además, las Autonomías han premiado a ciudadanos desleales, mientras que a los ciudadanos de Béjar y de Salamanca les han dicho que no tenían opciones. Y todo esto lo han hecho los partidos de siempre”, ha agregado.

Para el candidato de VOX a la Junta de Castilla y León, “el Partido Popular y el Partido Socialista han quitado oportunidades a los jóvenes, llevándolos al éxodo”. Pero se ha mostrado esperanzado: “La sentencia aún no ha sido dictada y el certificado de defunción de Castilla y León no ha sido redactado y aún hay esperanza. No me resigno a que algunos de los medios de comunicación sigan metiendo miedo en el cuerpo con el COVID-19, mientras no hablan de los problemas reales. Tampoco me resigno a que tengan que culpabilizar a los jóvenes, porque han sido estos partidos políticos los que nos han dicho que para prosperar había que irse a las grandes ciudades y han sido ellos los que han ahogado esta tierra, dejándola sin materia presupuestaria ni infraestructuras”, y, sin embargo, ha continuando detallando el candidato de VOX, “el dinero no llega y los colegios cierran, los centros de atención primaria no abren y, todo ello, mientras ellos mantienen una red clientelar sumidos al rodillo ideológico de la izquierda”.

Por otro lado, García-Gallardo ha denunciado que la Junta de Castilla y León ha destinado 80 millones de euros en su edificio y no lo hubiera dedicado a los jóvenes y a su acceso a la vivienda. “Ahora parece Mañueco, a rebujo de VOX como siempre, de que va a dar ayudas al acceso a la vivienda, un cheque bebé, y facilidades para personas en el mundo rural y, sin embargo, yo me pregunto dónde estaba cuando veía que los jóvenes tenían que marcharse de Castilla y León para buscar oportunidades o veían como más de la mitad de su sueldo lo destinaban a pagar una vivienda de alquiler y compartir baldas en un piso de estudiante”.

Promesas incumplidas

El candidato de VOX tiene claro que “el PP sólo intenta reparar las promesas incumplidas y convencer una vez más con engaños a los jóvenes y mayores de Castilla y León”.

También García-Gallardo ha dedicado su intervención a explicar “las fórmulas” de los populares en cuanto a la natalidad. “Mañueco ahora dice que hay que apostar por la natalidad y, sin embargo, ya sabemos lo que han hecho hasta ahora y es la importación de miles de inmigrantes ilegales sin tener en cuenta su cultura ni su capacidad de adaptación». En este sentido, reivindicado la necesidad de que nazcan “ciudadanos de Castilla y León. “Mañueco ha ahogado la natalidad. En el año 1976 nacieron 38.000 castellanos y leoneses y en 2020 nacían 13.700, de los cuales, 11.000 solo eran de madres castellano y leonesas. Esta situación es insostenible y nosotros hemos venido a remediarla”.

Por último, García-Gallardo ha anunciado que uno de los focos principales de VOX “es revertir el desmantelamiento del sector productivo tanto del sector primario como la industria”. “Los bejaranos necesitan unos políticos que les defiendan del abandono del resto de partidos y de las amenazas globalistas. Basta ya de defender a esa industria china que compite con nuestros productos sin respetar los derechos laborales ni cumplir la misma normativa que la industria textil de Béjar”, ha recalcado.

Y ha concluido: “No hemos venido a facilitar el Gobierno al PP, sino que hemos venido a sembrar esperanza y a dar una alternativa patriótica y social y a cambiar el rumbo de esta tierra que aún tiene mucho qué decir”.

