Amigo: "Tenemos los mejores datos de empleo de la historia y más acuerdos en el Diálogo Social”

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlos Amigo, reivindicó su gestión este martes tras las críticas vertidas por los sindicatos contra su labor al frente del área. “Tenemos los mejores datos de empleo de la historia y hemos firmado en dos años más acuerdos que nunca en el Diálogo Social”, manifestó hoy durante un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca. “Parece ser que con estos sindicatos hay que ir a ver al papa para que les caigas bien”, insinuó en este sentido, según informa Ical.

Amigo llevó el debate a los datos y afirmó que solo en octubre de 2008 se habían registrado mejores cifras de empleo que las logradas bajo su gestión. También en los referido a los acuerdos en el entorno del Diáologo Social, pues “en estos dos años”, según destacó, “se han firmado más que en el resto de su historia”. “Más que hablar de si eres bueno o no, hay que demostrarlo con datos. Desde que esta Consejería y el equipo que lidero trabaja, ha conseguido los mejores datos y el mayor número de acuerdos. Blanco y en botella”, remató.

En este punto, la consejera insinuó que el hecho de ser mujer juega en su contra a la hora de ser juzgada por el resto de agentes sociales. “Echo de menos que haya ‘lideresas’ en los sindicatos. Encuentro que hay mucha testosterona en el Diálogo social. Y creo que sobra. Lo que tenemos que hacer es basarnos en los datos, trabajar para que los desempleados tengan oportunidades de empleo y para ayudar a las empresas”, valoró. Además, recordó que los dos últimos años han sido especialmente complicados.

“Hemos tenido que trabajar mucho, más que cualquier año. Y los servicios públicos lo han dado todo implementando medidas para ayudar a las empresas y, a pesar de eso, los datos de empleo son los mejores”, reiteró.

Preguntada por si cree que la toman menos en serio por el mero hecho de ser mujer, Amigo respondió que no, porque, de hecho, se han firmado acuerdos, pero sí afirmó que “los titulares grandilocuentes no hacen bien a esta Comunidad” y que no los ha visto “cuando quien lidera las consejerías son hombres”. “En 30 años de esta Comunidad, los líderes, tanto sindicales como de Diálogo Social, siempre han sido hombres, y también en el resto de instituciones. Creo que va a siendo hora de que esta tendencia cambie”, reclamó.

Así, la consejera solicitó a los sindicatos que maticen el cariz de sus críticas. “Seamos serios, yo nunca diría eso de un ministro u otro cargo. Puedo decir que no trabaja bien, que no me gusta cómo trabaja, pero considero que no nos debemos meter en esas cuestiones. Esto tiene que cambiar. Los modos de trabajar son diferentes, pero lo que debe importar son los resultados. ¿Los resultados son buenos? Sí. Entonces, el titular, ¿por qué?”, zanjó.

Ayudas a los ERTES

Tampoco entendía la consejera de Empleo e Industria que los sindicatos hayan criticado su gestión a la hora de conceder ayudas a los trabajadores que se encuentran en situación de ERTE en sus empresas, pues lo acontecido hasta ahora responde al contenido de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social. “Lo que está firmado es un presupuestos de 3,5 millones de euros y para las familias con menos ingresos. Es el acuerdo, luego no entiendo ahora por qué se sorprenden”, afirmó.

Ana Carlota Amigo ejemplificó con la pasada convocatoria de los ERTES. “Fue de cinco millones de euros, que nos exigieron los sindicatos para desbloquear el plan de choque, y solo ha habido solicitudes por 400.000 euros. Es decir, nos han sobrado 4,6 millones de euros de la última partida. No sé porque se ponen la venda antes que la herida”, valoró.

Así, la consejera señaló que serán los cauces establecidos los que determinen el contenido de las partidas definitivas. “Vamos a convocar estas ayudas de complementos a los ERTES, vamos a ver cuántos trabajadores las solicitan, cuántos cumplen los requisitos y, si hay necesidad de más presupuesto, se implementará. El resto son comentarios que yo creo que no tienen sentido en un momento como este en el que hay que ser positivos. Estamos cuatro puntos por debajo de la media nacional en desempleo y, aunque es un momento difícil para la industria, estamos intentando ayudar y, bueno, yo lo que puedo vender son datos y trabajo”, concluyó.

