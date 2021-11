Rivero anima a la participación y Esteban confía en ganar tras votar en los comicios de la USAL

Noticias relacionadas Más de 30.600 universitarios podrán votar hoy para elegir al próximo rector de la USAL

El riguroso protocolo anticovid y la normalidad en la apertura de las mesas electorales han marcado el inicio esta mañana de las votaciones en las elecciones rectorales de la Universidad de Salamanca. Más de 30.600 universitarios, entre profesores, estudiantes y personal de administración y servicios tienen derecho al sufragio en unos comicios en los que compiten dos candidatos de Letras -un hecho atípico hasta ahora en la historia del Estudio salmantino- como son el actual rector y catedrático de Derecho Administrativo, Ricardo Rivero, y el catedrático de Historia Contemporánea, Mariano Esteban.

La apertura de las mesas electorales a las 11:30 horas ha ocasionado colas para votar en las aulas del Edificio Histórico, donde pueden ejercer su derecho al sufragio los profesores en sus diferentes categorías, el personal de administración y servicios y los estudiantes de máster y doctorado. Por su parte, los alumnos de grado votan en sus facultades y escuelas.

Ricardo Rivero ha sido madrugador a la hora de votar en el Paraninfo y ha tenido palabras de agradecimiento para todos los miembros de las mesas electorales y todos los universitarios que participan en las elecciones. Además, ha lanzado un mensaje animando a la participación electoral en esta jornada decisiva para el futuro inmediato de la institución académica.

Media hora después ha votado Mariano Esteban, también en el Paraninfo. El catedrático de Historia Contemporánea ha subrayado que el fomento del diálogo dentro de la comunidad universitaria ha sido una constante en su campaña electoral y ha remarcado que su programa es "no tanto un programa electoral, sino un programa de gobierno" y es "un proyecto realista y ajustado" a la realidad universitaria y sus necesidades. Ha subrayado que la campaña electoral ha sido "singular" debido a la pandemia y realmente se ha convertido "no es una campaña postpandémica, sino en una campaña transpandémica". Además, ha indicado que estos comicios al Rectorado representan “un acto relevante en la trayectoria de esta institución”, que ha calificado como “tan relevante” en la ciudad y el entorno. Además, ha relevado que, hasta llegado el mediodía, no había noticias de “ningún tipo de problema” en cuanto a la constitución de las mesas y que, por lo tanto, la jornada transcurría “con normalidad”. Al mismo tiempo y arropado por todos los miembros de su candidatura, ha expresado que confía en la victoria.

Respecto a la participación, a a las 13:30 horas, es decir, dos horas después de abrirse las urnas, el porcentaje de participación era el siguiente:

Profesorado doctor con vinculación permanente (39,67%), en el 2017 fue del 50,6%.

Resto de categorías del profesorado con excepción de profesorado asociado (31,45%), en las anteriores elecciones a Rector fue del 36%.

Ayudantes y personal investigador en formación (20,44%) y en 2017 representó el 36%.

Profesores asociados (9,30%) frente al 9,11% de 2017.

Estudiantes de máster y doctorado (3,8%), en las anteriores elecciones el 6%.

Estudiantes de grado (7,12%), frente al 16,97 de las elecciones de 2017.

Personal de administración y servicios (43,55), mientras que en 2017 ascendió al 55%.

Las urnas se cerrarán a las 17:30 horas y la Junta Electoral hará públicos los resultados de los comicios a las 21:00 horas.

