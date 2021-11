Una bandada de buitres acaba con la vida de dos terneros en el pueblo salmantino de La Vellés

ASAJA Salamanca ha confirmado este martes, 30 de noviembre, a través de un comunicado que los buitres han vuelto a atacar a ganado vivo en la provincia de Salamanca; concretamente en La Vellés, perteneciente a la comarca de La Armuña.

Según ha podido conocer la organización agraria, una bandada acabó con la vida de dos terneros el pasado 16 y 21 de noviembre, respectivamente. “Los terneros acaban de nacer”, cuenta Francisco de Dios García, quien lamenta que la Administración regional no se haga cargo de los agravios; por ello, ésta es una de las reivindicaciones de ASAJA Salamanca, que trabaja para que se logre indemnizaciones por los daños causados con los buitres al igual que ocurre con los lobos.

“Yo tengo seguro, pero sólo cubre los animales de menos de un mes; si por casualidad, mañana, me matan otro que supere esa edad, no tengo nada que hacer”, aclara el ganadero. “No es justo que a los buitres los tengamos que mantener entre cuatro. Yo solo debo ocuparme de mis vacas”. “Además, vamos todos los días a echarles de comer y mucho más cuando una vaca ha parido, por si ha dado o no de mamar, si hay que retirar al ternero… En fin, las labores diarias. No las dejamos solas, hay que estar pendiente siempre”, éstas son las palabras del ganadero, que traslada ASAJA Salamanca para ejemplificar que el ganado en extensivo, aunque esté al aire libre, no está desatendido y que, en la mayoría de los casos, sistemas como los pastores eléctricos o los mastines no conforman una protección ni para lobos y, cuanto menos, para buitres o meloncillos.

ASAJA Salamanca insta a la Junta de Castilla y León que cese en su actitud de ignorar el problema e instaure un sistema de indemnizaciones semejante al del lobo, a la vez que anima a la población a seguir denunciando estos hechos.

